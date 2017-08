Top Déclarations : Ronaldo persécuté, Diego Costa descend Conte, Aulas pique encore Paris, le ras-le-bol de Kita... Youcef Touaitia - Top Declarations, Mise en ligne: le 19/08/2017 à 09h00 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Ronaldo se sent persécuté, Diego Costa s'en prend à Conte, Aulas tacle encore le PSG, Kita en a ras-le-bol des arbitres, Castro sans pitié avec Dembélé, Piqué s'explique sur son tweet, la promesse de Messi à Neymar… Découvrez les phrases choc de la semaine. Ronaldo va manquer quatre journées de Liga. Chaque samedi, Maxifoot vous propose de faire le tour des dix déclarations de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Du sérieux et du moins sérieux pour connaître le meilleur des petites phrases des acteurs du ballon rond. Découvrez le classement de toutes les déclarations qui ont fait les choux gras de la presse cette semaine. 1. Cristiano Ronaldo – «Impossible d'être indifférent à cette situation. 5 matchs ! Cela me semble exagéré et ridicule, c'est ce que j'appelle de la persécution. Merci à mes coéquipiers et aux fans pour le soutien» (Instagram, le 16.08.2017) Après avoir écopé d'un second carton jaune en finale aller de la Supercoupe d'Espagne face au FC Barcelone (3-1), le Portugais a poussé l'arbitre. On peut comprendre sa colère suite à cette expulsion très sévère, mais le quadruple Ballon d'Or n'avait absolument pas à réaliser ce geste, même léger. 2. Diego Costa, à propos d'Antonio Conte – «Vous savez que c'est le coach qui ne me veut plus. (...) Je ne voulais pas partir, j'étais heureux. Mais quand l'entraîneur ne veut plus de vous, vous devez partir. (...) Je soupçonne le manager d'être derrière tout ça. Il a demandé à ce que ça se passe comme ça. Il a son opinion et il n'en changera pas. Je le respecte en tant que coach. Il a fait du bon travail, mais je ne le respecte pas en tant que personne. Ce n'est pas un entraîneur qui est proche de ses joueurs. Il est très distant, il n'a pas de charisme» (Daily Mail, le 14.08.2017) L'attaquant a incendié son entraîneur, qui ne veut plus de lui à Chelsea. 3. Jean-Michel Aulas – «Parler de l'achat d'un joueur de 220 millions chargés à 600 millions, c'est plus que des Airbus, que le stade de Lyon, que celui de Munich. Neymar, c'est 30 à 40 millions de salaires annuels net. Ce n'est pas rationnel» (Le Progrès, le 14.08.2017) Le tacle hebdomadaire du président de l'OL à l'encontre du PSG concernant le transfert de Neymar. Monaco, critiqué pour son modèle économique, en a également pris pour son grade... 4. Waldemar Kita – «Il y a eu un gros problème d'arbitrage sur ce match. L'arbitre était encore en vacances, c'est de pire en pire, une catastrophe. Il a expliqué que notre joueur n'avait pas été blessé à la jambe, alors il n'a rien eu. On ne peut rien leur dire et il n'y a rien à faire. Mais je vais envoyer un courrier à la commission pour qu'elle revoie les images» (L'Equipe, le 14.08.2017) Le président de Nantes était très en colère contre le Marseillais Maxime Lopez, qui a involontairement blessé Diego Carlos. Le Canari a même terminé la rencontre avec le bras en écharpe ! 5. Gonzalo Castro – «Nous sommes choqués. Nous ne devons pas oublier qu'il n'a que 20 ans et personne ne sait qui est derrière l'action. A cet âge-ci, je ne pouvais rien décider de moi-même» (Bild, le 18.08.2017) La réaction très forte de l'international allemand face au feuilleton Ousmane Dembélé. L'ancien joueur du Bayer Leverkusen n'a pas du tout mâché ses mots… 6. Gerard Piqué, à propos de Neymar – «Le jour où j'écris ce tweet 'Se queda', je sais qu'il s'en va. Je sais que c'est la dernière cartouche qu'il me reste, utiliser les réseaux sociaux pour que l'opinion publique pense qu'il reste et que cela le convainque. Il s'est mis en colère contre moi, mais nous avons ensuite réglé ça. Et au final, il est parti» (Médias espagnols, le 12.08.2017) L'Espagnol a tenté le tout pour le tout afin de retenir Neymar. En vain… 7. Lionel Messi, à Neymar – «Tu veux être Ballon d'Or ? Moi, je te fais devenir Ballon d'Or» (Sport, le 15.08.2017) La Pulga a fait une sacrée promesse à son ancien partenaire au FC Barcelone. Le Brésilien a tout de même préféré voler de ses propres ailes… 8. Rio Ferdinand – «Neymar est à la hauteur des 222 millions d'euros. Manchester United est l'un des clubs les plus riches du monde. J'aurais aimé le voir venir à Manchester United, a confié l'ex-Red Devil sur sa chaîne YouTube. J'imagine Neymar avec un maillot de United... Le numéro 7, wahou, ou le numéro 11. C'est clair que ça aurait été sale. Mais il est parti à Paris, la ville de l'amour, et je peux le comprendre. Il a gagné tout ce qu'il avait pu gagner à Barcelone et il voulait se trouver un nouveau défi» (YouTube, le 15.08.2017) Malheureusement pour l'Anglais, le Brésilien a préféré le PSG à son ancien club. Plus tard, peut-être… 9. Lucas Deaux – «Je pense qu'ils ont fait une affaire en l'achetant 200 millions d'euros (222 millions d'euros, ndlr). Vraiment. Franchement, je n'ai pas de mot. C'est chaud ! Et encore, il a mis du temps à se mettre dans son match. Quand il sera à 100% et qu'il trouvera les automatismes avec ses partenaires, ça va vraiment être extraordinaire. Bon courage aux autres équipes du championnat» (Zone mixte, le 13.08.2017) Le Guingampais a été impressionné par la première de Neymar avec le PSG. Sa réaction en dit long sur ce qu'a fait subir le Brésilien aux Bretons ! 10. Jürgen Klopp – «Est-ce que je me rappelle de ma première fois ? Oh oui ! C'est quand la dernière fois que vous avez parlé publiquement de votre première fois ? J'espère que nous allons être meilleur face à Hoffenheim que je ne l'ai été la première fois» (Conférence de presse, le 12.08.2017) Bien évidemment, la journaliste qui a posé la question évoquait la première fois de l'Allemand en C1. Pour l'anecdote, Klopp a fait mieux face à Hoffenheim, les Reds ayant remporté la rencontre (2-1). C'est sur cette déclaration que se termine le Top Déclarations de la semaine. Rendez-vous dès samedi prochain pour un nouveau numéro !





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS