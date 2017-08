OM : après la déroute à Monaco, l'humiliation n'est pas terminée...

Totalement surclassé par l'AS Monaco (1-6) dimanche en Ligue 1, l'Olympique de Marseille a vécu un cauchemar à Louis-II ! Du coup, les critiques tombent de tous les côtés sur les hommes de Rudi Garcia, qui n'échappe pas non plus au massacre.

Tomas Hubocan n'a rien pu faire contre les Monégasques.

Comment expliquer une telle débâcle ? Malgré plusieurs absences (Payet, Rami, Njie et Ocampos), l'Olympique de Marseille avait les moyens de gêner l'AS Monaco dimanche. C'était effectivement le plan de l'entraîneur Rudi Garcia avec sa défense à 5.

Mais très vite, ce système s'est retourné contre les visiteurs, balayés par le champion de France en titre (1-6) ! Lucide, le coach de l'OM ne s'est pas caché. «Je suis le seul fautif», a reconnu le technicien, rapidement ciblé par Pierre Ménès.

Ménès accuse Garcia

«Avant le match, on n'était pas très emballé par la composition d'équipe de Rudi Garcia, a commenté le journaliste sur son blog. On savait que l'absence de Rami serait préjudiciable mais le remplacer par Hubocan, Doria et Sertic, c'est presque du foutage de gueule. Alors certes Rudi Garcia n'a pas beaucoup de choix dans son effectif mais sûrement pas au point de mettre Hubocan arrière gauche et Amavi devant lui. Tout ça pour prendre un but au bout de 48 secondes de jeu.»

Impuissant en position offensive, l'ancien Niçois s'est senti «humilié» sur le Rocher. Et l'humiliation n'est pas terminée puisque les critiques se multiplient. Bien sûr, c'est surtout le secteur défensif qui prend cher. A l'image de Doria, auteur d'une prestation cauchemardesque et noté 1/10 par la rédaction de Maxifoot (voir débriet et notes ici), Tomas Huboçan, Rolando, Gregory Sertic ou encore Jordan Amavi, tous notés 2/10, l'arrière-garde olympienne a pris totalement l'eau.

Une recrue en guise de réponse ?

Et encore, ces commentaires sont plutôt gentils par rapport aux réactions de nos lecteurs. «Pas le niveau face au champion en titre. Une composition de départ plus que farfelue même si y'a beaucoup de blessés et suspendus, comment peut-on jouer avec Amavi ailier gauche ?», s'est étonné Anthony Pirlo. «Aucune ambition avant le match à part mettre 6 défenseurs et même pas au bout d'une minute t'en prends un... Garcia 0», a noté Aurélien Mans.

Pas de chance pour l'OM, cette déroute tombe juste avant la trêve internationale. Autant dire que ses détracteurs auront le temps de se lâcher. Sauf si le pensionnaire du Vélodrome avait la bonne idée de calmer tout le monde avec un gros coup sur le marché des transferts…

Selon vous, l'OM a-t-il l'effectif pour jouer les premières places en Ligue 1 ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.