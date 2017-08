Journal des Transferts : le PSG en difficulté pour Fabinho, le Barça s'emballe pour Coutinho et Dembélé, le BvB répond... Damien Da Silva - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 17/08/2017 à 18h00 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Le PSG en difficulté pour Fabinho, le Barça s'emballe pour Coutinho et Dembélé, la réponse fracassante du BvB, l'OL s'active pour son milieu, City va insister pour Alexis Sanchez... Voici le Top 5 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces dernières 24 heures. Fabinho n'est pas encore à Paris... Le mercato estival ayant ouvert ses portes, les clubs s'activent pour préparer leur effectif en vue de la saison prochaine. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière. Pour voir toutes les informations classées par date ou par club, rendez-vous sur les tableaux mercato de Maxifoot. Le TOP 5 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1. Fabinho, Monaco intransigeant avec Paris ! Désigné comme une priorité par l'entraîneur Unai Emery et le directeur sportif Antero Henrique pour renforcer l'entrejeu du Paris Saint-Germain cet été, le milieu de l'AS Monaco Fabinho se trouve encore loin du club de la capitale. Malgré l'optimisme du clan du Brésilien concernant un éventuel transfert avant le 31 août, le champion de France en titre reste intransigeant ! En effet, d'après les informations du quotidien L'Equipe, les dirigeants monégasques ont clairement fait savoir à leurs homologues parisiens qu'ils ne souhaitaient pas renforcer un concurrent direct en L1, que ce soit avec Fabinho ou Kylian Mbappé. Malgré tout, le PSG devrait revenir à la charge dans les prochains jours avec une offre concrète. Pour l'instant, le vice-président de l'ASM Vadim Vasilyev se montre inflexible. 2. Le Barça s'emballe pour Coutinho et Dembélé... Comment calmer la colère des supporters après la perte de la Supercoupe d'Espagne face au Real Madrid (1-3, 0-2) ? En annonçant de bonnes nouvelles bien sûr ! En marge du match retour mercredi, le directeur sportif du FC Barcelone Pep Segura a affiché son optimisme concernant les arrivées imminentes du milieu offensif de Liverpool Philippe Coutinho et de l'ailier de Dortmund Ousmane Dembélé. «Il faut que nous aidions l'équipe avec des renforts et que ces derniers soient là dans les prochains jours. Nous sommes en train de discuter des conditions pour Coutinho et Dembélé. Ils sont proches. Nous espérons qu'ils seront joueurs du Barça pour cette nouvelle saison», a confié le dirigeant catalan sur TV3. Et les Blaugrana auront bien besoin du recrutement des deux hommes pour se montrer compétitifs. 3. ... Dortmund répond avec fermeté ! Mais visiblement, Pep Segura s'est peut-être un peu trop emballé... au moins concernant Ousmane Dembélé. En effet, quelques heures plus tard, la réponse du directeur général du Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke a été particulièrement ferme. «Je ne sais pas de quoi il parle, il a sûrement dû avoir le vertige après les deux matchs de son équipe face au Real Madrid. Le Barça souhaite recruter Dembélé, mais pour le moment, il ne s'en est pas rapproché d'un millimètre», a assuré le dirigeant allemand pour Kicker. Autant dire que Dortmund ne compte pas laisser filer Dembélé au Barça sans toucher un énorme chèque. Un montant de plus de 130 millions d'euros (bonus compris) est évoqué... 4. L'OL s'active pour son milieu C'est LE dossier prioritaire de l'Olympique Lyonnais en cette fin de mercato estival. Orphelin de Corentin Tolisso, cédé pour 47,5 millions d'euros, bonus compris, au Bayern Munich, le club rhodanien recherche activement un milieu de terrain athlétique pour épauler Lucas Tousart. La cible est d'ailleurs toute trouvée : Pape Cheikh Diop (20 ans). Comme nous vous l'indiquions samedi dernier, le joueur du Celta Vigo figure dans les petits papiers de l'actuel leader de Ligue 1. Egalement courtisé par Tottenham, l'ex-international U19 espagnol fait l'objet d'une lutte acharnée selon le Daily Mail. En effet, d'après le média britannique, Lyon a réalisé une offre plus importante que celle de Tottenham, estimée pourtant à plus de 10 millions d'euros. Dans l'éventualité où cette piste n'aboutirait pas, le dirigeant lyonnais pourrait se rabattre sur un ancien joueur de Ligue 1 : Didier Ndong (23 ans). Selon L'Equipe, Sunderland, relégué en Championship à l'issue de la dernière saison, a proposé l'ancien Lorientais, sous la forme d'un prêt ou d'une vente, au choix à l'OL. 5. Les agents d'Alexis Sanchez font le point Sous contrat jusqu'en juin 2018 avec Arsenal, l'attaquant Alexis Sanchez a été annoncé avec insistance dans le viseur de Manchester City et du Paris Saint-Germain cet été. Confirmant que l'avant-centre souhaitait disputer la Ligue des Champions cette année, les agents de l'international chilien ont fait un point sur sa situation. «La dernière offre de Manchester City était de 50 M€ et Arsenal l'a repoussée. Le club est en train de préparer une nouvelle proposition pour voir s'ils arrivent à convaincre les dirigeants d'Arsenal. (...) Tout ce qui s'est dit sur le Paris Saint-Germain n'est que spéculation. Il n'y a rien de réel. La seule offre concrète qui existe pour Alexis est celle de Manchester City», ont assuré les représentant du Gunner pour El Mercurio. De son côté, l'entraîneur d'Arsenal Arsène Wenger a encore écarté mercredi un départ de Sanchez lors de ce mercato. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le jeudi 17 août 2017 à 18h00. C'est officiel : - L'ailier Max-Alain Gradel a été prêté pour un an à Toulouse par Bournemouth.

