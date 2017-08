Dans un match fou, Strasbourg surclasse Lille ! - Débrief et NOTES des joueurs (RCSA 3-0 LOSC)

Réduit à dix à l'heure de jeu après l'expulsion de Mike Maignan et dans l'impossibilité de réaliser un autre changement, Lille, avec De Préville puis Amadou dans la cage, s'est incliné face à Strasbourg (0-3) ce dimanche lors de la 2e journée de Ligue 1.

Benjamin Corgnet et Strasbourg ont remporté une belle victoire.

Quel scénario ! Avec trois changements réalisés par Marcelo Bielsa en première période, Lille a été contraint de placer De Préville puis Amadou dans la cage après l'expulsion de Maignan à l'heure de jeu. Une situation payée par le LOSC, battu par Strasbourg (0-3) ce dimanche à l'occasion de la 2e journée de Ligue 1.

Bien aidés par ce scenario dingue, les Alsaciens ont largement mérité ce succès avec un visage séduisant affiché même à 11 contre 11. Pour les Dogues, c'est la douche froide avec une partie totalement ratée...

Strasbourg pousse, Da Costa méritait un penalty...

Dans une superbe ambiance au Stade de la Meinau, les Alsaciens réalisaient une belle entame en mettant sous pression les Lillois. Avec les blessures rapides de Mendes et Malcuit, les Dogues devaient s'adapter et les Strasbourgeois en profitaient pour montrer un visage séduisant. Après deux situations intéressantes, Da Costa s'effondrait dans la surface sur un contact avec Maia... mais l'arbitre ne bronchait pas. Il y avait pourtant penalty !

Contre le cours du jeu, Lille était tout proche d'ouvrir le score mais De Préville, seul face à au but, ratait le ballon ! Au retour des vestiaires, Strasbourg repartait vers l'avant et Maignan devait s'interposer lors d'un duel face à Martin. En grande souffrance, les Dogues étaient à deux doigts de craquer mais Da Costa volait un ballon à Saadi, qui allait pourtant marquer devant le but vide. Incroyable !

Maignan craque, c'est le feu à La Meinau !

A l'heure de jeu, Maignan craquait après un accrochage avec Cornet en lui envoyant le ballon dans la tête ! Carton rouge pour le portier et c'est De Préville qui filait dans la cage puisque Bielsa avait déjà réalisé ses trois changements ! Sur une énorme bévue d'Alonso, Saadi se présentait devant De Préville, qui gagnait son duel avec brio. Mais dans la foulée, Martin était oublié par Amadou sur corner et ouvrait le score d'une jolie déviation (1-0, 74e).

Quelques minutes plus tard, Amadou, passé dans la cage, stoppait un tir de Lala mais l'arbitre sifflait un penalty pour une intervention illicite de Ié sur Sacko. Face à Amadou, Lienard ne tremblait pas et doublait la mise (2-0, 82e). Dans les derniers instants, le public de La Meinau explosait avec un troisième but signé Grimm sur un missile de 25 mètres envoyé dans la lucarne d'Amadou (3-0, 88e). Avec ce scénario dingue, Strasbourg empochait une superbe victoire pour lancer sa saison en L1 après la gifle reçue à Lyon (0-4) la semaine dernière.

La note du match : 7,5/10

On n'a pas eu le temps de s'ennuyer à La Meinau ! Dans une superbe ambiance, le spectacle proposé a été plaisant avec du rythme, de l'intensité, de nombreuses occasions et une multitude de rebondissements. Et finalement, la fin de match a été folle avec l'expulsion de Maignan et les trois buts victorieux pour le RCSA.

Les buts :

- Sur un corner tiré au premier poteau par Lienard, Martin se retrouve seul grâce à l'oubli d'Amadou et trompe De Préville d'une déviation bien sentie (1-0, 74e).

