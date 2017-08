Les 11 infos à savoir sur la soirée de Ligue 1 : des Verts mûrs, Montpellier rend hommage à Loulou, Neymar met le feu au Parc...

Saint-Etienne gagne le premier choc contre Nice, Montpellier rend un vibrant hommage à Loulou, la présentation de Neymar rend dingue le Parc, Paris ne tremble pas, Lyon et ses recrues surclassent Strasbourg... Découvrez les faits marquants des matchs de samedi comptant pour la 1ère journée de Ligue 1.

Bamba a offert la victoire aux Verts contre Nice.

Les résultats (cliquez sur le score pour lire la brève ou l'article sur le match) : Monaco 3-2 Toulouse (vendredi), Paris 2-0 Amiens, Lyon 4-0 Strasbourg, Saint-Etienne 1-0 Nice, Montpellier 1-0 Caen, Metz 1-3 Guingamp, Troyes 1-1 Rennes.

+ Retrouvez sur Maxifoot les résultats, les buteurs, le classement et le calendrier de Ligue 1.

1. Les Verts dégoûtent Nice. Premier match en championnat et première victoire pour Oscar Garcia avec Saint-Etienne ! Face à Nice (1-0), les Verts ont montré deux visages. Le premier, offensif, notamment grâce à une ouverture du score express de Bamba et un pressing intense. Le second, solide, puisque les Stéphanois ont parfaitement maîtrisé des Aiglons peu inspirés tout au long des 45 dernières minutes. Il y a encore du travail, mais c'est prometteur, surtout face à un prétendant à l'Europe !

2. Loulou peut être fier ! Décédé le 29 juin dernier, Louis Nicollin peut être fier de son oeuvre à Montpellier. Pour la première rencontre officielle du club pailladin face à Caen, remporté 1-0 grâce à un but de Camara, le défunt président a eu droit à un vibrant hommage du public de la Mosson. A la 74e minute, en référence à l'âge de la disparition de «Loulou» , floqué sur le maillot des joueurs, le public héraultais lui a réservé un tonnerre d'applaudissements. Assez pour faire fondre en larmes son fils, Laurent. Une image émouvante...

3. La présentation de Neymar, c'était le feu ! Elle était attendue, elle a eu lieu. La présentation de Neymar au Parc des Princes a été tout simplement extraordinaire. Telle une rock-star, le Brésilien a eu droit à un accueil exceptionnel des fans parisiens, déchaînés, survoltés, en fusion. Pour en savoir plus, c'est ici.

4. Paris en mode patron. Après Monaco vendredi, le Paris Saint-Germain a bien commencé son nouvel exercice en championnat. Grâce à Cavani et Pastore, le vice-champion de France a facilement disposé d'Amiens (2-0). Tout n'a pas été parfait pour les joueurs de la capitale mais l'essentiel a été assuré, le tout sous les yeux de la superstar Neymar. Pour lire l'analyse de la rencontre, c'est ici.

5. Lyon soigne son entrée ! Face à Strasbourg, les Gones n'ont pas fait dans la dentelle en explosant le promu alsacien 4-0. Deux doublés de Mariano et Fekir qui n'ont laissé aucune chance aux hommes de Thierry Laurey, trop fébriles défensivement pour contenir le talent rhodanien. Une entrée en lice de qualité pour le 4e du dernier exercice, prêt à réaliser une grande saison ! Pour lire l'analyse de la rencontre, c'est ici.

6. Les recrues lyonnaises au top ! Marcelo, Marçal, Traoré et Mariano, aucun n'a manqué ses grands débuts avec l'OL en Ligue 1 ce soir. Si les recrues défensives ont affiché un visage autoritaire, les attaquants recrutés respectivement à Chelsea et au Real Madrid ont fait très, très mal aux Strasbourgeois. Une grosse impression des deux hommes, déjà bien intégrés à leur nouvelle équipe.

7. Silva, c'est quoi le problème ? Si Paris a parfaitement géré son premier match de Ligue 1, un point noir est à souligner : la sortie sur blessure de Thiago Silva. Une chose banale, a priori. Mais les plus fidèles supporters du PSG n'auront pas manqué de remarquer que ce n'est pas la première fois que le Brésilien est touché dès le mois d'août. Une mauvaise habitude qui pose question...

8. Guingamp attend Paris ! Comme la saison passée, Guingamp va-t-il démarrer la saison en trombe ? Possible. En tout cas, les Bretons ont fait le boulot à Metz. Mené après un but de Roux, l'EAG a finalement renversé la vapeur par Briand sur penalty, Blas et Diallo. Un succès convaincant avant la réception du PSG la semaine prochaine. Neymar est prévenu, le Roudourou ne lui fera pas de cadeau !

9. Inoxydable Nivet ! De retour en Ligue 1, le Troyen s'est offert un sacré record. En effet, le milieu offensif est le premier joueur à évoluer dans l'élite du football français à 40 ans depuis Roger Courtois. L'ex-international tricolore, décédé en 1972, a disputé le 3 juin 1956 son dernier match en D1 à 44 ans et 4 jours avec l' AS Troyes-Savinienne. Sacré Nivet !

10. Mariano comme Lisandro ! Premier match de Ligue 1 et premiers buts pour le Dominicain. En ouvrant la marque face à Strasbourg, l'ancien joueur du Real Madrid est devenu la première recrue à trouver le chemin des filets pour sa première apparition officielle depuis un certain Lisandro Lopez, le 8 août 2009 face au Mans. Pour le même rendement que l'Argentin ?

11. Rennes peut s'en vouloir... A Troyes, les Bretons ont failli repartir avec les trois points. Mais Sarr puis Mubele ont gâché une occasion monumentale en fin de partie. Au final, les hommes de Christian Gourcuff débutent ce championnat par un match nul décevant (1-1). Si Grandsir a ouvert la marque pour l'ESTAC, Tell a remis les pendules à l'heure à 20 minutes de la fin du match. C'est au moins ça de pris...

+ Retrouvez sur Maxifoot les résultats, les buteurs, le classement et le calendrier de Ligue 1.

Pour réagir à la 1ère journée de Ligue 1, rendez-vous ci-dessous dans l'espace «Publiez un commentaire» ...