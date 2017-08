Journal des Transferts : le Barça accélère pour Coutinho et Dembélé, Paris drague Sanchez, Imbula proche de Monaco... Damien Da Silva - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 08/08/2017 à 18h00 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Le Barça accélère pour Coutinho et Dembélé, Paris drague toujours Sanchez, Imbula se rapproche de Monaco, fin de la rumeur Ben Arfa à Nice, bataille anglaise pour Aurier, Amavi séduit par l'OM... Voici le Top 6 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces dernières 24 heures. Ousmane Dembélé, le Barça passe à la vitesse supérieure. Le mercato estival ayant ouvert ses portes, les clubs s'activent pour préparer leur effectif en vue de la saison prochaine. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière. Pour voir toutes les informations classées par date ou par club, rendez-vous sur les tableaux mercato de Maxifoot. Le TOP 6 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1. Le Barça accélère pour Coutinho et Dembélé Le FC Barcelone passe à la vitesse supérieure pour l'après-Neymar ! D'après les informations du quotidien catalan El Mundo Deportivo, le vice-champion d'Espagne a envoyé ses dirigeants en Allemagne puis en Angleterre pour négocier avec Dortmund et Liverpool concernant l'ailier Ousmane Dembélé et le milieu offensif Philippe Coutinho. L'objectif est clair : finaliser le plus rapidement possible les arrivées du Français et du Brésilien chez les Blaugrana. Au total, le Barça pourrait dépenser plus de 200 millions d'euros pour s'attacher les services des deux jeunes talents. 2. Alves et Neymar draguent Alexis Sanchez pour Paris... Malgré la récente arrivée de Neymar pour 222 millions d'euros, le Paris Saint-Germain compte bien poursuivre un mercato d'été ambitieux. Intéressé par l'attaquant Alexis Sanchez, le club de la capitale s'est pour l'instant heurté à l'intransigeance d'Arsenal, qui ne souhaite pas vendre le Chilien malgré la fin de son contrat dans un an. Mais d'après les informations du média chilien El Mercurio, Daniel Alves et Neymar, anciens coéquipiers du buteur à Barcelone, s'activent pour convaincre Sanchez de les rejoindre à Paris. Selon la même source, le PSG serait prêt à proposer un salaire annuel de 13,5 millions d'euros au Gunner pour tenter de le recruter. Un dossier compliqué tant Arséne Wenger s'est montré catégorique sur l'avenir de son élément offensif. 3. Imbula se rapproche de Monaco ! Comme pressenti lundi, le milieu de terrain de Stoke City Giannelli Imbula se rapproche bel et bien de l'AS Monaco. D'après les informations du quotidien L'Equipe, un accord contractuel a même été trouvé entre les deux parties la semaine dernière.Cependant, le club de la Principauté doit encore s'entendre avec la formation anglaise. Alors que les Potters réclamaient initialement entre 15 et 20 millions d'euros pour l'ancien Marseillais, les dirigeants monégasques tentent actuellement de faire baisser ce prix. A noter que l'arrivée d'Imbula à Monaco pourrait permettre un départ de Fabinho. 4. Fin de la rumeur Ben Arfa à Nice Relancée par le quotidien L'Equipe ce mardi, la rumeur d'un retour du milieu offensif du Paris Saint-Germain Hatem Ben Arfa à l'OGC Nice a été très rapidement démentie. Présent en conférence de presse ce mardi, le président des Aiglons Jean-Pierre Rivère s'est montré catégorique concernant ce dossier. «On vient de prendre Wesley Sneijder, Allan Saint-Maximin... J'aime beaucoup Hatem, mais je me suis déjà exprimé sur le sujet. J'apprécie vraiment Hatem, mais il n'y a pas de débat. Nous sommes l'OGC Nice... On a un budget à l'équilibre. Hatem, c'est un sujet clos», a assuré le dirigeant niçois. Si on en croit Rivère, l'avenir de Ben Arfa ne s'écrira donc pas à Nice. 5. Les cadors anglais s'arrachent Aurier Souhaitant quitter le Paris Saint-Germain, le latéral droit Serge Aurier ne sera pas retenu lors de ce mercato d'été après le recrutement de Daniel Alves. D'ores et déjà annoncé dans le viseur de Tottenham ou encore de l'Inter Milan, l'international ivoirien fait l'objet d'une vraie lutte entre Manchester United et Chelsea d'après les informations du média britannique le Daily Mail. Sur ce dossier, les Red Devils disposeraient d'une longueur d'avance, même si les Blues n'ont pas dit leur dernier mot et veulent absolument se renforcer à ce poste d'ici le 31 août. En tout cas, cette bataille entre les cadors anglais pourrait profiter au PSG, qui devrait ainsi récupérer un joli chèque à l'occasion de la vente d'Aurier. 6. Amavi séduit par l'OM L'Olympique de Marseille est passé à la vitesse supérieure dans le dossier Jordan Amavi. Après avoir proposé un prêt avec une option d'achat automatique fixée à 10 millions d'euros à Aston Villa, le club phocéen, par l'intermédiaire de son directeur sportif Andoni Zubizarreta, a directement contacté le latéral gauche. Ce mardi, le quotidien L'Equipe dévoile le contenu de cette longue discussion entre les deux hommes. Car face à la concurrence de la Fiorentina, le dirigeant olympien a rassuré l'ancien Niçois sur le sérieux du projet marseillais, sur son potentiel mais également sur son temps de jeu dans la saison chargée de l'OM. Un dialogue positif qui pourrait permettre l'arrivée d'Amavi sur la Canebière dans les prochains jours. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le mardi 8 août 2017 à 18h00. C'est officiel : - L'ailier Allan Saint-Maximin a signé avec l'OGC Nice en provenance de l'AS Monaco.