- A la suite d'une parade d'Amadou sur un tir de Lala, Ié réalise une intervention illicite sur Sacko pour l'arbitre qui désigne le point de penalty. Sans trembler, Lienard transforme sa tentative pour faire le break (2-0, 82e).

- Sur un ballon mal repoussé par la défense du LOSC, Grimm décroche une frappe puissante dès 25 mètres qui termine dans la lucarne d'Amadou (3-0, 88e). Quel missile !

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a décerné une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Jonas Martin (7,5/10)

Après une première décevante à Lyon la semaine dernière, on retrouve enfin l'ancien joueur de Montpellier ! Précieux dans la construction du jeu, le milieu a joué juste et s'est montré disponible sur les offensives de son équipe. Auteur de plusieurs bons décalages, il a été tout proche de trouver la faille au retour des vestiaires mais a buté sur Maignan. Totalement oublié par Amadou sur un corner, il a ouvert le score d'une déviation bien sentie. Une belle performance.

STRASBOURG :

Bingourou Kamara (6) : après la gifle reçue à Lyon (0-4), le gardien de Strasbourg s'attendait sûrement à un match chargé face au LOSC... et ça n'a pas vraiment été le cas. Malgré des Lillois tranchants sur certaines séquences, le portier n'a pas eu besoin de forcer son talent avec des interventions plutôt rares. On soulignera tout de même une belle parade devant El Ghazi en fin de match.

Kenny Lala (7) : déjà intéressant à Lyon la semaine dernière, le latéral droit a encore affiché de belles promesses. Défensivement, il a été plutôt solide dans son couloir avec de bons duels face à Araujo. Et offensivement, le défenseur a été tranchant sur ses montées avec de bonnes combinaisons avec Da Costa. Un élément à surveiller dans la saison du RCSA.

Kader Mangane (6,5) : le capitaine du club alsacien a livré une performance convaincante. A l'image de son tacle viril mais correct dans la surface face à El Ghazi en fin de première période, le défenseur central a répondu présent avec des interventions décisives dans la surface.

Yoann Salmier (6) : un match sérieux pour le défenseur central. Loin d'être en grande difficulté sur les offensives des Dogues, il a été propre dans ses interventions avec de nombreux ballons récupérés. A noter qu'il a été plutôt intéressant dans ses relances. Remplacé à la 69e minute par Dimitri Lienard (7), qui a été décisif sur son entrée en jeu en tirant le corner sur l'ouverture du score de Martin puis en transformant le penalty par Sacko.

Pablo Martinez (4,5) : le défenseur le plus en difficulté du côté de Strasbourg ce dimanche. Face à El Ghazi, il a montré de grosses lacunes avec un repli défensif parfois hasardeux. Ce n'est pas un hasard si les meilleures situations du LOSC sont venues de son côté.

Jean-Eudes Aholou (6,5) : belle activité pour le milieu récupérateur de Strasbourg. Avec des efforts soutenus, il s'est retrouvé à l'origine de récupérations très intéressantes pour son équipe. A l'image d'une frappe dangereuse en début de rencontre, il n'a pas hésité à se projeter sans forcément être toujours en réussite. Dans le duel, il est une valeur sûre.

Jonas Martin (7,5) : lire le commentaire ci-dessus.

Benjamin Corgnet (5) : quel déchet ! Alors bien sûr, le milieu de terrain a tenté des passes difficiles avec de nombreux ballons vers l'avant, mais il a été trop maladroit dans cet exercice. Parfois trop lent dans sa prise de décision, il a gâché quelques situations intéressantes pour son équipe. Malgré tout, on sent qu'il apporte une certaine stabilité en étant une plaque tournante de sa formation. A l'expérience, il a échangé des mots avec Maignan, qui a craqué et a été expulsé pour un mauvais geste. Remplacé à la 84e minute par Jérémy Grimm (non noté), qui a marqué un joli but quelques minutes plus tard.

