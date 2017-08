L'équipe type de L1 - 4e journée

Auteur d'un doublé et omniprésent contre l'OM, le Monégasque Falcao est élu joueur de la journée. Ses coéquipiers Glik et Lemar, le Parisien Neymar et le Toulousain Durmaz se sont aussi distingués à l'occasion de cette 4e journée de Ligue 1 et figurent au sein de l'équipe type de Maxifoot.

Falcao a encore fait parler la poudre lors de Monaco-OM

Après chaque journée de championnat, Maxifoot compose son équipe type. Le meilleur "onze" et sept remplaçants sont choisis selon leurs performances. Les titulaires récoltent trois points, les remplaçants reçoivent un point.

Remplaçants :

12. Ciprian Tatarusanu (Nantes)

13. Marcelo (Lyon)

14. Younousse Sankhare (Bordeaux)

15. Ronny Rodelin (Caen)

16. Nicolas de Préville (Lille)

17. Neymar (Paris-SG)

18. Moussa Konaté (Amiens)

Le joueur de la journée : Radamel Falcao (Monaco)

El Tigre a encore sorti les griffes ! Quelle réussite pour le Colombien en ce début de saison, lui qui a inscrit un doublé contre l'OM (6-1) et totalise déjà 7 buts en quatre matchs de L1. Véritable poison pour les défenseurs marseillais, il a sans cesse pris le dessus sur ses adversaires et il fait parler son instinct de renard des surfaces sur le troisième but de l'ASM.

Alphonse Areola (Paris SG)

Critiqué après Toulouse et ses deux buts encaissés, le nouveau numéro un parisien a marqué des points contre Saint-Etienne (3-0) en remportant deux duels face à Bamba, le premier à un moment important de la rencontre.

Djibril Sidibé (Monaco)

Le latéral droit monégasque s'est baladé dans son couloir face à l'OM. Rarement inquiété, il en a profité pour multiplier les montées et s'offre un but. Il combine bien avec Fabinho sur l'action qui amène le premier penalty.

Kamil Glik (Monaco)

Infranchissable contre l'OM, le Polonais a parfaitement défendu. En plus, il marque le premier but et provoque le cinquième. Un match plein !

Christophe Kerbrat (Guingamp)

Le défenseur central a réalisé un gros match contre Strasbourg (2-0) ! Il effectue notamment un superbe retour devant Saadi qui filait au but et il a multiplié les interceptions hautes avec une belle qualité de relance rapide. En seconde période, il sort un tir de Martin qui prenait le chemin des filets. Omniprésent derrière !

Bakaye Dibassy (Amiens)

Match très solide contre Nice (3-0) pour le latéral gauche d'Amiens. Les Niçois n'ont jamais réussi à l'inquiéter dans son couloir. Il s'est aussi montré tranchant dans ses montées.

Jimmy Durmaz (Toulouse)

Le Suédois a été l'un des grands artisans du succès face à Rennes (3-2). Il a d'abord obtenu un penalty qu'il a marqué pour égaliser en première période, puis il est tout proche d'inscrire un nouveau but d'une reprise de près avant de finalement s'offrir un doublé sur un nouveau penalty.

Tanguy Ndombélé (Amiens)

Très précieux lors de la victoire contre Nice, le milieu de terrain a montré ses qualités de percussion. Son activité, son explosivité et sa puissance physique ont fait souffrir les Aiglons.

Fabinho (Monaco)

On ne sait pas encore s'il a disputé son dernier match avec Monaco, mais il était en tout cas totalement concerné contre l'OM. Impeccable à la récupération, il n'a pas laissé respirer les Marseillais. En plus, il provoque un penalty et en marque un.

Thomas Lemar (Monaco)

Quel régal de voir évoluer l'ancien Caennais. Décisif contre l'OM sur son coup franc en début de match, il a ensuite toujours joué juste en créant des décalages par ses courses et ses transmissions. Indispensable !

Benjamin Jeannot (Dijon)

Il n'a eu besoin que de deux occasions contre Montpellier (2-1) pour inscrire un doublé et ouvrir son compteur sous ses nouvelles couleurs. Il n'a pas tremblé pour inscrire deux buts d'avant-centre en se retrouvant au bon endroit, au bon moment. Sa demi-volée sur le second est pleine de spontanéité. Il s'est aussi montré volontaire avec un bon repli défensif.

Classement : Glik seul en tête...

1. Glik (Monaco) : 9 points

2. Tatarusanu (Nantes) - Neymar (Paris-SG) : 7 points

4. Falcao , Lemar (Monaco) - Roussillon (Montpellier) : 6 points

7. Malcom (Bordeaux) - Marcelo , Fekir (Lyon) - Moutinho (Monaco) - Cavani (Paris-SG) : 4 points

12. NDombèlé , Dibassy (Amiens) - Mangani (Angers) - Lerager (Bordeaux) - Guilbert , Da Silva (Caen) - Jeannot (Dijon) - Kerbrat (Guingamp) - Maignan , Alonso , El Ghazi (Lille) - Traore , Mariano Díaz (Lyon) - N'Jie (Marseille) - Fabinho , Sidibé , Jemerson (Monaco) - Pléa (Nice) - Areola , Dani Alves , Rabiot (Paris-SG) - Pierre-Gabriel , Assane Dioussé (St-Etienne) - Lala , Martin (Strasbourg) - Durmaz (Toulouse) : 3 points

38. Perrin (St-Etienne) : 2 points

39. Konaté (Amiens) - Manceau (Angers) - Sankhare (Bordeaux) - Rodelin , Vercoutre , Djiku (Caen) - Blas (Guingamp) - de Préville , Malcuit (Lille) - Tousart (Lyon) - Germain , Luiz Gustavo , Mandanda (Marseille) - Lecomte (Montpellier) - Sala (Nantes) - Seri (Nice) - Silva , Motta (Paris-SG) - Mubele (Rennes) : 1 points

Classement par club : Monaco prend le large...

1. Monaco - 34 points

2. Paris-SG - 22 points

3. Lyon - 15 points

4. Lille - 11 points

5. Caen - 9 points

6. Bordeaux, Nantes, St-Etienne - 8 points

9. Amiens, Montpellier - 7 points

11. Marseille, Strasbourg - 6 points

13. Angers, Nice, Guingamp - 4 points

16. Dijon, Toulouse - 3 points

18. Rennes - 1 point

C'était l'équipe type de la 4e journée de Ligue 1. Rendez-vous le dimanche 10 septembre pour découvrir les meilleurs joueurs de la 5e journée !