Un éclair de De Préville sauve le LOSC... - Débrief et NOTES des joueurs (Angers 1-1 Lille)

Au terme d'une rencontre décevante, Angers a concédé un nul face à Lille (1-1) lors de la 4e journée de Ligue 1. Légèrement dominé par le SCO, le LOSC peut remercier l'inspiration géniale de Nicolas De Préville, auteur d'un but magnifique pour égaliser.

La joie de Nicolas De Préville après son but.

L'éclair de génie de Nicolas De Préville a illuminé un bien triste match. A l'occasion de la 4e journée de Ligue 1, Angers et Lille se sont neutralisés (1-1) ce dimanche au Stade Raymond Kopa. Légèrement dominateurs, les Angevins auraient pu l'emporter mais les Nordistes ont été sauvés par un but magnifique de De Préville.

Si Lille, 13e, se rassure légèrement avec ce nul après deux lourdes défaites face à Strasbourg (0-3) et Caen (0-2), Angers, 7e et toujours invaincu, va tout de même nourrir des regrets car le break était possible dans les minutes après l'ouverture du score...

Une première période ennuyeuse...

Dès les premières minutes, Bissouma réalisait une énorme bévue sur une passe en retrait mais Crivelli n'en profitait pas à cause de l'excellent retour d'Alonso ! Après cette première alerte, les débats s'équilibraient avec des imprécisions techniques des deux côtés et surtout de nombreuses fautes qui cassaient le rythme de la partie. Malgré les chants du public angevin, la rencontre ne s'emballait pas avec deux équipes très brouillonnes.

Coulibaly lance le match, le génie de De Préville !

Au retour des vestiaires, le LOSC montrait enfin un visage plus entreprenant et Letellier devait s'interposer pour empêcher Araujo d'ouvrir le score. Et le match s'emballait enfin ! En réaction, Fulgini enroulait une superbe frappe enroulée, mais Maignan parvenait à sauver les siens. Après une nouvelle énorme alerte sur une erreur de relance de Maignan, le SCO ouvrait logiquement le score sur une tête de Coulibaly à la suite d'un corner (1-0, 60e).

De quoi réveiller les hommes de Bielsa ? Absolument pas ! Dépassés, les Lillois étaient surclassés dans l'envie et l'agressivité par les Angevins... Et pourtant, c'est bien De Préville qui égalisait sur une frappe enroulée magnifique à l'entrée de la surface (1-1, 68e). Malgré cet éclair de génie du buteur nordiste, le LOSC affichait de grosses lacunes et Angers poussait dans les derniers instants pour tenter d'arracher la victoire. Émoussées, les deux équipes ne parvenaient plus à faire la différence et le score n'évoluait pas. Lille peut remercier De Préville !

La note du match : 4,5/10

Même si les deux équipes ont l'excuse d'avoir évolué sous une énorme chaleur ce dimanche, ce n'était pas un grand match de football. Malgré un scénario plus animé en seconde période avec des occasions et des buts, le rythme de la partie a été faible avec un déchet technique ahurissant pour une rencontre de Ligue 1.

Les buts :

- Sur un corner tiré au second poteau par Fulgini, Coulibaly profite de la passivité de la défense lilloise pour propulser le ballon de la tête dans la lucarne opposée de la cage de Maignan (1-0, 60e). Superbe tête.

- Parti sur le côté gauche, De Préville fixe la défense adverse à l'entrée de la surface avant de décocher une frappe enroulée magnifique. A l'arrêt, Letellier ne peut strictement rien faire (1-1, 68e). Quel but !

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a décerné une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Nicolas De Préville (7/10)

Potentiellement sur le départ du LOSC en cette fin de mercato, l'attaquant va laisser un gros vide dans l'effectif de Marcelo Bielsa s'il est vendu ! Même discret en première période, il a tout de même été intéressant par ses mouvements... Puis alors que son équipe était en difficulté après la pause, il a réussi à égaliser sur une magnifique frappe enroulée. Quel but ! Remplacé à la 75e minute par Xeka (non noté).

ANGERS :

A venir : découvrez les notes et commentaires sur les joueurs de ANGERS, actualisés dans quelques instants ...