Ihsan Sacko (6,5) : un bon match pour l'ailier. Dans l'ensemble, il a réussi à se mettre en valeur, mais sur ses bons ballons ses partenaires n'ont pas été à la hauteur... A l'heure de jeu, il a offert un caviar à Saadi, mais Da Costa a complétement gâché cette énorme occasion. En fin de match, c'est lui qui a obtenu le penalty transformé par Lienard pour faire le break.

Joia Nuno Da Costa (5,5) : l'attaquant va nourrir de gros regrets par rapport à ce match. Plutôt intéressant dans son couloir, il a posé de gros problèmes à Ballo Touré et aurait dû bénéficier d'un penalty sur une faute de Maia. Par la suite, il a été un peu brouillon dans les 30 derniers mètres et a surtout gâché une offrande de Sacko pour Saadi. Remplacé à la 58e minute par Anthony Gonçalves (non noté).

Idriss Saadi (4,5) : une partie difficile pour le buteur de Strasbourg. Si son équipe a réussi à se montrer dangereuse, il n'a pas assez pesé sur cette partie. Alors qu'il allait bénéficier d'un cadeau de Sacko, il a vu Da Costa lui piquer le ballon pour ruiner un but tout fait... Et ensuite, il a perdu son duel devant De Préville en jouant mal le coup.

LILLE :

Mike Maignan (2) : un match particulièrement animé pour le gardien de Lille ! Avec plusieurs sorties loin de son but, le portier s'est en bien sorti malgré quelques séquences très limites. En seconde période, il a sorti le grand jeu avec une belle intervention lors d'un duel face à Martin. Un bon match... totalement ruiné par une action stupide où il a lancé le ballon dans la tête de Corgnet ! Expulsé, il a laissé son équipe en grande difficulté puisque c'est De Préville puis Amadou qui ont pris sa place dans la cage en raison des trois changements déjà effectués.

Kevin Malcuit (non noté) : avec un bandage d'ores et déjà imposant en début de partie, le latéral n'a pas tenu longtemps en étant contraint de céder sa place après le premier quart d'heure. Remplacé à la 18e minute par Thiago Maia (4). Placé dans l'entrejeu, le Brésilien n'a pas été à son avantage avec une grosse faute dans la surface sur Da Costa, heureusement pour lui l'arbitre n'a pas bronché. Dans le jeu, il a été peu présent.

Edgar Ié (4,5) : aligné en défense centrale en début de match, le défenseur a été rapidement positionné sur le côté après la sortie de Malcuit. Grâce à sa vitesse, il s'est montré intéressant avec notamment quelques montées tranchantes. Plutôt intéressant malgré une position peu habituelle pour lui. En fin de match, il a été sanctionné assez sévèrement d'un penalty sur une intervention limite sur Sacko.

J. Alonso (3,5) : dans l'axe de la défense, le Paraguayen a livré une performance moyenne. Parfois livré à lui-même sur les contres des Alsaciens, il a fait de son mieux pour limiter les dégâts avec notamment des interventions cruciales. En seconde période, il a eu quelques oublis avec notamment une énorme bévue sur une occasion de Saadi. On peut aussi regretter quelques relances approximatives, c'est pourtant une donnée importante dans le système Bielsa.

Fodé Ballo Touré (2) : auteur d'un début de match très compliqué avec de grands espaces laissés à Da Costa dans son couloir, le latéral a été sanctionné par Marcelo Bielsa avec une sortie prématurée. Un choix risqué qui a d'ailleurs forcé De Préville à prendre la place de Maignan dans le but après l'expulsion du gardien. Remplacé à la 38e minute par Romingue Kouamé (4). Même si le latéral n'a pas été incroyable, il a affiché un visage un peu plus rassurant que son partenaire.

Ibrahim Amadou (3) : comme à son habitude, le milieu de terrain a affiché un gros volume de jeu dans l'entrejeu avec de nombreux ballons récupérés. Par contre, dans l'utilisation du ballon, il a été vraiment gêné par le pressing des Alsaciens et n'a pas réussi à tirer son épingle du jeu. Gros bémol, il a totalement oublié de marquer Martin sur le but de Strasbourg... Il a terminé le match dans le but pour permettre à De Préville de retrouver la pointe de l'attaque.

