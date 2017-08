PSG : partenaires, adversaires, observateurs... Neymar met déjà tout le monde d'accord

En l'espace de deux matchs sous les couleurs du Paris Saint-Germain, Neymar a déjà affiché sa classe et l'étendue de son talent. Impressionnant et décisif, l'attaquant brésilien a très rapidement charmé son monde en France.

Neymar régale avec le Paris Saint-Germain.

Quels débuts en France pour Neymar ! Attendu au tournant après son recrutement pour 222 millions d'euros en provenance du FC Barcelone cet été, le Brésilien a confirmé tout son talent lors de ses deux premiers matchs avec le Paris Saint-Germain. Même si son apport sera véritablement jugé sur les rencontres décisives en Ligue des Champions, l'attaquant a déjà mis tout le monde d'accord dans l'Hexagone.

Des premiers pas canons salués par tous !

Car face à Guingamp (3-0) la semaine dernière et Toulouse (6-2) dimanche en Ligue 1, Neymar a été tout simplement intenable ! Au total, le Parisien affole les compteurs avec déjà 3 buts, 3 passes décisives et même un penalty provoqué. Décisive, la star auriverde dégage une classe folle et impressionne par sa capacité à accélérer le jeu du PSG. «C'est un joueur formidable, il accélère le jeu. On avait besoin d'un tel joueur. Il marque des buts que l'on voit dans les dessins animés comme Olive et Tom. C'est une énorme chance de jouer à ses côtés», a apprécié Marco Verratti en zone mixte.

Si Neymar fait bien évidemment l'unanimité dans le vestiaire francilien, l'élément offensif s'attire également les louages de ses adversaires. Alors que le Guingampais Lucas Deaux avait prévenu les autres équipes de L1 dimanche dernier, le Brésilien est encore monté en puissance face aux Toulousains. De quoi inspirer le coach du TFC Pascal Dupraz. «J'admire Neymar. L'attitude de Neymar est exceptionnelle de sérénité et de vitesse. Cela fait du bien au football. C'est rafraîchissant. Les deux matchs qu'il vient d'accomplir, c'est ahurissant. Je vais me servir du jeu de Neymar pour mes attaquants», a-t-il admis. Un bel hommage, qui résume finalement la pensée collective.

Neymar, c'est «un cadeau» pour la L1

Car dans les médias, Neymar est bien évidemment également plébiscité. Face à sa performance contre Toulouse, la rédaction de Maxifoot s'est accordée pour lui attribuer la note maximale de 10/10. «Déjà très prometteur à Guingamp, Neymar a brillé de mille feux ce soir. Intenable, ses accélérations et ses dribbles dévastateurs ont mis au supplice la défense toulousaine. (...) S'il garde cette forme, Neymar n'a pas fini de nous régaler», peut-on lire dans notre debrief et notes (voir ici).

Et même si le PSG risque de surclasser de nombreuses formations tricolores avec un tel joueur, difficile de ne pas s'extasier devant ses prestations. «Alors oui, c'est une arrivée qui va certainement fausser le championnat de France. Mais qui va aussi nous offrir de très beaux moments de foot, a rappelé le consultant de Canal + Pierre Ménès. C'est un cadeau inestimable pour la Ligue 1 et tout le monde devrait s'en réjouir. Qu'on soit supporter de Paris ou pas. En tant qu'amoureux du foot, j'ai déjà hâte de revoir Neymar.» Avec le Brésilien, on ne devrait effectivement pas s'ennuyer !

