Ces Merengue sont toujours inarrêtables ! - Débrief et NOTES des joueurs (Real 2-1 Man Utd) Eric Bethsy - Actu Coupe D'europe, Mise en ligne: le 08/08/2017 à 22h54 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Bousculé en fin de match, le Real Madrid s'est tout même imposé face à Manchester United (2-1) lors de la Supercoupe d'Europe à Skopje (Macédoine). Un nouveau titre pour le vainqueur de la Ligue des Champions qui commence la saison de la meilleure des manières. Les Merengue félicitent le buteur Casemiro. Et à la fin, c'est encore le Real Madrid qui soulève le trophée ! Auteur du doublé Liga-Ligue des Champions la saison dernière, le club madrilène a commencé ce nouvel exercice comme il avait terminé le précédent. Et Manchester United n'a quasiment rien pu faire. Le but de Casemiro n'était pas valable Largement supérieurs sur le plan technique, les Merengue imposaient leur jeu sans forcer lors du premier acte. Car de l'autre côté, les Red Devils, en 3-5-2, avaient beaucoup trop de déchet pour exister. Alors après une première alerte sur la tête de Casemiro qui terminait sur la barre, le milieu brésilien ouvrait le score en mode attaquant (1-0, 24e). A noter que l'ancien joueur du FC Porto était légèrement hors-jeu… De quoi assommer les hommes de Mourinho, complètement étouffés et presque humiliés par moments ! On entendait même des «Olé» dans les tribunes. Après la pause fraîcheur, MU se réveillait un peu mais la tête de Lukaku n'était pas assez dangereuse pour le gardien Navas. On pensait donc retrouver des Anglais remotivés par Mourinho après la pause. Mais non… Rashford rate la balle du 2-2 ! Après une belle frappe de Kroos bien sortie par De Gea, Isco concluait un joli une-deux au milieu d'une défense naïve pour faire le break (2-0, 52e). A ce moment, ça sentait la démonstration ! D'autant que Lukaku manquait une énorme occasion de réduire le score. Résultat, Bale avait l'opportunité du 3-0 mais voyait sa frappe heurter la barre. C'est plutôt Lukaku qui se rattrapait en ramenant son équipe dans le match (2-1, 62e) ! Repassé à 4 défenseurs, MU montrait un tout autre visage avec l'entrée du puissant Fellaini. L'autre entrant Rashford avait même l'occasion de remettre les deux formations à égalité ! Mais le jeune attaquant perdait son duel face à Navas. Le Real s'est fait peur mais conserve logiquement cette Supercoupe d'Europe, le premier titre de sa saison. La note du match : 6/10 Comme on pouvait le craindre, ce choc a longtemps été déséquilibré. Malgré le jeu séduisant du Real, on pouvait regretter le manque d'intensité et de suspense dans cette partie. Du moins jusqu'aux 30 dernières minutes où, là, on a assisté à un match de qualité. Les buts : - Bien lancé par Carvajal dans le dos de la défense mancunienne, Casemiro, légèrement hors-jeu mais non signalé, se jette et trompe De Gea d'une demi-volée croisée du gauche (1-0, 24e). - Après un une-deux plein axe avec Bale, Isco se présente seul face à De Gea. Du plat du pied, le meneur de jeu remporte facilement son duel contre le gardien mancunien. - Suite à une lourde frappe de Matic repoussée par Navas, Lukaku reprend d'une frappe croisée et réduit le score (2-1, 62e). Les NOTES des joueurs : Maxifoot a décerné une note (sur 10) commentée à chaque joueur. L'homme du match : Casemiro 7,5/10 Au milieu des Ronaldo, Bale, Ramos, Modric… Le Brésilien n'est pas le joueur le plus médiatisé. Mais le milieu défensif est incroyablement précieux ! Impérial dans les duels, il n'a pas hésité à se projeter. Ce n'est pas un hasard s'il se procure les deux premières occasions et s'il ouvre le score. REAL MADRID : Keylor Navas (6) : parti pour réaliser un match décevant, avec une mauvaise sortie en début de rencontre et un ballon mal repoussé dont Lukaku n'a pas profité, le gardien madrilène a sauvé le Real en gagnant son duel face à Rashford ! Un arrêt décisif. Daniel Carvajal (6,5) : toujours aussi percutant, le latéral droit n'a rien laissé à son adversaire Lingard, sorti à la mi-temps. Cela s'est quand même compliqué en deuxième période avec les entrées de Rashford et Fellaini. Raphaël Varane (6) : un match sérieux de la part du Français. Sans prendre de risque dans la relance, il a bien lu les appels en profondeur de Lukaku. Sergio Ramos (6) : après un petit pont infligé par Mkhitaryan, l'Espagnol a repris le dessus sur ses adversaires. D'habitude si efficace de la tête, il a étrangement raté une belle occasion