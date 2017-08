Les Dogues de Bielsa sont déjà enragés ! - Débrief et NOTES des joueurs (LOSC 3-0 FCN)

Irrésistible après la pause, le Lille de Marcelo Bielsa a giflé le Nantes de Claudio Ranieri (3-0) ce dimanche, à l'occasion de la 1ère journée de Ligue 1. Une prestation de très grande qualité des Dogues, qui sont montés en puissance au fil de la rencontre face à des Canaris dépassés après la pause.

Les Lillois sont déjà prêts !

Si la présentation de Neymar au Paris Saint-Germain était attendue, le duel entre Marcelo Bielsa et Claudio Ranieri, de retour en Ligue 1, a également attiré la curiosité des fans de football ces dernières semaines. Un choc que l'Argentin a remporté par KO !

Et pour cause, Lille, irrésistible en seconde période, a écrasé Nantes (3-0) ce dimanche, à l'occasion de la 1ère journée. Une prestation de très haute volée des Dogues, qui n'ont cessé de monter en puissance, et qui envoient d'emblée un sérieux message aux prétendants à l'Europe.

Un pressing fou dès la 1ère minute !

Bien entrés dans la partie, les Lillois imposaient une cadence infernale dès les premières minutes. Trop confiants, les Dogues jouaient avec le feu et concédaient une double occasion incroyable, Touré touchant la barre sur une lourde frappe alors que Nakoulma ratait une tête à bout portant dans la foulée. Quel gâchis...

Pas du tout secoués, les Nordistes n'étaient pas loin de trouver la faille quelques instants plus tard mais De Préville manquait le cadre sur une tête en extension. Poussés par des supporters très bruyants, les hommes de Marcelo Bielsa, serein sur le bord de la touche, poursuivaient leur domination jusqu'à la pause mais les Canaris tenaient bon malgré les assauts incessants d'Araujo et d'El Ghazi qui enflammaient les ailes.

Tout pour l'attaque !

Au retour des vestiaires, le LOSC repartait à mille à l'heure et trouvait enfin la faille. Sur un ballon mal dégagé par Dubois, Alonso trompait Dupé d'une frappe croisée à l'entrée de la surface (1-0, 48e). La patte Bielsa faisait déjà effet ! Mais les Lillois ont eu très chaud dans la foulée puisque Rongier puis Kacaniklic donnaient des sueurs froides à Maignan, vigilant devant sa ligne. Trop imprécis, les Nantais craquaient une nouvelle fois. Pallois fauchait Malcuit dans la surface et offrait à De Préville l'opportunité de doubler la mise sur penalty, chose qu'il réalisait sans problème (2-0, 68e).

Mais le festival ne s'arrêtait pas là ! Sur un débordement de Kouamé, El Ghazi enfonçait un peu plus les protégés de Claudio Ranieri (3-0, 70e). Les fans du LOSC voulaient des émotions, ils ont été servis avec cette première de Bielsa à la maison ! Pressing haut, jeu léché, latéraux en feu, l'entraîneur argentin a parfaitement réussi son come-back en France. Les prétendants aux places européennes sont prévenus !

La note du match : 8/10

Une belle publicité pour le championnat de France ! Une équipe de Lille séduisante avec du caractère, à l'image de son entraîneur, des Nantais très sérieux et bien impliqués en première période, l'opposition de styles a été intéressante à suivre. Si l'enceinte nordiste n'a pas fait le plein pour cette rencontre estivale, les supporters locaux ont su donner de la voix pour pousser leurs préférés du début à la fin. Pour leur plus grand bonheur puisque leurs protégés ont su se montrer efficaces pour remporter une première victoire très convaincante cette saison. La patte Bielsa !

Les buts :

- A gauche, El Ghazi transmet un bon ballon en profondeur pour Kouamé. Le nouvel entrant centre dans la surface mais Dubois dégage le ballon. A la réception, Alonso, qui contrôle avant d'enchaîner avec une frappe croisée parfaite dans le petit filet gauche de Dupé (1-0, 48e).

- Sur le côté droit, Malcuit déborde et crochète Pallois. L'ancien Bordelais commet l'irréparable et fauche le Lillois dans la surface. Sans trembler, De Préville transforme son penalty sur la gauche de Dupé (2-0, 68e).

