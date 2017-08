Le champion s'est fait peur, mais s'est imposé ! - Débrief et NOTES des joueurs (ASM 3-2 TFC)

Pourtant menée à deux reprises, l'AS Monaco a tout de même réussi à s'imposer face à Toulouse (3-2) ce vendredi lors de la première journée de Ligue 1. Joao Moutinho a été le principal artisan du succès du champion de France en titre.

La joie des Monégasques après le but de Jemerson.

Pour son premier match, le champion de France a tremblé, mais s'est imposé ! En ouverture de la première journée de Ligue 1 ce vendredi, l'AS Monaco a renversé Toulouse (3-2) grâce notamment à deux passes décisives de Joao Moutinho.

Dominateurs dans l'ensemble, les Monégasques ont mérité globalement ce succès, malgré quelques approximations défensives. Même mené à deux reprises, le club de la Principauté a assuré l'essentiel avec les 3 points. A noter la sortie sur blessure en fin de partie de Kylian Mbappé, touché au genou.

Machach surprend Monaco, Jemerson répond

Après un début de match équilibré, les Toulousains surprenaient les Monégasques sur une déviation de Delort de la poitrine pour Machach, qui trompait Subasic d'une reprise croisée (0-1, 6e). Sonné pendant quelques minutes, le champion de France en titre réagissait ensuite avec une frappe de Mbappé bien détournée par Lafont. A l'image d'une chaude alerte sur une boulette de Moubandjé sauvée par Yago, le TFC commençait à souffrir face à une ASM de plus en plus entreprenante.

Logiquement, Monaco parvenait à égaliser sur un corner de Moutinho repris de la tête par Jemerson (1-1, 28e). C'est amplement mérité ! Dominateurs, les hommes de Jardim continuaient de pousser et Lafont sauvait les siens avant la pause avec une superbe parade devant Lopes. Au retour des vestiaires, le portier toulousain s'employait encore en détournant un coup-franc de Lemar.

Delort frappe, l'ASM renverse le TFC !

Et pourtant, après un ballon perdu par Sidibé, Durmaz servait à l'entrée de la surface Delort, qui parvenaient à donner l'avantage au TFC d'une frappe puissante au premier poteau (1-2, 53e). Dans la foulée, l'ASM répondait avec un centre de Jorge repris par Falcao de la tête (2-2, 58e). Relancés, les Monégasques renversaient cette partie sur un coup-franc de Moutinho de 35 mètres, légèrement dévié par Glik, qui surprenait Lafont (3-2, 70e).

Incapables de se révolter, les Toulousains laissaient la maîtrise du jeu aux Asémistes et ne semblaient pas en mesure de revenir dans cette partie. Après un bel arrêt de Lafont devant Carrillo dans les derniers instants, le score n'évoluait pas et Monaco débutait sa saison en L1 par une victoire malgré une belle frayeur.

La note du match : 7/10

Pour la reprise de la Ligue 1, il y a eu du spectacle ! Avec un scenario un peu fou, ce match a été ouvert avec du rythme, de l'intensité et des occasions. Malgré une pelouse très moyenne, les deux équipes ont livré une belle rencontre avec finalement 5 buts inscrits. Un bon début...

Les buts :

- Sur un corner, Delort reçoit le ballon à l'opposée à l'extérieur de la surface. D'une remise de la poitrine, l'attaquant trouve Machach, seul dans la surface qui trompe Subasic d'une reprise croisée (0-1, 6e).

- Après une longue période de domination, Moutinho tape un corner au premier poteau. Jemerson devance Yago pour battre Lafont d'une tête croisée (1-1, 28e).

- A la suite d'un ballon perdu par Sidibé, Durmaz perce sur le côté gauche avant de servir Delort à l'entrée de la surface. Après son contrôle, le buteur profite de l'attentisme de Fabinho et Jemerson pour réaliser une frappe puissante au premier poteau. Subasic est trop court (1-2, 53e).

- Positionné sur le côté gauche, Mbappé fixe les défenseurs adverses avant de décaler Jorge d'une talonnade. Le centre du Brésilien trouve au second poteau Falcao, qui fusille de la tête à bout portant Lafont (2-2, 58e).