- L'ailier Romain Hamouma a prolongé avec l'AS Saint-Etienne jusqu'en juin 2021.

- Le milieu de terrain du Zénith Saint-Pétersbourg Hernani est prêté pour un an sans option d'achat à l'AS Saint-Etienne

- Le milieu défensif Otavio quitte l'Atletico Paranaense pour rejoindre Bordeaux.

- Le milieu défensif Guillaume Gillet a été transféré par le FC Nantes à l'Olympiakos.

- Le milieu de Rennes Clément Chantôme a été prêté sans option d'achat à Lens.

- Le milieu de Bordeaux Mauro Arambarri quitte Bordeaux pour le Club Atlético Boston River de Montevideo. - Libre depuis la fin de son contrat avec Schalke 04, l'ailier Eric Maxim Choupo-Moting s'est engagé en faveur de Stoke City. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France : - Le clan de l'ailier du Paris Saint-Germain Julian Draxler a totalement écarté un départ de l'Allemand cet été.

- L'ailier du Paris Saint-Germain Lucas se trouverait dans le viseur d'Arsenal.

- Le FC Nantes a tenté d'obtenir le prêt du milieu du Paris Saint-Germain Grzegorz Krychowiak, mais le Polonais a refusé cette option.

- Souhaitant rejoindre le FC Séville, l'attaquant de l'Inter Milan Stevan Jovetic aurait demandé lors des négociations avec l'Olympique de Marseille une clause avec un montant fixe pour rejoindre le club andalou cet hiver.

- Le latéral gauche de l'OGC Nice Dalbert a passé sa visite médicale à l'Inter Milan.

- L'ailier de l'OGC Nice Valentin Eysseric prend la direction de la Fiorentina.

- Troyes ne souhaite pas vendre son défenseur Christophe Hérelle, courtisé par l'OGC Nice.

- Le latéral gauche d'Udinese Gabriel Silva va s'engager avec l'AS Saint-Etienne. À l'étranger : - L'entraîneur de Manchester United José Mourinho a publiquement dragué l'ailier du Real Madrid Gareth Bale.

- Le coach de Manchester City Pep Guardiola apprécie le milieu du FC Barcelone Sergio Busquets.

- La Juventus Turin surveille la situation du milieu de terrain du Real Madrid Mateo Kovacic.

- Face à l'intérêt du Paris Saint-Germain, l'Atletico Madrid aimerait prolonger son gardien Jan Oblak en augmentant sa clause libératoire.

- Le milieu du FC Barcelone Arda Turan a proposé ses services à l'Atletico Madrid, mais le club espagnol n'est pas intéressé.

- Tottenham serait prêt à formuler une offre de 27 millions d'euros pour le latéral droit de Valence Joao Cancelo.

- Le défenseur central de Southampton Virgil van Dijk a officialisé son envie de quitter le club cet été.

- Pour remplacer Philippe Coutinho, Liverpool pense à Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam) et Christian Pulisic (Dortmund).

- Selon le vice-président de Trabzonspor, le milieu de terrain de Tottenham Moussa Sissoko veut être prêté au club turc.

- L'attaquant polyvalent du Borussia Dortmund Emre Mor va être prêté pour deux années avec une option d'achat obligatoire de 15 millions d'euros à l'Inter Milan. + Les tableaux mercato des clubs de Ligue 1

