Journal des Transferts : Matuidi à la Juve, Lucas et Di Maria vers la sortie, une somme folle refusée pour Coutinho...

Blaise Matuidi a rejoint la Juve, Lucas et Di Maria vers la sortie, une somme folle refusée pour Coutinho, Dembélé prêt à revenir en France, le coup de pression de Costa, l'OL s'invite dans la danse pour Imbula... Voici le Top 6 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer.

Blaise Matuidi a rejoint la Juventus Turin.

Le mercato estival ayant ouvert ses portes, les clubs s'activent pour préparer leur effectif en vue de la saison prochaine.

Le TOP 6 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater

1. Blaise Matuidi file à la Juve (officiel)

C'est une page qui se tourne au Paris Saint-Germain ! Membre important du club de la capitale ces dernières années, le milieu de terrain Blaise Matuidi a été officiellement transféré ce vendredi à la Juventus Turin. D'après le communiqué du champion d'Italie, l'international français a été acheté pour 20 millions d'euros payables sur trois ans, plus d'éventuels bonus estimés à 10,5 millions d'euros, par la Vieille Dame. Il s'agit d'une très belle vente pour le PSG alors que l'ancien Stéphanois ne disposait plus que d'une année de contrat. Pour la première fois de sa carrière, Matuidi, qui s'est engagé pour trois ans avec la Juve, va donc découvrir un championnat étranger.

2. Di Maria et Lucas, par ici la sortie !

Pour rester dans les clous du fair-play financier et pouvoir s'attaquer ainsi au dossier Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain a besoin de renflouer ses caisses. Outre le départ de Blaise Matuidi pour la Juventus Turin, le directeur sportif parisien Antero Henrique cherche aujourd'hui à recaser ses milieux offensifs Lucas et Angel Di Maria, affirme L'Equipe ce vendredi. La porte de sortie a ainsi été clairement indiquée au Brésilien et à l'Argentin. Problème, les deux joueurs se voient plutôt rester à Paris où ils disposent d'un salaire des plus confortables, et ce en dépit d'une concurrence qui s'annonce impitoyable. Mais si le PSG reçoit une offre de 30 millions d'euros pour le premier, et de 60 millions pour le second, Lucas et Di Maria n'auront pas vraiment le choix.

3. Coutinho, Liverpool refuse 125 M€ !

Le dossier Philippe Coutinho s'anime ! Alors que le FC Barcelone s'était montré confiant concernant la finalisation de ce transfert, l'entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp a calmé l'optimiste des Blaugrana. Et d'après les médias britanniques, les Reds viennent bel et bien de refuser une nouvelle offre du club catalan. Et pourtant, quelle proposition du vice-champion d'Espagne ! Liverpool aurait ainsi décliné une offre de 125 millions d'euros, plus 5 millions d'euros de bonus, pour le milieu offensif brésilien. Les enchères grimpent de plus en plus et les deux formations ont encore 13 jours pour trouver un terrain d'entente...

4. Suivi par l'OM, Dembélé ne dit pas non à un retour en France...

Sur cette fin du mercato d'été, l'Olympique de Marseille va bien évidemment s'activer pour recruter un attaquant supplémentaire afin de concurrencer Valère Germain. Alors que de nombreuses pistes se sont envolées ces derniers jours (Carlos Bacca, Wilfried Bony, Nikola Kalinic), le club phocéen pourrait apprendre une bonne nouvelle concernant Moussa Dembélé. En effet, le jeune talent tricolore serait finalement intéressé par la perspective d'un retour en France au sein d'un grand club amené à jouer les premiers rôles en championnat selon les informations du quotidien régional La Provence. Avec son ambitieux projet, l'OM correspond parfaitement à cette description. Pour l'instant, les dirigeants marseillais n'ont toujours pas réalisé une offre concrète aux Celtic Glasgow mais suivent l'évolution de Dembélé depuis plusieurs mois. Pour s'offrir l'ancien Parisien, il faudra au moins débourser 20 millions d'euros.