- Le milieu de terrain Thomas Mangani a prolongé avec Angers jusqu'en juin 2020.

- Le FC Nantes a officialisé l'arrivée de l'ailier Yassine El Ghanassy en provenance d'Ostende.

- Le défenseur central Simon Falette a été transféré par le FC Metz à l'Eintracht Francfort.

- Caen a annoncé l'arrivée de l'ailier de Domzale Jan Repas, autorisé à jouer ce jeudi face à l'OM.

- Le latéral droit Dimitri Cavaré a été vendu par Rennes à Barnsley. - Le milieu offensif Gylfi Sigurdsson rejoint Everton pour 49,4 M€ en provenance de Swansea.

- Le buteur Giovanni Simeone quitte le Genoa pour la Fiorentina.

- Le milieu de terrain Valon Behrami arrive à l'Udinese en provenance de Watford. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France : - Le défenseur central d'Estudiantes Juan Foyth va bien rejoindre le Paris Saint-Germain.

- L'entraîneur de l'Olympique de Marseille Rudi Garcia a calmé la piste menant au latéral droit d'Arsenal Mathieu Debuchy.

- L'ailier de l'Olympique de Marseille Bouna Sarr plaît à Caen, Strasbourg et une formation turque.

- Le coach de l'Olympique Lyonnais Bruno Génésio n'est pas favorable à la vente de l'ailier Maxwell Cornet.

- Le FC Nantes devrait enregistrer l'arrivée de l'avant-centre de La Gantoise Kalifa Coulibaly.

- Lens aimerait recruter l'ailier d'Anderlecht Diego Capel. À l'étranger : - Libre, l'attaquant Zlatan Ibrahimovic devrait revenir à Manchester United et une possible reconversion en tant qu'entraîneur serait envisagée.

- L'attaquant de Chelsea Diego Costa a assuré qu'il allait jouer à l'Atletico Madrid cette saison.

- Face à la gourmandise de Leicester, Chelsea devrait abandonner la piste menant au milieu de terrain Danny Drinkwater.

- Le milieu de terrain de Tottenham Moussa Sissoko a assuré qu'il ne disposait d'aucun accord avec aucun club.

- L'ailier José Izquierdo va finalement quitter le FC Bruges pour Brighton lors d'un transfert estimé à 14,7 millions d'euros.

- Le milieu de terrain de l'Inter Milan Geoffrey Kondogbia devrait être prêté au FC Valence.

- L'AS Roma s'intéresse à l'ailier de la Juventus Turin Juan Cuadrado.

- Le buteur du Milan AC Mbaye Niang pourrait prendre la direction du Spartak Moscou. + Les tableaux mercato des clubs de Ligue 1

+ Les tableaux mercato à l'étranger (Ang, Esp, Ita, All) A demain 18h pour une nouvelle édition du Journal des Transferts. N'oubliez pas d'ici là de consulter les brèves du jour, complémentaires du JdT !