Thiago Mendes (non noté) : sur un excellent retour défensif, le Brésilien s'est malheureusement blessé à la cuisse et a été remplacé à la 11e minute par Yves Bissouma (5). A l'image d'Amadou, il a été vraiment présent dans le coeur du jeu, mais son apport a été surtout précieux à la récupération. Car ensuite, il a été limité pour trouver de bons décalages.

Anwar El Ghazi (5,5) : si l'ailier a du déchet dans son jeu, ce n'est pas un hasard s'il a été impliqué sur tous les bons coups de son équipe. Auteur d'une passe remarquable pour De Préville, qui a gâché cette opportunité, il a ensuite mis le feu à la défense adverse avant d'être repris in-extremis par Mangane dans la surface.

Yassine Benzia (4) : un match très moyen pour l'ancien Lyonnais. Positionné dans un rôle de meneur de jeu, il a eu du mal à trouver le bon positionnement et n'a jamais été réellement dangereux. Malgré tout, il a réalisé quelques décalages intéressants sur les côtés.

Luiz Araujo (3,5) : sans aucun doute, le Brésilien a des qualités notamment avec sa vitesse et son aisance technique. Mais il doit encore simplifier son jeu pour être efficace et à la mauvaise habitude de chercher des solutions individuelles. Il a été dans l'ensemble bien trop discret...

Nicolas De Préville (3,5) : une partie compliquée pour l'attaquant du LOSC. Peu trouvé par ses partenaires, il a tout de même réalisé des efforts importants avec une belle mobilité. Cependant, dans la zone de vérité, il n'a pas été à la hauteur avec une énorme occasion ratée alors qu'il se trouvait seul dans la surface. Positionné dans la cage après l'expulsion de Maignan, il a répondu présent avec un duel remporté face à Saadi ! Difficile de lui faire le moindre reproche sur le but de Martin étant donné l'erreur de marquage d'Amadou...

STRASBOURG 3-0 LILLE (mi-tps: 0-0) - FRANCE - Ligue 1 / 2e journée

Stade : Stade de la Meinau - Arbitre : J. Hamel



Buts : J. Martin (74e) D. Liénard (82e, pen.) J. Grimm (88e) pour STRASBOURG

Avertissements : B. Corgnet (70e) , pour STRASBOURG - F. Ballo (33e) , pour LILLE - Expulsions : M. Maignan (63e) , pour LILLE



STRASBOURG : B. Kamara - K. Lala , K. Mangane , Y. Salmier (D. Liénard, 71e) , P. Martinez - J. Aholou , J. Martin , B. Corgnet (J. Grimm, 85e) - I. Sacko , Nuno Da Costa (A. Gonçalves, 60e) , I. Saadi



LILLE : M. Maignan - Edgar Ié , I. Amadou , J. Alonso - K. Malcuit (Thiago Maia, 19e) , F. Ballo (K. N'Guessan, 37e) - A. El Ghazi , Thiago Mendes (Y. Bissouma, 12e) , Y. Benzia , Luiz Araujo - N. de Préville



Le match a mal débuté pour Lille avec la sortie de Thiago Mendes



Quelques minutes plus tard, Malcuit a aussi cédé sa place sur blessure...



Pensif, Bielsa a décidé de sortir de Ballo Touré à la 38e minute



Pour un geste stupide, Maignan a été expulsé



De Préville a pris la place de Maignan dans le but



La joie de Martin après l'ouverture du score (1-0, 74e)



Amadou, qui a remplacé De Préville dans la cage, n'a rien pu faire sur le penalty de Lienard (2-0, 82e)



La belle célébration de Grimm à la suite de sa réalisation (3-0, 88e)