en fin de match. Marcelo (5,5) : positionné très haut, comme toujours, le latéral gauche n'a pas été aussi tranchant que d'habitude. Ses centres n'ont presque jamais trouvé un coéquipier. Casemiro (7,5) : voir commentaires ci-dessus. Toni Kroos (7) : le métronome a encore fait le boulot. En meneur de jeu reculé, il a rythmé le jeu des Merengue en limitant le nombre de touches et de pertes de balle. Luka Modric (6) : moins influent que Kroos, le Croate a mis quelques minutes avant de vraiment rentrer dans son match. Mais sa finesse technique a quand même fait des dégâts côté anglais. Isco (7) : difficile à trouver en début de match, le meneur de jeu a beaucoup décroché. Mais cela ne l'a pas empêché de se montrer décisif puisqu'il a inscrit le deuxième but des siens. Remplacé à la 75e par Lucas Vazquez (non noté), auteur d'un festival dans la défense de MU ! Gareth Bale (7) : pas du tout perturbé par les rumeurs de départ le concernant ! Associé à Benzema dans l'axe, le Gallois a fait parler sa vitesse mais aussi sa technique, à l'image de sa passe décisive pour Isco. Il aurait pu trouver le chemin des filets si sa frappe du droit n'avait pas heurté la barre. Remplacé à la 75e par Marco Asensio (non noté), qui a manqué une belle occasion en fin de match. Karim Benzema (6,5) : très mobile devant, l'attaquant français a multiplié les appels sur le côté gauche pour permettre à Bale de plonger dans l'axe. Et l'ancien Lyonnais s'est également sacrifié dans les tâches défensives, lui qui a gratté quelques ballons devant sa propre surface. Remplacé à la 83e par un certain Cristiano Ronaldo (non noté), qui n'a pas eu le temps de se montrer, hormis sur un coup franc raté. MANCHESTER UNITED : David de Gea (5,5) : face à une telle armada offensive, le gardien espagnol ne pouvait pas tout sortir. Héroïque sur les tentatives de Benzema, Kroos et Asensio, il ne peut rien sur les deux buts encaissés. Victor Lindelöf (4,5) : dure sur l'homme, la recrue mancunienne a souvent été à la limite de la faute. Comme beaucoup de ses coéquipiers, il s'est montré naïf sur le but d'Isco. Chris Smalling (5) : également fautif sur ce deuxième but, l'international anglais a quand même multiplié les interventions sur des centres adverses. Matteo Darmian (4,5) : aligné dans l'axe d'une défense à 5, l'habituel latéral a été en difficulté. Il est notamment en retard sur Casemiro lorsque le Brésilien touche la barre en début de rencontre. Antonio Valencia (5,5) : impossible pour lui de sortir de sa moitié de terrain en première période ! Combatif, le capitaine mancunien a pu placer quelques accélérations dont il a le secret, et qui ont fait mal aux Madrilènes. Nemanja Matic (6) : le meilleur Red Devil de la partie ! Alors que ses coéquipiers étaient incapables de se sortir du pressing adverse, l'ancien milieu de Chelsea, lui, avait les qualités techniques pour avancer balle au pied ou pour trouver la bonne passe. Auteur d'une lourde frappe qui amène le but de Lukaku. Ander Herrera (3,5) : baladé au milieu de terrain, l'Espagnol a passé son temps à courir après le ballon. Sa frappe du gauche complètement ratée est à l'image de sa performance. Remplacé à la 56e par Marouane Fellaini (non noté), dont la puissance a énormément apporté au pensionnaire de Premier League ! Paul Pogba (4,5) : c'est LA déception côté mancunien. Attendu comme le leader technique de l'équipe, le Français n'a pas été capable de mettre le pied sur le ballon. En retard dans ses interventions, il a mal négocié plusieurs actions offensives dont un contre en supériorité numérique. Jesse Lingard (4) : malgré son activité, le piston gauche n'a jamais réussi à faire la différence. Il est tombé sur un Carvajal impérial. Remplacé à la mi-temps par Marcus Rashford (5,5), qui a beaucoup percuté sur le côté gauche, mais qui a raté l'occasion du 2-2. Henrikh Mkhitaryan (3,5) : après un petit pont sur Ramos, l'Arménien a complètement disparu de la circulation ! Romelu Lukaku (5,5) : heureusement que le Belge finit la rencontre avec un but ! Sans cette réalisation, on aurait longtemps parlé de sa frappe expédiée au-dessus alors que Navas semblait déjà prêt à aller chercher le ballon au fond des filets. A noter son jeu excellent jeu en remise. Et pour vous, quels ont été les meilleurs et les moins bons joueurs de ce match ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous. Pogba n'a pas pu arrêter Casemiro Un trophée de plus pour Zidane





