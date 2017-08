Devant Neymar, les Parisiens lancent parfaitement la reconquête du titre - Débrief et NOTES des joueurs (PSG 2-0 Amiens)

Sérieux, le Paris Saint-Germain a logiquement battu Amiens (2-0) ce samedi, à l'occasion de la 1ère journée de Ligue 1. Une victoire logique pour le vice-champion de France, privé de Neymar, présenté avant la rencontre, qui n'a jamais tremblé face au promu.

Les Parisiens ont fait le métier contre Amiens.

Belle journée pour le Paris Saint-Germain. Pour son entrée en lice en Ligue 1, le club de la capitale a tranquillement battu Amiens (2-0) ce samedi. Sérieux, les joueurs d'Unai Emery ont parfaitement débuté leur campagne de reconquête du titre devant les yeux de Neymar, présenté en grande pompe en début d'après-midi lors d'une exceptionnelle cérémonie, dans un Parc des Princes en fusion.

Amiens blinde derrière, Cavani fissure le mur

Dominateurs d'entrée, les Parisiens butaient sur un bloc amiénois très bien regroupé mais néanmoins très chanceux sur une tête de Rabiot qui touchait le poteau. S'ils se montraient assez inefficaces, les joueurs de la capitale produisaient un jeu léché et se rapprochaient doucement mais sûrement du but du gardien Gurtner au fil des minutes.

Malgré l'intense pression adverse, les visiteurs ne se débinaient pas et comptaient sur un Manzala très percutant pour titiller les défenseurs parisiens. Sous les yeux d'un Neymar détendu, les locaux peinaient à contourner la très dense arrière-garde picarde, qui jetait toutes ses forces dans la bataille, avec notamment un Gouano héroïque devant Di Maria. Mais à force de subir, Amiens craquait peu avant la pause puisque Cavani, à la réception d'un centre d'Alves, crucifiait Gurtner après un magnifique enchaînement (1-0, 42e).

Pastore termine le travail

Au retour des vestiaires, Di Maria manquait le coche à deux reprises, une première fois sur une belle reprise de volée repoussée par le gardien amiénois, une seconde fois sur un piqué imprécis. Émoussés physiquement, les Parisiens traînaient la patte après l'heure de jeu et laissaient le club promu ressortir plus facilement. Mais lorsque Paris accélérait, les néo-pensionnaires de l'élite avaient énormément de mal et rompaient une nouvelle fois sur une action menée par Verratti et Cavani, conclue par Pastore (2-0, 81e).

Une réalisation qui coupait définitivement les jambes des Picards, beaucoup trop timides durant la période moins flamboyante du PSG. Poussés par les chants de leurs supporters, les Franciliens terminaient sur un fauteuil sans parvenir à alourdir la marque. Qu'importe, Paris a réussi son entrée devant sa nouvelle recrue et devrait monter en puissance dans les prochaines semaines avec Neymar sur le terrain.

La note du match : 5/10

Après la présentation en grande pompe de Neymar, les Parisiens se devaient d'offrir à leurs supporters un bon résultat pour débuter ce nouveau championnat. On ne va pas se mentir, cela a été poussif, notamment en raison de la tactique amiénoise, très défensive. Les Parisiens, qui ont joué à leur rythme, ont semblé être moins frais physiquement lors du second acte, ce qui explique la prestation moyenne dans l'ensemble.

Les buts :

- Sur le côté droit, Daniel Alves adresse un très long centre en direction de Cavani, positionné dans la surface. L'Uruguayen réalise un bon contrôle et crochète magnifiquement Gouano avant d'enchaîner avec un plat du pied parfait dans le petit filet gauche de Gurtner (1-0, 42e).

