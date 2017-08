Europa League : attention au piège en Slovénie pour l'OM... Présentation et compos probables

Ce jeudi, l'Olympique de Marseille se déplace en Slovénie pour défier Domzale lors du match aller des barrages de l'Europa League. Même si le club phocéen reste le grand favori de cette confrontation, il ne faut pas sous-estimer cet adversaire.

Rudi Garcia reste méfiant par rapport à Domzale.

Comme le fiasco de Bordeaux face à Videoton (2-1, 0-1) l'a prouvé au tour précédent, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise en Coupe d'Europe. Après un 3e tour qualificatif parfaitement géré face à Ostende (4-2, 0-0), l'Olympique de Marseille va devoir définitivement valider son billet pour la phase de groupes de l'Europa League en disposant de Domzale.

Marseille s'avance comme le grand favori

Ce jeudi (20h45 sur beIN Sports 1 et Canal + Sport), le club phocéen se déplace donc en Slovénie pour le match aller des barrages. Malgré un statut logique de favori de cette confrontation, l'OM se veut méfiant à l'image des propos tenus par l'entraîneur olympien Rudi Garcia. «On doit les respecter. Ils ont déjà fait des misères à des clubs de championnats plus connus que la Slovénie. C'est une équipe qui a du coeur, de la qualité», a insisté le technicien français devant les médias.

Face au 4e du dernier championnat slovène, Marseille n'aura cependant pas le droit à l'erreur. Avec les objectifs élevés de l'institution olympienne sur cette saison avec le fameux «Champions Projet» et les investissements financiers réalisés depuis la prise en mains de Frank McCourt en octobre dernier, éliminer Domzale doit relever, sur le papier, d'une simple formalité.

Domzale a tout de même sorti Fribourg...

Mais en sport, la logique n'est pas toujours respectée et Domzale l'a d'ores et déjà prouvé. Au tour précédent, la formation slovène avait réussi un exploit en éliminant Fribourg (0-1, 2-0), dernier 7e de Bundesliga. Les Slovènes, à l'image de l'ailier de 20 ans Jan Repas qui va rejoindre Caen après ce match, n'auront strictement rien à perdre face aux Marseillais et risquent de tout donner. Autant dire que cette rencontre en Slovénie a tout d'un piège pour les Phocéens. Mais même sans Rolando et Dimitri Payet, blessés, les hommes de Garcia ont largement les armes pour s'en sortir.

La composition probable des deux équipes :

Domzale : Milic (c) - Sirok, Dobrovolijc, Blazic, Balkovec - Ibricic, Husmani, Vetrih - Repas, Firer, Bizjak.

Marseille : Mandanda - Sakai, Rami, Sertic, Evra (c) - Lopez, Gustavo, Sanson - Thauvin, Germain, Ocampos.

Que pensez-vous de ce match entre l'Olympique de Marseille et Domzale ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...