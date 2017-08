Le naufrage marseillais... - Débrief et NOTES des joueurs (Monaco 6-1 OM)

Catastrophique, l'Olympique de Marseille a pris une véritable leçon sur la pelouse de l'AS Monaco (6-1) ce dimanche soir en clôture de la 4e journée de Ligue 1. Les Monégasques, eux, confirment leur bonne forme avec quatre victoires en quatre matchs.

La joie des Monégasques, la détresse de Sakai

Battu 4-0 à Monaco la saison dernière, l'Olympique de Marseille a encore pris l'eau ce dimanche soir à l'occasion de la 4e journée de Ligue 1. Sur le Rocher, les Marseillais ont livré un match catastrophique et s'inclinent 6-1 ! Une véritable correction. Ce soir, aucun Marseillais n'était au niveau...

Le bus de l'OM sans essence...

Pour ce déplacement dans la Principauté, Rudi Garcia avait opté pour une défense à cinq afin de bloquer les armes offensives monégasques. Mais les plans de l'entraîneur marseillais volaient en éclats d'entrée de jeu puisque Glik profitait d'un bon coup franc de Lemar pour ouvrir le score (1-0, 2e) ! Au quart d'heure de jeu, l'OM arrivait enfin à poser un peu le pied sur le ballon, sans réellement inquiéter Subasic, mais Monaco creusait l'écart sur un penalty de Falcao, obtenu pour une faute d'Amavi sur Fabinho (2-0, 20e).

Et le cauchemar de Marseille allait se poursuivre... Incapable de réagir, Marseille se faisait encore punir sur un coup franc avec à la conclusion l'intenable Falcao (3-0, 35e). Juste avant la pause, Diakhaby enfonçait un peu plus le clou en reprenant un centre de Lopes (4-0, 45e). Le but de trop pour les supporters marseillais dont une partie tentait d'envahir la pelouse pour manifester son mécontentement.

Garcia change de système, mais...

Exit Doria et Amavi, Garcia repassait en 4-3-3 après la pause avec les entrées de Cabella et Lopez. Ça allait un peu mieux pour l'OM ensuite même s'il fallait attendre la 58e minute pour voir enfin un tir cadré marseillais avec une tentative de Sanson captée par Subasic. Cela ne changeait finalement pas grand-chose au tableau d'affichage puisque Marseille ne parvenait pas à se montrer assez dangereux et Sidibé inscrivait même un cinquième but (5-0, 68e).

Si Cabella sauvait tout de même l'honneur (5-1, 75e), l'ASM obtenait un nouveau penalty pour une faute de Sakai sur Jorge. Fabinho s'en chargeait pour marquer (6-1, 79e). Peut-être son dernier but en cas de départ au PSG... Une équipe de Paris que Monaco rejoint en tête du classement avec 12 points alors que l'OM occupe la 6e place. Mais ça devrait gronder dans la cité phocéenne, où les voix s'élèvent depuis déjà plusieurs semaines concernant le jeu fourni et le mercato décevant.

La note du match : 7/10

Des actions, des gestes techniques, des buts... mais d'un seul côté. On a l'habitude de dire que pour faire un bon match, il faut deux équipes. Ce soir, il n'y en avait qu'une sur le terrain et on s'attendait à un autre spectacle pour une telle affiche. La faute à des Marseillais pas au niveau. Au moins, on s'est régalé à observer les Monégasques...

Les buts :

- Sur un coup franc excentré côté gauche, Lemar envoie un bon ballon dans la surface, au second poteau, repris par Glik d'une reprise du plat du pied droit (1-0, 2e).

- Falcao se charge d'un penalty obtenu par Fabinho et ne tremble pas pour marquer d'un tir du droit plein axe. Mandanda était parti à gauche (2-0, 20e).

- Sur un nouveau coup franc lointain tiré par Moutinho, Diakhaby remporte son duel face à Doria et Luiz Gustavo pour dévier le ballon vers le point de penalty. Falcao devance Sertic et place une tête plongeante que Mandanda ne peut que dévier dans son but (3-0, 34e).