- Dans l'axe, Verratti remonte le terrain et sert Cavani, positionné sur la droite, dans la profondeur. L'Uruguayen ne tergiverse pas et la lève la tête sur sa gauche, servant parfaitement Pastore sur un plateau, qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets (2-0, 81e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Edinson Cavani (7,5/10)

L'Uruguayen n'est pas encore au point physiquement. Ses déplacements, ses prises de balle montrent que le buteur parisien n'est pas encore à 100% pour le moment. Mais en grand joueur qu'il est, le meilleur buteur du dernier championnat de France a réussi à trouver la faille avant la pause sur sa seule action réussie, grâce à un enchaînement de toute beauté. Au retour des vestiaires, il joue à son rythme et délivre une passe décisive parfaite pour Pastore. Sobre mais très efficace. Remplacé à la 86e minute par Gonçalo Guedes (non noté).

PARIS SG :

Alphonse Areola (5) : préféré à Trapp, le joueur formé au PSG n'a pas eu grand-chose à effectuer. Un seul arrêt à se mettre sous la dent, ce n'est pas aujourd'hui qu'on saura s'il a repris de l'avance sur l'Allemand.

Dani Alves (7) : contrairement à Neymar, le Brésilien faisait lui ses grands débuts en Ligue 1. Et comme attendu, l'ancien Barcelonais a justifié son statut, délivrant sa première passe décisive en championnat pour Cavani, une semaine après avoir offert un but sur un plateau à Rabiot contre Monaco. Sérieux, il a fait son match, se montrant appliqué sur le plan défensif.

Marquinhos (6,5) : match très propre du Sud-Américain. Toujours bien placé, il n'a jamais été inquiété par les attaquants amiénois. Une bonne entrée en matière.

Thiago Silva (6) : rien à signaler pour le capitaine parisien, qui a néanmoins dû s'employer pour contenir le vif Manzala. Malheureusement pour lui, il sort, blessé aux adducteurs à la pause. Ce n'est pas la première fois que le Brésilien est blessé en tout début de saison... Remplacé à la 46e minute par Presnel Kimpembe (6,5), qui a réalisé une entrée en jeu autoritaire.

Layvin Kurzawa (5,5) : à l'image de ses matchs de préparation, l'ancien Monégasque a été très offensif. Malgré tout, il lui manque l'étincelle pour faire aussi bien qu'Alves, qui n'a pas besoin de beaucoup pour se montrer décisif. Défensivement, on n'a pas eu l'occasion de voir s'il avait réglé ses problèmes.

Marco Verratti (5,5) : l'Italien a été complètement hors-sujet en première période. Des pertes de balle, des fautes évitables, de l'énervement, le milieu de terrain a été très moyen en début de match. En revanche, on a retrouvé un bien meilleur Verratti après la pause avec notamment des ouvertures très inspirées pour Alves et Di Maria. Il est à l'origine du but de Pastore grâce à une belle ouverture pour Cavani dans la profondeur. L'ancien joueur de Pescara va devoir élever le niveau !

Thiago Motta (6) : un début de match poussif de l'Italien qui a manqué de nombreuses transmissions. Par la suite, du classique : une bonne présence et un rôle de régulateur bien tenu. Remplacé à la 67e minute par Blaise Matuidi (non noté).

Adrien Rabiot (6,5) : comme face à Monaco, le jeune Français a été précieux dans sa faculté à se projeter vers l'avant, bien plus intéressante que par le passé. Malgré tout, il lui manque cette efficacité pour convertir les nombreuses occasions qu'il se procure. Des progrès notables néanmoins.

Ángel Di María (5) : suspendu pour le Trophée des Champions, l'Argentin a débuté la rencontre pied au plancher, touchant énormément de ballons dans son couloir. Plus intermittent à partir de la demi-heure de jeu, il n'est pas loin de doubler la mise au retour des vestiaires sur une belle reprise de volée repoussée par Gurtner, puis sur un piqué imprécis. Cela reste toutefois irrégulier.

Edinson Cavani (7,5) : lire commentaire ci-dessus.

Javier Pastore (6,5) : aligné sur l'aile gauche, l'Argentin a beaucoup permuté pour organiser le jeu. Souvent malheureux dans ses choix, il a été mieux en seconde période et finit par trouver la faille après un bon service de Cavani. Quelques instants après, il délivre un magnifique ballon piqué à son attaquant qui manque de peu le doublé. Une rencontre intéressante globalement.

AMIENS :

