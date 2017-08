PSG : Neymar, c'est déjà le feu !

Pour sa première officielle avec le Paris Saint-Germain, Neymar a régalé face à Guingamp (3-0) dimanche, lors de la 2e journée de Ligue 1. Une prestation de choix avec à la clé un premier but et une première passe décisive pour Edinson Cavani. Le Brésilien a prévenu, il risque de réaliser de sacrés dégâts en France.

Neymar s'est régalé pour sa première avec Paris.

Après plusieurs jours d'attente, les supporters du Paris Saint-Germain ont enfin eu l'immense joie de voir Neymar (25 ans) porter les couleurs de leur club, dimanche, à Guingamp (3-0), lors de la 2e journée de Ligue 1. Et comme prévu, le joueur le plus cher de l'histoire, recruté pour 222 millions d'euros a réalisé des dégâts pour sa première sur le territoire français.

Neymar a brillé pour ses débuts

Dans un Roudourou plein à craquer, l'Auriverde a livré une prestation XXL. Au diable les automatismes avec ses nouveaux partenaires ou encore son manque de compétition, Neymar a fait ce que bon lui semblait en Bretagne. Noté 8/10 par la rédaction de Maxifoot (voir le Débrief ici), l'ancienne gloire de Santos a tout fait à des Guingampais complètement dépassés. Rushs sur son aile, dribbles chaloupés (11 réussis sur 16), dont un qui a laissé Marcus Coco au sol, combinaisons dans les petits espaces, permutations incessantes, le Sud-Américain a déjà prouvé qu'il était le nouveau leader du PSG.

Pour ne rien gâcher à cette forte impression, Neymar y a aussi mis la forme. S'il a énormément tenté, avec 6 tirs, soit autant qu'Angel Di Maria et Edinson Cavani, l'ex-Blaugrana a également régalé en distillant des caviars à ses partenaires de l'attaque. C'est d'ailleurs sur l'un d'entre eux que l'Uruguayen a doublé la mise, après l'ouverture du score contre son camp du malheureux Jordan Ikoko, qui a paniqué sous la pression du Brésilien, avant que celui-ci ne trouve finalement la faille à son tour sur un service du Matador pour la troisième réalisation parisienne, sa première au PSG.

Neymar a pris un plaisir fou

Bien évidemment, le 4e du dernier Ballon d'Or avait un large sourire à l'issue de la rencontre. «C'est très facile de jouer avec des joueurs de cette qualité, je suis content pour le but, pour la victoire. Je suis simplement content de marquer, c'était très important. Nous nous sommes bien trouvés avec mes coéquipiers» , s'est félicité au micro de Canal + le nouveau numéro 10 du PSG, qui en a profité pour se justifier une fois de plus sur son choix de rallier la capitale française.

«Les gens pensent qu'on meurt en quittant le Barça, moi je suis plus vivant que jamais ici. Je suis très content d'être ici, on a une bonne équipe pour chercher quelque chose de plus grand, et on cherche encore à s'améliorer petit à petit, à prendre nos marques. Je prends le même plaisir qu'au Barça, je m'améliore de jour en jour et je suis très content d'être ici» , a rajouté le capitaine de la Seleçao. Les supporters parisiens sont déjà impatients d'être dimanche pour la réception de Toulouse !

