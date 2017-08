Guingamp remercie ses poteaux - Débrief et NOTES des joueurs (Guingamp 2-0 Strasbourg)

Longtemps dominateur mais incapable de trouver le chemin des filets, Guingamp a été sauvé à plusieurs reprises par ses montants avant de faire la différence grâce à Diallo et Briand pour s'imposer 2-0 contre Strasbourg ce dimanche, à l'occasion de la 4e journée de Ligue 1.

Diallo a ouvert le score pour Guingamp (1-0, 63e)

Après deux défaites contre le PSG (0-3) et Nice (0-2), Guingamp avait besoin de se rassurer à domicile ce dimanche lors de la réception de Strasbourg, pour le compte de la 4e journée de Ligue 1. Mission accomplie pour l'En Avant avec un précieux succès 2-0, même si les hommes d'Antoine Kombouaré peuvent remercier leurs poteaux

Diallo se loupe...

Les Strasbourgeois auraient pu rapidement prendre l'avantage lorsque Aholou, auteur d'une belle percée au milieu de terrain, armait une frappe lourde qui venait heurter le montant de Johnsson. Les Guingampais répondaient quelques instants plus tard avec un énorme raté de Diallo qui manquait le cadre à six mètre du but. Si l'En Avant dominait globalement les débats ensuite, Kamara n'était pas vraiment inquiété par des Bretons qui avaient du mal à trouver Thuram et Briand dans la surface adverse.

Strasbourg, pas copain avec les montants...

Au retour du repos, Strasbourg reprenait du poil de la bête. Le club alsacien se procurait même deux énormes occasions puisque Terrier puis Siacko, d'une frappe des 35 mètres, touchaient encore les montants de Johnsson, battu à chaque fois. En difficulté, l'En Avant prenait pourtant l'avantage sur une tête de Diallo (1-0, 63e). Derrière, les Strabourgeois avaient des opportunités mais manquaient de réalisme, alors que Salibur gâchait la balle du break.

Sans conséquence pour Guingamp puisque Briand ne laissait pas passer sa chance d'une reprise du gauche en fin de match (2-0, 86e). L'EAG décroche sa deuxième victoire de la saison et s'offre un petit bol d'air au classement alors que la zone rouge n'était pas loin. Deuxième défaite pour Strasbourg qui aurait sans doute mérité mieux cet après-midi et reste dans le milieu de tableau.

La note du match : 6/10

Tout n'a certes pas été parfait, avec du déchet technique des deux côtés, mais on a assisté à une rencontre plaisante et animée. Il y a eu du rythme, des occasions et un scénario incertain avec les montants touchés par les Strasbourgeois.

Les buts :

- Briand fixe côté gauche et attend la montée d'Ikoko pour lancer le latéral qui centre devant le but pour la tête imparable de Diallo sur la droite de Kamara (1-0, 63e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Christophe Kerbrat (7/10)

Le défenseur central a réalisé un gros match ! Il effectue notamment un superbe retour devant Saadi qui filait au but et il a multiplié les interceptions hautes avec une belle qualité de relance rapide. En seconde période, il sort un tir de Martin qui prenait le chemin des filets. Omniprésent derrière !

GUINGAMP :

STRASBOURG :