- Lopes percute sur le côté droit, résiste à Doria et Luiz Gustavo et centre à ras de terre devant le but pour Diakhaby qui se jette pour devancer Sertic et battre Mandanda (4-0, 45e).

- Côté droit, Moutinho hérite du ballon et centre au second poteau pour Glik qui place une tête sur le poteau opposé. Mais Sidibé a bien suivi et marque d'une tête plongeante (5-0, 68e).

- A 30 mètres, Lopez trouve Thauvin dans la surface côté gauche. L'ailier marseillais croise trop sa frappe mais Cabella surgit au second poteau pour marquer (5-1, 75e).

- Sakai concède un penalty pour une faute sur Jorge. Fabinho prend Mandanda à contre-pied du droit (6-1, 79e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Radamel Falcao (8/10)

El Tigre a encore sorti les griffes ! Quelle réussite pour le Colombien en ce début de saison qui inscrit un doublé et totalise déjà 7 buts en cinq matchs. Véritable poison pour les défenseurs marseillais, il a sans cesse pris le dessus sur ses adversaires et il fait parler son instinct de renard des surfaces sur le troisième but. Remplacé à la 77e par Guido Carrillo (non noté).

MONACO :

Danijel Subasic (6) : le gardien croate n'a pas eu beaucoup de travail mais il l'a bien fait sur ses rares interventions.

Kamil Glik (8) : infranchissable ce soir, le Polonais a parfaitement défendu. En plus, il marque le premier but et provoque le cinquième. Un match plein !

Djibril Sidibé (7,5) : le latéral droit monégasque s'est baladé dans son couloir. Rarement inquiété, il en a profité pour multiplier les montées et s'offre un but. Remplacé à la 80e par Almamy Touré (non noté).

Jemerson (7) : le Brésilien a aussi livré un bon match. Bien placé et présent dans le domaine aérien, il a été solide. On peut lui reprocher son intervention ratée sur le but marseillais. Mais vu le score à ce moment-là...

Jorge (7) : un match solide dans son couloir gauche. Il a mis le pied dans les duels et s'est montré vigilant. Il provoque le penalty pour le sixième but de l'ASM.

Rony Lopes (7,5) : le petit milieu portugais avait des jambes de feu ce soir. Très disponible, collectif et virevoltant, il a fait souffrir les Marseillais par ses accélérations et ses dribbles. Passeur décisif pour Diakhaby.

Fabinho (7,5) : on ne sait pas encore s'il a disputé son dernier match avec Monaco, mais il était en tout cas totalement concerné. Impeccable à la récupération, il n'a pas laissé respirer les Marseillais. En plus, il provoque un penalty et en marquer un.

Thomas Lemar (8) : quel régal de voir évoluer l'ancien Caennais. Décisif sur son coup franc en début de match, il a ensuite toujours joué juste en créant des décalages par ses courses et ses transmissions. Indispensable !

João Moutinho (7,5) : dans un fauteuil au milieu de terrain, le Portugais avait généralement tout le temps d'orienter comme il le souhaitait le jeu de son équipe. Et il l'a bien fait ! Décisif sur le coup franc qui amène le deuxième but de Falcao puis sur un centre à l'origine du but de Sidibé.

Adama Diakhaby (7) : l'ancien Rennais a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs. Il est récompensé de sa belle prestation puisqu'il a fait beaucoup d'efforts dans le pressing tout en se montrant dangereux offensivement. Il offre aussi une passe décisive à Falcao. Remplacé à la 62e par Youri Tielemans (non noté).

Falcao (8) : lire le commentaire ci-dessus.

MARSEILLE :

Steve Mandanda (3) : abandonné par sa défense, le gardien marseillais a vécu un calvaire... S'il ne peut pas grand-chose sur les buts encaissés, et réalise un arrêt face à Diakhaby en début de match, il va chercher le ballon six fois au fond de ses filets.

