Europa League : avec un tel groupe, l'OM doit assumer ses ambitions !

Souhaitant réaliser un bon parcours en Europa League cette saison, l'Olympique de Marseille a hérité d'un groupe largement abordable ce vendredi. Opposé à Salzbourg, au Vitória Guimarãs et à Konyaspor, le club phocéen a les moyens de se qualifier pour la suite de cette compétition européenne.

L'OM a les moyens de se qualifier dans cette poule.

Au lendemain de sa qualification en Europa League face à Domzale (1-1, 3-0), l'Olympique de Marseille connait d'ores et déjà le nom de ses adversaires lors de la phase de poules. Au sein d'un groupe globalement homogène composé de Salzbourg, du Vitória Guimarãs et de Konyaspor, le club phocéen dispose d'une bonne chance de se qualifier pour la suite de la compétition en jouant à son niveau.

Salzbourg, l'adversaire le plus coriace

Sans aucun doute possible, Salzbourg devrait être le plus sérieux concurrent de l'OM dans ce groupe I. Champion d'Autriche, l'ancien club d'Oscar Garcia, le nouveau coach de l'AS Saint-Etienne, n'a pas réussi à se qualifier pour la Ligue des Champions en échouant dès le 3e tour préliminaire face à Rijeka. Brillants vainqueurs ensuite lors des barrages de la C3 de Viitorul (3-1, 4-0), les Autrichiens présentent l'avantage de connaître parfaitement cette compétition.

On se souvient notamment de l'attaquant espagnol Jonathan Soriano, meilleur buteur de l'édition 2013-2014 et parti depuis en Chine. En tout cas, Salzbourg reste une formation à la portée de l'OM. On soulignera également que l'an dernier l'équipe autrichienne se trouvait dans le groupe de Nice et n'avait même pas réussi à se qualifier pour les 32es de finale.

Les clubs portugais et turcs, ce n'est jamais facile...

Sur le papier, le Vitória Guimarãs et Konyaspor paraissent un cran en-dessous. 4e du dernier championnat portugais, le Vitoria a connu un exercice 2016-2017 prometteur mais peine à confirmer sur ce début d'exercice (1 victoire pour 2 défaites dont une très lourde 0-5 face au Sporting Portugal). Sans joueurs connus en France et sur une dynamique négative, Guimaras ne représente pas une grande menace en l'état actuel des choses. Mais attention tout de même, les clubs portugais aiment la C3...

Et enfin, l'OM va donc se frotter au club turc de Konyaspor. Seulement 9e de Super Lig l'an dernier, cette équipe a réussi à obtenir son billet pour cette compétition en remportant la Coupe de Turquie. Si ce club affiche une belle progression sur les dernières années, avec notamment un nouveau stade bouillant de 42 000 places, il vient cependant de perdre son buteur Riad Bajic, vendu à l'Udinese. Avec son fameux «Champions Projet», Marseille n'a pas le droit à l'erreur dans ce groupe.

