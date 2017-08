Ligue des Champions : Naples, dernière étape du rêve des Aiglons, présentation et compositions probables Youcef Touaitia - Actu Champion's League, Mise en ligne: le 16/08/2017 à 09h23 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Nice affronte Naples ce mercredi (20h45) lors du match aller des barrages de la Ligue des Champions. Un déplacement périlleux du côté du San Paolo où les Aiglons, qui traversent une spirale négative en Ligue 1, pourraient vivre un véritable enfer. Insigne-Mertens, le duo de poche infernal de Naples. Alerte rouge sur Nice. Battu lors des deux premières journées de Ligue 1 par Saint-Etienne (0-1) et Troyes (1-2), le Gym traverse une période très compliquée. Un départ catastrophique qui ne présage rien de bon avant le déplacement du côté du bouillant San Paolo, à Naples, ce mercredi (20h45), lors du match aller des barrages de la Ligue des Champions. Pour retrouver la C1 après 58 ans d'absence, les hommes de Lucien Favre vont devoir réaliser un exploit. Favre croit en ses chances Car dans la cité italienne, les Azuréens vont devoir faire sans leur attaquant vedette, Mario Balotelli, insuffisamment remis d'une blessure à la cuisse. Une absence de marque au mauvais moment puisque le buteur transalpin aurait pu apporter son inestimable expérience pour ce déplacement périlleux sur les bords du Vésuve. Avec une seule victoire en 20 rencontres européennes en dehors de ses bases, la formation française, très peu en confiance malgré l'exploit d'avoir sorti l'Ajax Amsterdam au tour précédent, va devoir gravir une montagne, un volcan, pour réaliser son rêve. Le coach suisse de Nice le sait, il faudra réaliser deux matchs parfaits pour y parvenir. «C'est un autre calibre, une grosse équipe. On a beaucoup regardé Naples, leur 4-3-3, leur jeu à une touche, leur regroupement défensif très compact, mais il faut surtout qu'on se concentre sur nos qualités. Ça va être un match extrêmement difficile, ils ont beaucoup de vitesse, ils sont très bons dans les un contre un, dans les transitions. Il y a très peu de points faibles, mais toutes les équipes au monde en ont» , a indiqué l'Helvète en conférence de presse. Les Napolitains sur les dents Et Favre a bien raison de craindre cette équipe de Naples. Troisièmes de Serie A la saison passée, les Partenopei ont, et de très loin, le jeu le plus plaisant du championnat italien. Portée par son quatuor offensif Hamsik-Insigne-Callejon-Mertens, la formation dirigée par Maurizio Sarri a tout pour faire très mal à l'OGCN, d'autant plus qu'elle n'a connu la défaite qu'à deux reprises en 21 matchs sur la scène continentale dans son antre. Malgré tout, le coach napolitain se veut méfiant, conscient que son équipe n'est pas encore au top physiquement. «Nice a déjà joué quatre matchs officiels. Cela peut être un problème pour nous» , a d'abord analysé Sarri, alors que Naples, de son côté, va débuter son exercice ce mercredi soir. «La chose la plus importante sera de bien défendre. Nous allons affronter une équipe jeune, très forte techniquement, avec beaucoup de talent. Il faudra être très appliqué» , a soutenu le technicien italien. Une dose d'humilité qui prouve que les partenaires de Faouzi Ghoulam ne laisseront rien au hasard face à une équipe certes plus faible mais qui a plus d'un tour dans son sac. Les compos probables : Naples : Reina - Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam - Allan, Jorginho, Hamsik (c) - Callejon, Mertens, Insigne. Nice : Cardinale - Souquet, Dante (c), Le Marchand, Sarr - Koziello, Seri - Lees-Melou, Mahou, Saint-Maximin - Plea. Selon vous, Nice peut-il créer l'exploit à Naples ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS