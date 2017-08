PSG : dans l'ombre, le chef d'orchestre Antero Henrique réalise un festival Youcef Touaitia - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 19/08/2017 à 10h42 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Arrivé au Paris Saint-Germain en juin dernier, Antero Henrique n'aura pas mis longtemps à imposer sa patte du côté de la capitale. Le directeur sportif portugais, maître dans les négociations, est en train de réaliser un mercato exceptionnel aussi bien dans le sens des arrivées que dans celui des départs. Antero Henrique fait des miracles à Paris. C'est LA recrue du Paris Saint-Germain cet été. Orphelin de Leonardo, parti il y a quatre ans, le club de la capitale a énormément souffert de l'absence d'un directeur sportif de grande envergure. Olivier Létang et Patrick Kluivert beaucoup trop tendres, les dirigeants qataris ont misé sur le très expérimenté Antero Henrique, qui a réalisé des prouesses à Porto durant 26 ans. Passons les recrutements de Yuri Berchiche, de Daniel Alves et surtout de Neymar. Ce qui impressionne le plus aujourd'hui chez le nouveau patron du sportif parisien, c'est sa faculté à dégraisser de manière spectaculaire. Henrique a régalé avec Augustin et Matuidi En quête de cash, le PSG a, contrairement aux idées reçues, réussi à se séparer progressivement de nombreux éléments jusqu'ici, et de quelle manière ! Youssouf Sabaly, qui n'a jamais joué en professionnel à Paris, a été cédé pour 4 M€ à Bordeaux tandis que Jean-Kevin Augustin, décevant ces dernières saisons, a été vendu pour la coquette somme de 16 M€, bonus compris. Vendredi, la cession de Blaise Matuidi, à qui il restait une année de contrat, pour 20 M€, sans les bonus, qui peuvent grimper à 10,5 M€, est une autre sacrée affaire réussie par Henrique. Pour l'international tricolore, le Lusitanien réalise le coup double puisqu'il économise près de 10 M€ de salaire pour l'ultime année de son bail. Une masse salariale allégée avec le prêt de Jesé à Stoke, qui émarge à 4 M€ par an, ainsi que la rupture du contrat à l'amiable de Salvatore Sirigu, parti au Torino et qui s'y est longtemps accroché, permettant au PSG de ne pas gaspiller 4,8 M€ en plus pour un élément indésirable. Au total, ventes et salaires compris, Henrique est parvenu à récupérer près de 60 M€, hors bonus, pour ces 5 joueurs. Aurier, un ailier, Krychowiak, Ben Arfa... Mais le meilleur reste à venir pour le vice-champion de France. Car à 12 jours de la fin du mercato estival, Henrique compte bien poursuivre son opération dégraissage en cédant d'autres éléments bien plus côtés. A priori, Serge Aurier, dont le départ ne fait plus aucun doute, devrait rapporter entre 25 et 30 M€, uniquement sur la vente. Il ne serait pas non plus étonnant que Lucas, estimé à 30 M€ ou Angel Di Maria, pour qui Paris réclame 50 M€, fasse ses bagages d'ici le 31 août, libérant ainsi une place dans un effectif pléthorique avec au passage, un allègement considérable de la masse salariale. Reste à régler les épineux cas Grzegorz Krychowiak et Hatem Ben Arfa. Indésirables, les deux joueurs s'accrochent pour le moment à leur juteux contrat. Si le Polonais, courtisé en Premier League et qui s'est rendu à l'évidence, devrait quitter Paris sous la forme d'un prêt avec une option d'achat fixée à 20 M€, en revanche, le Français sera difficile à bouger malgré l'intérêt de Fenerbahçe, qui propose 5 M€. Mais en tant que négociateur hors-pair, Henrique, qui a plus d'un tour dans son sac, pourrait trouver une solution pour se débarrasser d'un flop monumental. Le 1er septembre, le PSG pourrait donc se retrouver avec un joli pactole, un effectif complètement épuré... et une possible nouvelle recrue importante. Que pensez-vous du travail d'Antero Henrique au PSG ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.