- Lancé sur le côté gauche, Kouamé lève la tête et adresse un centre à ras de terre parfait pour El Ghazi. Le Néerlandais ne tremble pas et trompe Dupé d'un plat du plein tout en tranquillité (3-0, 70e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Junior Alonso (8/10)

Qu'il est bouillant, le Paraguayen ! On nous avait promis un tout bon, le défenseur central a montré qu'il avait un sacré talent. Dribbles dans la surface adverse, relances sereines, le Sud-Américain a un profil rare. Pour ne rien gâcher, sa belle frappe de balle qui lui a permis de faire sauter le verrou nantais, jusqu'ici parfaitement en place. Un match parfait !

LILLE :

Mike Maignan (7) : désormais titulaire devant Enyeama, l'ancien Parisien a livré un très bon match. Trois parades très importantes devant Touré, Rongier et Kacaniklic qui ont permis à son équipe de rester invincible aujourd'hui.

Kevin Malcuit (7) : recruté pour 9 millions d'euros à Saint-Etienne, l'ancien Monégasque, qui va enfin pouvoir joué libéré après avoir maintenu son frein avec Christophe Galtier, a livré une prestation intéressante. Ses nombreuses montées ont souvent inquiété l'axe gauche des Canaris. Il a réussi à obtenir un penalty après une faute de Pallois dans la surface, qui a permis aux siens d'assurer la victoire.

Edgar Ié (6,5) : une rencontre tranquille pour le défenseur central. Sobre, efficace, propre, une première réussie pour lui en Ligue 1.

J. Alonso (8) : lire commentaire ci-dessus.

Fodé Ballo Touré (6) : premier match chez les professionnels pour le joueur formé au Paris Saint-Germain. Une rencontre plutôt réussie avec une grosse activité dans son couloir. Il a parfois été oublié par Araujo mais avec plus de matchs dans les jambes, le latéral gauche pourrait montrer que le LOSC a eu raison d'aller le chercher. Remplacé à la 46e minute par Rominigue Kouamé (7,5), qui a réalisé une énorme entrée. Il est à l'origine du premier but grâce à son excellent débordement et réussit à offrir une belle passe décisive pour El Ghazi à la 70e minute. Grosse révélation !

Ibrahim Amadou (7) : le néo-capitaine a livré un très gros match. Toujours bien placé, il a régné en maître au milieu du terrain. Amadou taille patron.

Thiago Mendes (7) : grosse impression du milieu de terrain brésilien. Explosif, il n'hésite jamais à mettre le pied pour se faire respecter. Sa sortie sous les acclamations du public prouve qu'il plaît déjà énormément aux fans. Remplacé à la 84e minute par Thiago Maia (non noté).

Anwar El Ghazi (7,5) : le Néerlandais s'est montré très actif dans son couloir droit. Il a été intéressant dans sa faculté à percuter et à provoquer les Nantais même s'il a failli coûter un but à la 21e minute après une perte de balle largement évitable. Par la suite, il a élevé le niveau en étant notamment à l'origine de l'ouverture du score d'Alonso puis buteur sur un service de Kouamé. Une grosse prestation.

Yassine Benzia (5,5) : et si l'Algérien revivait avec Bielsa ? Dans un poste de meneur de jeu, l'ancien Lyonnais a par intermittence affiché un visage séduisant. Mais comme souvent, il a eu du déchet et a parfois été trop excessif dans ses interventions, ne passant pas très loin du carton rouge peu après l'heure de jeu. Il a du ballon à revendre mais il faudra se canaliser à l'avenir.

Luiz Araujo (6,5) : le Brésilien a montré qu'il avait énormément de ballon, se la jouant parfois un petit peu trop personnel. Sa réaction au moment où on lui a refusé le droit de tirer le penalty montre qu'il va falloir être plus collectif. Mais dans l'ensemble, une agréable surprise puisque ses dribbles déroutants ont fait très mal aux défenseurs nantais.

Nicolas De Préville (6,5) : l'ancien Rémois le sait, il a une énorme carte à jouer sous les ordres de Bielsa, qui pourrait l'aider à exploser cette saison. Pour ça, l'attaquant a la solution : tout donner ! Et c'est exactement ce qu'il a fait. Gros pressing, travail incessant, il a réalisé un match à la hauteur. Le but sur penalty vient récompenser ses efforts. Remplacé à la 76e minute par Ezequiel Ponce (non noté).

NANTES :

A venir : découvrez les notes et commentaires sur les joueurs de NANTES, actualisés dans quelques instants ...

+ Retrouvez les résultats et le classement de Ligue 1 sur Maxifoot

Et pour vous, quels ont été les meilleurs et les moins bons joueurs du match ? Réagissez dans la zone de "commentaires" ci-dessous !