LILLE :

Mike Maignan (5) : dans un match peu spectaculaire, le gardien du LOSC n'a pas eu grand-chose à faire. Sur les rares situations intéressantes pour le SCO en première période, ses défenseurs ont bien répondu présent. Après la pause, il s'est distingué par une belle parade face à Fulgini avant de commettre une mauvaise relance qui a provoqué une situation chaude pour Angers. Sur le corner après cette action, Coulibaly a ouvert le score de la tête...

Kevin Malcuit (6) : de retour après sa blessure, le latéral droit a rapidement rappelé pourquoi Marcelo Bielsa le voulait absolument. Dans le système du technicien argentin, l'ancien Stéphanois démontre l'étendue de son potentiel avec notamment une défense solide et des montées tranchantes.

Edgar Ié (5,5) : un match correct du Portugais. A l'image d'un superbe retour devant Fulgini juste avant la pause, le défenseur central a répondu présent dans la zone de vérité. Bien présent dans les duels, il doit simplement gagner en maîtrise dans ses relances et éviter quelques gestes hasardeux dans ses interventions.

Junior Alonso (6) : en défense centrale, le Paraguayen a été intéressant. Défensivement, il a sauvé à plusieurs reprises les siens avec notamment un retour énorme sur la bévue de Bissouma en début de partie. Même s'il a été parfois en difficulté face à la vitesse de ses adversaires, il a bien limité les dégâts. Attention tout de même à une action très litigieuse avec Crivelli avant la pause...

Thiago Maia (4) : à la surprise générale, l'habituel milieu de terrain était aligné au poste de latéral gauche pour cette rencontre. Un choix de la part de Marcelo Bielsa qui n'a pas été payant. Car à l'exception d'un sauvetage sur une action de Crivelli, il a été peu inspiré offensivement tout en étant en difficulté défensivement.

Yves Bissouma (4) : une partie décevante pour le milieu de terrain. Dès le début de la partie, il a réalisé une énorme erreur, mais Junior Alonso l'a sauvé en s'interposant devant Crivelli. Par la suite, il n'a jamais semblé dans le bon tempo avec de nombreux ballons perdus et des frappes lointaines peu inspirées. On notera tout de même une seconde période un peu plus intéressante, notamment sur le plan offensif.

Ibrahim Amadou (5) : à l'exception d'une perte de balle dangereuse sur une bonne situation pour Angers, le capitaine du LOSC a livré une performance satisfaisante. Sérieux dans ses relances et agressif dans les duels, il a été une bonne option pour Lille dans les premières relances.

Anwar El Ghazi (3) : une véritable déception sur cette rencontre. Peu trouvé par ses coéquipiers dans l'ensemble, il a manqué de lucidité sur ses rares tentatives en butant à chaque fois sur la défense adverse. On peut questionner certains de ses choix dans la zone de vérité. Remplacé à la 45e minute par Ezequiel Ponce (3,5). Une entrée très discrète pour l'Argentin qui n'a pas été bien plus performant que le Néerlandais...

Nicolas Pepe (3,5) : face à son ancienne équipe, l'Ivoirien n'a pas franchement eu l'opportunité de briller. Pourtant aligné dans le coeur du jeu, il a été finalement peu impliqué sur les offensives de son équipe. Il a été très brouillon en ratant de nombreuses passes. Remplacé à la 90e minute sous l'ovation du public angevin par Imad Faraj (non noté).

Luiz Araujo (5) : en première période, le jeune talent a été un véritable fantôme en étant très peu disponible pour ses partenaires... Mais au retour des vestiaires, il a montré un visage bien plus séduisant avec des courses incisives et des situations dangereuses. Malheureusement pour lui, Letellier et Thomas l'ont stoppé dans ses tentatives.

Nicolas De Préville (7) : lire le commentaire ci-dessus.

+ Retrouvez les résultats et le classement de Ligue 1 sur Maxifoot

Et pour vous, quels ont été les meilleurs et les moins bons joueurs du match ? Réagissez dans la zone de "commentaires" ci-dessous !