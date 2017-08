PSG : Ronaldinho, Cafu, Edmilson, Cappa... Le choix de Neymar divise Youcef Touaitia - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 08/08/2017 à 00h26 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Recruté pour 222 millions d'euros au FC Barcelone, Neymar a été accueilli comme il se doit au Paris Saint-Germain. Si le choix du Brésilien a été salué par de nombreuses légendes auriverde, d'autres estiment que le néo-Parisien a réalisé une erreur en quittant la Catalogne. Neymar, lors de sa présentation au Parc des Princes. Quatre jours après l'officialisation de son transfert au Paris Saint-Germain, Neymar (25 ans) fait toujours autant parler. Recruté pour 222 millions d'euros, l'ancien joueur du FC Barcelone a pu mesurer son immense cote de popularité dans la capitale française, où les supporters du Parc des Princes lui ont réservé un accueil digne des plus grands. Un choix de carrière validé par deux de ses compatriotes. Ronaldinho et Cafu valident ! Le premier d'entre eux, c'est Ronaldinho. Comme le Roi Pelé avant lui, l'ancienne gloire parisienne a approuvé la décision de son digne héritier en sélection, l'essentiel étant évidemment que Neymar prenne du plaisir à Paris. «Pour moi, l'important est qu'il soit heureux, ce qui me fait plaisir c'est le voir heureux, de le voir continuer à s'amuser, à donner de la joie à tous ceux qui aiment le football. Je suis heureux pour lui» , a indiqué le Ballon d'Or 2005 dans des propos relayés par l'AFP. L'autre, c'est le légendaire Cafu. Pour le double champion du monde (1994 et 2002), le challenge parisien est bien trop excitant pour se refuser. «À sa place, je serai également parti au Paris SG parce que c'est une opportunité inouïe d'être enfin le numéro un et avoir une réelle chance de batailler pour le titre du meilleur joueur du monde. Pourquoi n'y serait-il pas allé ? C'est le meilleur joueur au monde et l'une des plus grandes stars du football. Tout ce qui est arrivé dans sa vie n'est que logique» , a assuré l'ancien latéral droit pour Goal. Un pas en arrière pour Edmilson et Cappa Mais un autre vainqueur de la Coupe du monde 2002 ne partage pas forcément cet avis. En effet, Edmilson estime que Neymar a fait un pas en arrière en quittant le Barça pour le PSG. «Il est très difficile de prendre ce genre de décisions. Neymar est allé dans un club qui a payé sa clause. Pour Barcelone, c'est aussi une bonne opération. Mais, malgré tout le respect que j'ai pour le PSG, il a une grande équipe, mais il est toujours un ton en dessous» , a estimé l'ex-Lyonnais pour El Transistor. Finalement, celui qui a été le plus acide n'est pas Brésilien mais Argentin. Légende dans son pays, Angel Cappa a fustigé la décision de Neymar, incompréhensible selon lui. «Le transfert de Neymar au PSG me paraît déplorable et lamentable. Il a laissé de côté son engagement avec le jeu pour trouver l'argent et la célébrité. Neymar était une star au Barça. L'être plus que Messi ? S'il est parti à cause de ça, c'est idiot. Réellement, ça me déprime» , a pesté l'homme de 70 ans à la télévision locale. A Neymar de prouver qu'il peut rapprocher le PSG du toit de l'Europe et continuer de briller ! Que pensez-vous des réactions de ces anciens joueurs concernant le choix de Neymar ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.





