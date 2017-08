Europa League : l'évolution du tirage des groupes à suivre en DIRECT !

L'Olympique Lyonnais, l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice vont connaître leurs futurs adversaires ! Le tirage au sort des groupes de l'Europa League se déroule ce vendredi à Monaco à partir de 13h. Maxifoot vous propose de suivre son évolution en direct !

L'OL, l'OM et l'OGCN vont être fixés !

Après l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions jeudi, c'est au tour de l'Olympique Lyonnais, l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice de connaître leurs futurs adversaires lors de la phase de groupes de l'Europa League avec le tirage au sort à partir de 13h.

Respectivement placés dans le pot 1 et 2, l'OL puis l'OM et l'OGCN devraient disposer de groupes abordables. Mais attention, un scenario catastrophe reste possible pour nos clubs tricolores et il faudra donc suivre avec attention ce tirage au sort...

Live commenté

13h02 : Journaliste de beIN Sports, Darren Tulett anime le début de la cérémonie en expliquant le déroulement du tirage au sort.

13h00 : C'est le début de la cérémonie, l'OL, l'OM et l'OGCN vont bientôt être fixés !

12h55 : Fort de son statut de demi-finaliste l'an dernier et grâce également à ses bons parcours européens ces dernières années, l'OL figure dans le premier pot pour ce tirage au sort. Pour les autres représentants français, l'OM et l'OGCN, ils seront dans le pot 2. Une situation favorable qui devrait, sauf catastrophe, permettre à nos équipes d'éviter des groupes compliqués.

12h50 : Pour rappel, l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain ont été fixés sur leur avenir en Ligue des Champions jeudi avec des groupes à la portée des deux formations françaises. Pour en savoir plus sur ce tirage, c'est ici.

12h45 : Bonjour à tous et merci de suivre le tirage au sort de la Ligue Europa sur Maxifoot !

La composition des groupes de l'Europa League :

Groupe A :

Groupe B :

Groupe C :

Groupe D :

Groupe E :

Groupe F :

Groupe G :

Groupe H :

Groupe I :

Groupe J :

Groupe K :

Groupe L :

La composition des chapeaux du tirage au sort :

Pot 1 : Zénith Saint-Pétersbourg, Arsenal, LYON, Dynamo Kiev, Villarreal, Athletic Bilbao, Lazio Rome, AC Milan, Viktoria Plzen, Salzbourg, Copenhague, Braga.

Pot 2 : Steua Bucarest, Ludogorets Razgrad, BATE Borisov, Everton, Young Boys Berne, MARSEILLE, Real Sociedad, Maccabi Tel-Aviv, Lokomotiv Moscou, Austria Vienne, Hertha Berlin, NICE.

Pot 3 : Astana, Partizan, Hoffenheim, Cologne, Rijeka, Vitória Guimarãs, Atalanta, Zulte Waregem, Zorya Luhansk, Rosenborg, Sheriff Tiraspol, Hapoel Beer-Sheva.

Pot 4 : Apollon Limassol, Istanbul Basaksehir, Konyaspor, Vitesse, Slavia Prague, Crvena zvezda, Skënderbeu, Zlín, AEK Athènes, Lugano, Vardar, Östersund.

N'hésitez pas à réagir et débattre sur le tirage au sort dans l'espace «Publiez un commentaire» ...