Tomás Hubocan (2) : des sorties hasardeuses loin de sa surface, une lenteur accablante et un déchet technique beaucoup trop important...

Doria (1) : match catastrophique du Brésilien... Il lâche Glik sur le but, puis il est battu par Diakhaby sur le troisième et il n'attaque pas Lopes sur le quatrième. Remplacé à la 46e par Maxime Lopez (4), qui a apporté un peu de technique et il est impliqué sur le but marseillais.

Rolando (2) : comme tous ses partenaires défensifs, le Portugais est aussi passé au travers. Sans cesse battu par Falcao et Diakhaby dans les duels aériens, il a souffert. Il est aussi battu par Glik sur le cinquième but...

Grégory Sertic (2) : placé en défense centrale, l'ancien Bordelais n'était pas au niveau ce soir. Absent dans les duels et mal placé, il est devancé par Falcao et Diakhaby sur deux buts...

Hiroki Sakai (3) : comme d'habitude, le Japonais s'est bien battu dans l'engagement. Mais techniquement, c'était bien trop faible et il offre un penalty à Monaco en seconde période.

Jordan Amavi (2) : titularisé dans le couloir gauche dans une position un peu plus haute, il n'a rien apporté. Il a perdu plusieurs ballons qui ont offert des opportunités aux Monégasques. Remplacé à la 46e par Rémy Cabella (5), qui a apporté une touche technique et marque le seul but marseillais.

Luiz Gustavo (3) : même lui n'était pas au rendez-vous dans l'engagement. Le milieu brésilien n'a pas pesé à la récupération. Auteur de la faute sur le coup franc qui amène le troisième but, il est ensuite trop passif sur le quatrième.

Florian Thauvin (4) : assez discret en première période, il a été l'un des rares à surnager en seconde période avec des prises d'initiatives et quelques tentatives de tirs au but. Passeur décisif involontaire pour Cabella.

Morgan Sanson (4) : de la combativité et l'envie d'accélérer le jeu, mais il a parfois manqué de justesse technique. Remplacé à la 77e par André-Franck Anguissa (non noté).

Valère Germain (3,5) : match très difficile pour l'attaquant marseillais. Mais peut-on lui en vouloir ? Malgré ses efforts, il était toujours seul face à Glik et Jemerson...

+ Retrouvez les résultats et le classement de Ligue 1 sur Maxifoot

Et pour vous, quels ont été les meilleurs et les moins bons joueurs du match ? Réagissez dans la zone de "commentaires" ci-dessous !

MONACO 6-1 MARSEILLE (mi-tps: 4-0) - FRANCE - Ligue 1 / 4e journée

Stade : Stade Louis II. - Arbitre : R. Buquet



Buts : K. Glik (2e) Falcao (20e, pen.) Falcao (34e) A. Diakhaby (45e) D. Sidibé (68e) Fabinho (79e, pen.) pour MONACO - R. Cabella (75e) pour MARSEILLE

Avertissements : K. Glik (28e) , Fabinho (56e) , pour MONACO - M. Sanson (4e) , Luiz Gustavo (34e) , T. Hubocan (43e) , pour MARSEILLE



MONACO : D. Subasic - D. Sidibé (A. Touré, 80e) , K. Glik , Jemerson , Jorge - Rony Lopes , Fabinho , João Moutinho , T. Lemar - A. Diakhaby (Y. Tielemans, 62e) , Falcao (G. Carrillo, 78e)



MARSEILLE : S. Mandanda - T. Hubocan , Rolando , Doria (M. Lopez, 46e) - H. Sakai , G. Sertic , Luiz Gustavo , J. Amavi (R. Cabella, 46e) - M. Sanson (A. Zambo Anguissa, 77e) - F. Thauvin , V. Germain



Glik a rapidement donné l'avantage à Monaco (1-0, 2e)

La joie de Falcao après son but sur penalty (2-0, 20e)

Falcao et Glik jubilent, Mandanda à terre...

Pour sa dernière apparition dans le groupe monégasque, Mbappé est resté sur le banc