Nice : les Aiglons piquent dangereusement du bec

Balayé à Amiens (0-3) samedi, lors de la 4e journée de Ligue 1, Nice a confirmé ses énormes difficultés du moment. Collectif moins huilé, individualités défaillantes, les Aiglons de Lucien Favre vont devoir sérieusement se remobiliser pour ne pas vivre une saison galère.

Balotelli et les siens inquiètent déjà.

Il n'y pas encore le feu au lac à Nice, mais on n'en est plus très loin. Souvent brillante la saison passée mais également très chanceuse sur certaines rencontres, la formation azuréenne connaît un été catastrophique.

Eliminés de la course à la Ligue des Champions lors des barrages face à Naples (0-2, 0-2), les Aiglons, qui disputeront tout de même la Ligue Europa, semblent déjà à bout de souffle.

Un bilan très inquiétant

Car en Ligue 1, le Gym a connu un départ désastreux. Battu lors des deux premières journées à Saint-Etienne (0-1) puis à domicile par Troyes (1-2), Nice pensait être guéri en arrachant un premier succès contre Guingamp (1-0) la semaine passée. Erreur. Ce samedi, le club du sud de la France a subi la loi d'Amiens (0-3) qui a enregistré une première victoire de son histoire dans l'élite.

Seuls Monaco, Bordeaux et Lyon avaient réussi à inscrire autant de buts aux Niçois lors du dernier exercice. Des adversaires d'un tout autre calibre. Avec un troisième revers en quatre rencontres, l'OGCN n'est déjà plus qu'à une défaite de son excellent bilan de la saison 2016-2017 en Ligue 1. A 34 journées de la fin, on peut d'ores et déjà se poser de sérieuses questions sur la suite des événements.

Lucide, Favre envoie un message à Rivère

Conscient que les pertes de Ricardo Pereira, Paul Baysse, Dalbert Henrique, Younès Belhanda ou encore de Valentin Eysseric ont affaibli le groupe, Lucien Favre sait qu'il va falloir du temps pour trouver la bonne recette. «Vous le voyez comme moi… On est moins bon dans le jeu, moins bon défensivement. Il y a un équilibre à trouver avec les joueurs dont je dispose. Pour le moment, c'est difficile. On prend des buts évitables. C'est dommageable. On manque de stabilité, on n'a pas assez le ballon» , a froidement analysé l'entraîneur suisse en conférence de presse.

Malgré les arrivées de Christophe Jallet, Jean-Victor Makengo, Pierre Lees-Melou, Wesley Sneijder ou encore Allan Saint-Maximin, l'Helvète sait qu'il faudra absolument recruter dans les quatre jours à venir pour espérer atteindre les objectifs fixés. «C'est très difficile de trouver des joueurs au dernier moment. La saison dernière, ça s'est bien passé (Belhanda et Balotelli, ndlr). Pour se renforcer, il faut sortir de l'argent» , a rajouté Favre. Le message sera-t-il entendu par Jean-Pierre Rivère ?

Que pensez-vous de la situation de Nice ? Les Aiglons relèveront-ils la tête ?