Journal des Transferts : accord à 150 M€ pour Dembélé, Mbappé à un pas de Paris, Zlatan is back, Monaco concurrence l'OM...

Le Barça et Dortmund seraient d'accord pour Dembélé, Mbappé à un pas de Paris, Zlatan is back, Monaco concurrence l'OM, Manchester City revient à la charge pour Alexis Sanchez ... Voici le Top 5 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces 24 heures. Dembélé semble désormais tout proche du Barça ! Le mercato estival ayant ouvert ses portes, les clubs s'activent pour préparer leur effectif en vue de la saison prochaine. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière. Pour voir toutes les informations classées par date ou par club, rendez-vous sur les tableaux mercato de Maxifoot. Le TOP 5 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1. Dembélé au Barça, c'est fait pour 150 M€ ? C'est peut-être bientôt la fin du feuilleton Ousmane Dembélé. Alors que l'ailier français ne s'entraîne plus avec Dortmund pour forcer son départ vers le FC Barcelone, beIN Sports annonce un accord entre les deux clubs pour un transfert de 120 millions d'euros, plus 30 millions d'euros de bonus ! Un montant total qui correspond aux 150 millions d'euros réclamés par le BVB. Visiblement, la rencontre prévue ce jeudi entre les dirigeants barcelonais et allemands a porté ses fruits. Reste désormais à attendre l'officialisation de l'opération. 2. Mbappé à un pas de Paris L'arrivée de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain se confirme ! Alors que l'attaquant de l'AS Monaco souhaite rejoindre le club de la capitale depuis plusieurs semaines, le champion de France en titre s'est finalement résolu à le vendre au PSG. Ainsi, d'après les informations des quotidiens Le Parisien et L'Equipe, un accord de principe a même été trouvé entre les deux formations ! D'après Le Parisien, Paris va verser 150 millions d'euros et échanger un joueur à Monaco pour s'offrir Mbappé. Pour l'instant, le nom du Parisien qui devrait atterrir sur le Rocher n'est pas connu mais Lucas, Julian Draxler ou Javier Pastore sont des options évoquées. Néanmoins, le Brésilien et l'Allemand n'ont aucune envie de quitter la capitale. Quant à l'Argentin, il ne serait pas contre un transfert à Monaco, mais le PSG préférerait le conserver malgré des dernières saisons gâchées par des blessures récurrentes. 3. Zlatan de retour à Manchester United Comme annoncé il y a quelques jours, Zlatan Ibrahimovic est de retour à Manchester United ! Le club mancunien a officialisé ce jeudi la signature d'un contrat d'un an avec l'attaquant suédois, dont le bail s'était terminé en juin dernier. «Je reviens pour finir ce que j'ai commencé. Cela a toujours été mon ambition et celle du club que je reste» , a indiqué l'ancien Parisien sur le site officiel des Red Devils. Gravement blessé à un genou la saison dernière, Ibrahimovic a cravaché ces derniers mois pour retrouver la compétition et pouvoir continuer son aventure à Old Trafford. Un sacré pari réussi à 35 ans ! 4. Monaco veut concurrencer l'OM Avec le probable départ de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, l'AS Monaco doit se trouver un nouvel attaquant avant la fin du mercato. Le nom qui revient beaucoup ces derniers jours est celui de Kasper Dolberg (Ajax Amsterdam). Mais le dossier est en stand-by en attendant de savoir si le club néerlandais disputera ou non la Ligue Europa. L'Equipe évoque une possible vente autour de 20 à 30 millions d'euros. Mais d'autres pistes mènent vers des cibles estivales de l'Olympique de Marseille L'Equipe confirme l'intérêt de l'ASM pour Stevan Jovetic (Inter Milan), courtisé par l'OM cet été et dont le prix de 11 millions d'euros est largement abordable. Mais le Monténégrin veut toujours rejoindre le FC Séville. Le quotidien sportif évoque également la piste Moussa Dembélé, annoncé aussi sur les tablettes olympiennes. Intéressé par un retour en France dans un club ambitieux, le buteur du Celtic Glasgow pourrait bien se laisser tenter si Monaco décidait de passer à l'action. On pourrait donc assister à une bataille sur le Côte d'Azur. Avec un avantage pour le club princier... 5. Manchester City revient à la charge pour Alexis Sanchez ! Le feuilleton Alexis Sanchez pourrait bien se poursuivre jusqu'aux dernières heures du mercato estival. Alors qu'Arsène Wenger martèle que son attaquant ne quittera pas les Gunners, Manchester City a l'intention de revenir à la charge avec une offre de 54,3 millions d'euros, annonce le très sérieux Times. Suffisant pour faire céder Wenger ? Pas sûr. Mais le Français prendrait le risque de voir partir le Chilien pour 0 euro en juin prochain, au terme de son contrat. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le jeudi 24 août à 17h C'est officiel : - Montpellier a recruté en prêt avec option d'achat le milieu de Niort, Junior Sambia.

- Le latéral de Nice, Olivier Boscagli, est prêté à Nîmes.

- Le défenseur central du Rapid Vienne, Maximilian Wöber, rejoint l'Ajax Amsterdam pour 7,5 M€. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France - Sur le départ, le latéral droit du PSG, Serge Aurier, préfère rejoindre Manchester United plutôt que Tottenham, prêt à payer 25 M€.

- Alors qu'une offre de 7 M€ est évoquée, le gardien de Naples, Pepe Reina, serait d'accord pour rejoindre le PSG.

- L'ailier de Monaco Thomas Lemar ne rejoindra pas Arsenal, comme l'a confirmé Arsène Wenger.

- En cas de départ de Fabinho, Monaco pourrait proposer 48 M€ au Bayern Munich pour son milieu Renato Sanches.

- Annoncé sur les tablettes de l'OM, l'attaquant du Celta Vigo, Claudio Beauvue, préfère un prêt en Espagne. Leganes serait sa priorité.

- L'OM s'est renseigné sur le milieu de Ludogorets, Anicet Abel, évalué à 5 M€. Nantes a déjà proposé 3 M€.

- Lyon et Malaga discutent pour un transfert du milieu Clément Grenier, qui pourrait être cédé pour 4 M€.

- Lyon a ciblé le milieu de Sunderland, Didier Ndong.

- Si Nice souhaite recruter le milieu de terrain de Porto, André André, il faudra débourser 7 M€.

- L'attaquant Robert Beric est bien sur le départ à Saint-Etienne.

- Bordeaux a fait une offre de 6 M€ au PSV Eindhoven pour l'attaquant Luuk De Jong.

- L'attaquant de Newcastle, Emmanuel Rivière, va signer 2 ans à Metz.

- Le milieu du Sporting Portugal, Bryan Ruiz, est courtisé par plusieurs clubs de L1, dont les noms n'ont pas filtré.

- Amiens souhaite attirer le milieu du Betis Séville, Didier Digard.

- L'ataquant de Lorient, Abdul Majeed Waris, se dirige vers Burnley. A l'étranger - Le FC Barcelone songe à l'ailier de Chelsea, Willian.

- L'Inter Milan ne lâche pas le défenseur d'Arsenal, Shkodran Mustafi. Les Gunners ne sont pas vendeurs. + Les tableaux mercato des clubs de Ligue 1

