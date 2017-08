Ligue des Champions : pour le PSG, la route vers les 8es semble dégagée

Candidat au titre, le Paris Saint-Germain affrontera deux anciens vainqueurs de la Ligue des Champions et un habitué aux joutes continentales lors de la phase de poules : le Bayern Munich, Anderlecht et le Celtic Glasgow. Un tirage largement à la portée du vice-champion de France.

Les Parisiens seront opposés au Bayern lors de la phase de poules.

Près de six mois après son incroyable sortie de route lors des 8es de finale face au FC Barcelone (4-0, 1-6), le Paris Saint-Germain effectue son retour en Ligue des Champions. Renforcé par le recrutement de Daniel Alves, Neymar et celui à venir de Kylian Mbappé, le vice-champion de France se présente comme un candidat sérieux au titre.

Mais avant cela, les hommes de la capitale française ont appris ce jeudi, à Monaco, leurs trois premiers adversaires lors de la phase de poules : le Bayern Munich, Anderlecht et le Celtic Glasgow.

Un gros choc face au Bayern

Un tirage a priori largement à la portée du PSG. Si la formation belge, qui avait été corrigée il y a quatre ans à domicile (0-5), avec notamment un quadruplé de Zlatan Ibrahimovic, et l'équipe écossaise, aussi irrégulière qu'imprévisible, ne devraient pas poser trop de problèmes au sextuple champion de France, les protégés d'Unai Emery vont d'entrée avoir à faire à un ténor du football européen.

En effet, le Bayern, candidat au titre, va donner du fil à retordre au PSG pour disputer la première place, si importante, de la poule. Bonne nouvelle pour l'institution francilienne, le champion d'Allemagne lui réussit plutôt bien. Sur les six confrontations entre les deux équipes, toutes en C1 entre 1995 et 2001, Paris l'a emporté quatre fois pour deux défaites. Un bilan positif que Neymar et les siens auront à coeur d'améliorer.

Al-Khelaïfi confiant et mesuré

En bon communicant, Nasser Al-Khelaïfi est resté mesuré après ce tirage. «Je ne pense pas que ce soit un tirage facile. Il y a un grand club, le Bayern. Anderlecht, qu'on a déjà joué. On veut vraiment jouer tous les matchs à fond, pour les gagner. La phase de poules sera la première étape» , a assuré le président parisien au micro de beIN SPORTS.

S'il sait pertinemment que le PSG fait beaucoup plus peur que par le passé, le dirigeant qatari se veut aussi modeste qu'ambitieux. «On ne sait pas si on est plus fort qu'auparavant. Ce qu'on sait, c'est qu'on est content de notre équipe, on travaille pour être plus fort. On va tout faire pour gagner» , a terminé Al-Khelaïfi. S'assurer de la première place de la poule sera déjà un bon début...

Selon vous, le PSG se qualifiera-t-il facilement pour les 8es ? Devant ou derrière le Bayern ?