UEFA : Cristiano Ronaldo élu meilleur joueur d'Europe 2016-2017 !

Pour la troisième fois de sa carrière, Cristiano Ronaldo a été élu meilleur joueur UEFA de l'année pour la saison 2016-2017, ce jeudi à Monaco. Le Portugais, déjà lauréat en 2014 et 2016, devance Lionel Messi et Gianluigi Buffon.

Cristiano Ronaldo encore sur le toit de l'Europe !

Depuis deux ans, Cristiano Ronaldo (32 ans) n'est pas loin d'être tout seul au sommet de la planète football. Après une année 2016 riche en titre, avec notamment une Ligue des Champions en club et l'Euro avec la sélection, le Portugais a fait aussi bien en 2017.

Ronaldo sur une autre planète

Avec une C1 supplémentaire, en plus de Liga, l'ancien ailier de Manchester United a confirmé son statut de meilleur joueur du monde. Meilleur buteur de la dernière édition de la plus prestigieuse des compétitions européennes avec 12 réalisations, dont 10 à partir des quarts de finale et deux en finale face à la Juventus Turin (4-1), CR7 a remporté pour la troisième fois de sa carrière le titre de meilleur joueur de l'année après 2014 et 2016.

Avec 482 points, Ronaldo a devancé, et de très loin, son plus grand rival, Lionel Messi, qui comptabilise seulement 141 unités. Gianluigi Buffon, auteur d'une superbe année également, complète le podium avec 109 points. Un plébiscite qui en appelle un autre puisque le Lusitanien devrait, sans surprise, remporter un 5e Ballon d'Or, le 12 décembre prochain, et revenir à hauteur de La Pulga.

Le Real en force, Mbappé 8e

Derrière Ronaldo, trois autres joueurs du Real figurent dans le TOP 10 : Luka Modric, 4e, Toni Kroos, 5e, et Sergio Ramos, 7e, ont également eu les faveurs des votants. A noter que Kylian Mbappé, auteur de prestations exceptionnelles en Ligue des Champions avec Monaco, est classé à la 8e position tandis que Zlatan Ibrahimovic, 10e, vainqueur de la Ligue Europa, est le seul joueur à ne pas avoir disputé la C1 la saison passée parmi les dix premiers.

Le classement final pour le titre de meilleur joueur de l'UEFA de la saison 2016-17 :

1. Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Portugal)

2. Lionel Messi (Barcelone/Argentine)

3. Gianluigi Buffon (Juventus/Italie)

4. Luka Modric (Real Madrid/Croatie)

5. Toni Kroos (Real Madrid/Allemagne)

6. Paulo Dybala (Juventus/Argentine)

7. Sergio Ramos (Real Madrid/Espagne)

8. Kylian Mbappé (Monaco/France)

9. Robert Lewandowski (Bayern Munich/Pologne)

10. Zlatan Ibrahimovic (Manchester United/Suède)

Trois finalistes, trois légendes

Les finalistes se congratulent

TRES GRANDES. Lionel Messi y Gianluigi Buffon felicitan a Cristiano Ronaldo. La rivalidad queda en la cancha. pic.twitter.com/2eB0Q84uSk — ?? FUTBOLEROS ?? (@FutboIeros) 24 août 2017

