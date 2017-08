Journal des Transferts : l'OM se renseigne sur Aboubakar, chassé-croisé Guedes-Mbappé, le PSG surpris pour Foyth...

L'OM se renseigne sur Aboubakar, un possible chassé-croisé Guedes-Mbappé, le PSG pourrait se faire surprendre pour Foyth, Dortmund commence à céder pour Dembélé, la grosse cote de De Préville… Voici le Top 5 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces dernières 24h.

Vincent Aboubakar a retrouvé Porto après un prêt à Besiktas.

Le mercato battant son plein, les clubs s'activent pour peaufiner leur effectif en vue de la saison prochaine. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière.

En un clic, vous avez l'essentiel de ce que vous devez savoir sur le mercato ! Pour voir toutes les informations classées par date ou par club, rendez-vous sur les tableaux mercato de Maxifoot.

Le TOP 5 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater

1 – L'OM se renseigne sur Aboubakar

En quête d'un attaquant puissant pour épauler ou concurrence Valère Germain, l'Olympique de Marseille peine à trouver l'oiseau rare. Selon L'Equipe, le club phocéen aurait pris des renseignements auprès du FC Porto concernant Vincent Aboubakar (25 ans). De retour d'un prêt concluant à Besiktas, le Camerounais souhaite toujours quitter les Dragons. Une option qui pourrait s'avérer intéressante pour Rudi Garcia, le Lion Indomptable ayant fait ses preuves en Ligue 1 à Valenciennes puis Lorient. Pour rappel, la clause libératoire d'Aboubakar a été augmentée au début du mois d'août, passant de 10 à 18 millions d'euros.

2 – Un chassé-croisé Guedes-Mbappé ?

Pour la presse espagnole, pas de doute, l'attaquant Kylian Mbappé (18 ans) va quitter Monaco pour le Paris Saint-Germain. El Mundo Deportivo évoque un transfert de 200 millions d'euros, bonus compris ! De leur côté, les dirigeants asémistes pourraient profiter de ces discussions pour enrôler un Parisien. Selon le média spécialisé Paris United, Leonardo Jardim souhaiterait recruter Gonçalo Guedes (20 ans). Le PSG ne serait pas fermé à cette idée à la seule condition que le Portugais soit prêté à la formation princière. Un deal qui pourrait arranger toutes les parties puisque l'ancien joueur du Benfica Lisbonne aura du mal à s'imposer chez le vice-champion de France cette saison. A Monaco, en revanche, Guedes pourrait avoir un temps de jeu conséquent sous les ordres de son compatriote.

3 – Le PSG surpris pour Foyth ?

Et si le Paris Saint-Germain était devancé dans le dossier Juan Foyth (19 ans) ? Annoncé proche du club francilien, le jeune défenseur central argentin pourrait finalement prendre la direction de Tottenham, annonce The Guardian. Le média britannique précise que le joueur d'Estudiantes La Plata aurait été convaincu par le coach des Spurs, Mauricio Pochettino, pour rejoindre Londres plutôt que Paris. On devrait savoir rapidement si le PSG a été surpris ou pas dans ce dossier.

4 – Dortmund commence à céder pour Dembélé

La situation pourrait rapidement se décanter pour Ousmane Dembélé (20 ans) du côté de Dortmund. Le Borussia est en effet disposé à céder son attaquant français au FC Barcelone ! A condition que le club catalan y mette le prix... «Si notre demande est satisfaite, Dembélé sera transféré, a ainsi annoncé le directeur sportif du BvB, Michael Zorc, à Sky Sports Allemagne. Si ce n'est pas le cas, il restera ici. Nous n'attendrons pas le dernier jour du mercato pour prendre une décision» . Dortmund, qui réclame 100 millions d'euros plus 30 de bonus, a donné jusqu'au 26 août au Barça pour conclure l'opération.

5 – De Préville a la cote

Diego Rolan sur le départ, Bordeaux a désigné l'attaquant Nicolas De Préville (26 ans) comme son éventuel successeur. Problème, L'Equipe révèle que les Girondins ne sont pas prêts à mettre ce prix pour le buteur de Lille, qui a fait l'objet d'une offre de 10 millions d'euros de Rennes et de 13 millions d'euros de Burnley. A douze jours de la clôture officielle du mercato estival, pas sûr que le LOSC soit vendeur. En tout cas, De Préville a la cote sur ce marché des transferts.

Télégramme Foot Transfert - mis à jour le samedi 19 août à 18h

C'est officiel :

- L'attaquant malien de La Gantoise Kalifa Coulibaly a signé 5 ans à Nantes.

- Le milieu de terrain malien Rominigue Kouamé a prolongé à Lille jusqu'en 2022.

- Le défenseur de l'Ajax Amsterdam Davinson Sanchez a signé à Tottenham pour 30 millions d'euros plus 15 millions de bonus.

- Le défenseur d'Arsenal Gabriel Paulista a signé au FC Valence pour 12 millions d'euros.

- Promue en Serie A, la SPAL Ferrara a fait signer l'attaquant Marco Borriello et le défenseur Bartosz Salamon.

Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater :

En France :

- Le Parisien Angel Di Maria et le Niçois Jean Michaël Seri restent sur les tablettes du FC Barcelone, mais comme solutions de repli.

- L'attaquant de Saint-Etienne Robert Beric pourrait être prêté à Anderlecht.

- Très convoité, l'attaquant Jonathan Bamba ne veut pas quitter Saint-Etienne.

A l'étranger :

- La Juventus Turin aurait offert 75 millions au Real Madrid pour le milieu de terrain Mateo Kovacic. Une offre refusée par les Merengue.

- Alors que le transfert semblait bouclé, l'attaquant du Milan AC Mbaye Niang a finalement décidé de ne pas rejoindre le Spartak Moscou.

- West Bromwich Albion veut s'offrir le défenseur de Liverpool Mamadou Sakho.

- De retour à l'Inter Milan, Stevan Jovetic veut retrouver le FC Séville où il était prêté la saison dernière.

- L'attaquant de la Fiorentina Nikola Kalinic est attendu en prêt au Milan AC.

- En quête d'un défenseur central, la Juventus Turin vise Ezequiel Garay (FC Valence) et Virgil van Dijk (Southampton).

- West Bromwich Albion réclame 33 millions d'euros à Manchester City pour céder son défenseur Jonny Evans.

- L'Inter Milan réclame 27 millions d'euros à Chelsea pour libérer le milieu de terrain Antonio Candreva.

- L'Atletico Madrid discute avec Gremio pour l'attaquant brésilien Luan.

- Libre, le défenseur Michaël Ciani pourrait signer au Los Angeles Galaxy.

+ Les tableaux mercato des clubs de Ligue 1

+ Les tableaux mercato à l'étranger (Angleterre, Italie, Espagne, Allemagne)

A lundi 18h pour une nouvelle édition du Journal des Transferts. N'oubliez pas d'ici là de consulter les brèves du jour, complémentaires du JdT !