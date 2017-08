Ligue Europa : quels adversaires pour l'OL, l'OM et l'OGC Nice ?

Après l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions jeudi, c'est au tour de l'Olympique Lyonnais, l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice de connaître leurs futurs adversaires lors de la phase de groupes de l'Europa League. Placées dans les pots 1 et 2, les formations tricolores devraient bénéficier d'un tirage clément.

L'OL, l'OM et l'OGC Nice vont être fixés.

C'est un jour important pour l'avenir des clubs tricolores sur la scène européenne ! Ce vendredi à 13h au Grimaldi Forum, à Monaco, l'Olympique Lyonnais, l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice vont apprendre les noms de leurs futurs adversaires à l'occasion de la phase de groupes de l'Europa League. Plutôt bien placées dans les pots, les formations françaises ont de grandes chances de disposer de groupes abordables.

Lyon est normalement à l'abri...

Grâce à ses bons parcours en Coupe d'Europe par le passé et notamment un statut de demi-finaliste de la dernière édition, l'Olympique Lyonnais figure dans le pot 1 de ce tirage au sort. Une bonne nouvelle pour les Gones qui vont d'ores et déjà éviter de croiser la route de plusieurs grands clubs européens comme Arsenal, le Milan AC ou encore dans une moindre mesure le Zénith Saint-Pétersbourg.

Malgré tout, l'OL n'est pas totalement à l'abri d'une mauvaise surprise. Un scenario catastrophe pourrait placer Lyon dans le même groupe qu'Everton, Hoffenheim et de l'Istanbul Basaksehir, des adversaires particulièrement coriaces. Sur le papier, Lyon a tout de même bien plus de chances de tomber sur un tirage clément avec par exemple comme adversaires le BATE Borisov, le Vitória Guimarãs et Lugano.

Marseille et Nice dans une position également favorable

Contrairement à Lyon, Marseille et Nice ne figurent pas dans le pot 1. Positionnés dans le pot 2, les deux autres clubs tricolores peuvent tout de même espérer des adversaires à leur portée. Sans aucun doute, on peut souhaiter à l'OM et le Gym d'éviter dans le pot 1 Arsenal, le Milan AC, le Zénith Saint-Pétersbourg et même les clubs espagnols (Villarreal, Athletic Bilbao) souvent brillants en C3. Ensuite, comme pour Lyon, Hoffenheim ou Cologne du pot 3 et l'Istanbul Basaksehir du pot 4 pourraient représenter une opposition difficile.

Tout de même protégés en étant dans le pot 2, Marseille et Nice peuvent croiser les doigts afin de tomber sur un groupe, à priori, facile. Une poule composée de Copehague, Zulte Waregem et Vardar par exemple serait une bonne nouvelle pour les deux représentants de la Ligue 1. Encore quelques heures à patienter pour connaître le destin de l'OL, l'OM et l'OGC Nice en Europa League.

La composition des pots :

Pot 1 : Zénith Saint-Pétersbourg, Arsenal, LYON, Dynamo Kiev, Villarreal, Athletic Bilbao, Lazio Rome, AC Milan, Viktoria Plzen, Salzbourg, Copenhague, Braga.

Pot 2 : Steua Bucarest, Ludogorets Razgrad, BATE Borisov, Everton, Young Boys Berne, MARSEILLE, Real Sociedad, Maccabi Tel-Aviv, Lokomotiv Moscou, Austria Vienne, Hertha Berlin, NICE.

Pot 3 : Astana, Partizan, Hoffenheim, Cologne, Rijeka, Vitória Guimarãs, Atalanta, Zulte Waregem, Zorya Luhansk, Rosenborg, Sheriff Tiraspol, Hapoel Beer-Sheva.

Pot 4 : Apollon Limassol, Istanbul Basaksehir, Konyaspor, Vitesse, Slavia Prague, Crvena zvezda, Skënderbeu, Zlín, AEK Athènes, Lugano, Vardar, Östersund.

Quel est le meilleur et le pire tirage pour les clubs français ? N'hésitez pas à réagir et débattre dans l'espace «Publiez un commentaire» ...