5. Le coup de pression de Diego Costa

Diego Costa (28 ans) commence à s'impatienter ! Indésirable du côté de Chelsea et poussé vers la sortie par l'entraîneur Antonio Conte, l'attaquant a donné sa priorité à l'Atletico Madrid et a même assuré jeudi son retour chez les Rojiblancos. Mais pour l'instant, les deux équipes ne parviennent pas à trouver un terrain d'entente et l'international espagnol en a marre. «Si l'Atletico ne réalise pas un effort pour me recruter, je peux changer d'avis et rejoindre une équipe qui croit en moi. J'ai démontré mon attachement et mon intérêt pour l'Atletico. Mais l'Atletico et Chelsea ne trouvent pas un terrain d'entente, l'Atletico refuse de faire un effort supplémentaire, je ne peux pas jouer dans une équipe qui ne veut pas réaliser un effort plus important», a lancé Costa pour ESPN. Souhaitant choisir son futur club, l'avant-centre pourrait représenter un joli coup sur cette fin de mercato pour plusieurs formations européennes si l'Atletico ne s'active pas...

6. L'OL s'invite dans la danse pour Imbula

Alors qu'il s'est déjà mis d'accord avec Stoke City, l'AS Monaco souhaite d'abord dégraisser son effectif avant d'accueillir Giannelli Imbula. L'Oympique Lyonnais compte profiter de la situation pour chiper l'ancien Marseillais au champion de France en titre. Le club rhodanien, en échec sur le dossier Grzegorz Krychowiak, qui préfère quitter le Paris Saint-Germain pour l'Angleterre, pourrait en effet rapidement approcher Imbula, à en croire RMC. L'OGC Nice garderait également toujours un oeil sur ce dossier en cas de départ de Jean Michaël Seri.

Télégramme Foot Transfert - mis à jour le vendredi 18 août 2017 à 18h00.

C'est officiel :

- Lille a prêté le jeune attaquant Martin Terrier à Strasbourg.

- Le milieu de terrain prometteur Kevin N'Doram a prolongé jusqu'en juin 2022 avec l'AS Monaco.

- Après la résiliation de son contrat avec Las Palmas mercredi, le milieu offensif Kevin-Prince Boateng a signé pour trois saisons avec Francfort.

- Libre depuis la fin de son contrat avec l'Inter Milan en juin dernier, l'attaquant Rodrigo Palacio s'est engagé en faveur de Bologne.

Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater :

En France :

- L'ailier du Paris Saint-Germain Angel Di Maria ferait l'objet d'une demande de Lionel Messi auprès du FC Barcelone.

- L'agent de l'ailier Julian Draxler a écarté un départ de son client du Paris Saint-Germain.

- Le milieu offensif du Real Madrid Marco Asensio a écarté un départ pour le Paris Saint-Germain.

- Annoncé dans le viseur de l'Olympique Lyonnais, le milieu Grzegorz Krychowiak préfère rebondir en Angleterre.

- L'attaquant de l'AS Monaco Guido Carrillo plaît à Watford, mais le club de la Principauté ne compte pas le vendre.

- Le buteur de Bordeaux Diego Rolan se rapproche d'un départ.

- Angers aimerait récupérer l'ailier de Bordeaux Thomas Touré.

- Le milieu de Grenade René Krhin va s'engager avec le FC Nantes.

À l'étranger :

- Tottenham a déclaré intransférable son milieu de terrain Dele Alli.

- Malgré l'insistance de Chelsea, la Juventus Turin refuse de vendre son latéral gauche Alex Sandro.

- Une première offre de Manchester City pour le défenseur de WBA Jonny Evans a été refusée.

- Le milieu de Crystal Palace Yohan Cabaye figure sur les tablettes du Milan AC.

- Le milieu de l'Inter Milan Geoffrey Kondogbia va être prêté au FC Valence. Le latéral droit Joao Cancelo va faire le chemin inverse.

- Le milieu du Bayern Munich Renato Sanches s'éloigne du Milan AC.

- Le prometteur défenseur central de Palmeiras Yerry Mina va rejoindre le FC Barcelone pour 9 millions d'euros.

- Le défenseur central Gabriel Paulista va quitter Arsenal pour le FC Valence.

- L'attaquant Cheick Diabaté va bientôt résilier son contrat le liant à Osmanlispor.