- Sur un coup-franc de Moutinho à 35 mètres, Glik, seul dans la surface, dévie très légèrement le ballon. Surpris, Lafont ne peut rien faire (3-2, 70e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a décerné une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Joao Moutinho (8/10)

Préféré à Tielemans pour cette rencontre, le Portugais a justifié la confiance placée en lui par Leonardo Jardim ! Grâce à sa qualité technique, le milieu de terrain a régalé dans l'entrejeu en réalisant de nombreux décalages pour ses partenaires. A son avantage dans l'utilisation du ballon, il a été récompensé de sa belle performance avec deux passes décisives pour Jemerson et Glik sur un corner puis un coup-franc. Un vrai atout pour l'ASM.

MONACO :

Danijel Subasic (4,5) : une rencontre rageante pour le portier croate. Dès le début du match, le gardien de l'AS Monaco n'a absolument rien pu faire sur la frappe croisée dans la surface de Machach. Un but concédé et... plus grand-chose pendant de longues minutes. Puis au retour des vestiaires, il s'est encore incliné sur une frappe puissante de Delort. Dur.

Djibril Sidibé (4,5) : l'international français a été l'un des hommes qui a permis le réveil de son équipe. Très actif dans son couloir, il a énormément proposé sur son côté et a bien combiné avec ses partenaires. Malgré quelques centres imprécis, son apport offensif a été précieux. Défensivement par contre, il a été coupable de la perte de balle qui a conduit au second but de Delort... Une erreur qui ternit fortement son match.

Jemerson (7) : sans aucun doute, le Brésilien confirme sa belle progression. Solide défensivement à l'image d'un tacle décisif sur Machach lors d'un contre de Toulouse, le défenseur central a permis l'égalisation de son équipe avec une belle tête croisée sur corner. Si Glik a été logiquement encensé pour sa dernière saison, l'Auriverde mérite aussi d'être félicité pour ses performances.

Kamil Glik (5) : si Jemerson a été à la hauteur du rendez-vous ce vendredi, le Polonais a été assez moyen. Malgré son agressivité, le défenseur central a été parfois en retard dans ses interventions. Sur les buts de Toulouse, il a été beaucoup trop laxiste. Mais il a sauvé son match en déviant, très légèrement, le coup-franc de Moutinho pour le 3e but.

Jorge (5,5) : le latéral gauche apprécie visiblement attaquer, mais presque trop... Positionné très haut sur le terrain, le Brésilien a laissé de nombreux espaces dans son dos, qui ont souvent profité à Jean. Mais offensivement, il a été récompensé de ses efforts avec cette passe décisive sur l'égalisation de Falcao.

Rony Lopes (5) : le Portugais a la lourde charge de prendre la place de Bernardo Silva et c'est forcément difficile. Malgré quelques fulgurances à l'image d'un festival dans la surface où il a buté sur Lafont, l'ailier a affiché un gros déchet dans ses tentatives avec plusieurs ballons perdus sur des passes simples. Remplacé à la 54e minute par Guido Carrillo (non noté).

Fabinho (6) : un bon match pour le Brésilien. Malgré les rumeurs au sujet de son avenir, le milieu de terrain semble toujours investi sous les couleurs monégasques. Actif à la récupération, il a eu un impact vraiment important dans le jeu en seconde période.

João Moutinho (8) : lire le commentaire ci-dessus.

Thomas Lemar (5) : un premier match discret pour l'international tricolore. Avec un jeu monégasque qui a largement penché à droite, il n'a pas eu vraiment l'occasion de briller avec une complémentarité peu évidente avec Jorge. Sur ses tentatives, il a été peu en réussite face aux Toulousains. A noter également un bon coup-franc dévié par Lafont.

Falcao (7) : le Colombien a pesé sur cette partie. Très bon dans ses décrochages, l'attaquant a délivré de bons ballons à ses partenaires, mais a manqué de rapidité sur une opportunité où il aurait dû servir plus rapidement Mbappé. Toujours exemplaire, le buteur a égalisé de la tête avant l'heure de jeu en prenant le meilleur sur Moubandjé. Remplacé à la 86e minute par Youri Tielemans (non noté).

Kylian Mbappe (6,5) : tout comme Fabinho, il est impossible de douter de son implication car il se bat sur tous les ballons malgré les rumeurs le concernant. Grâce à ses accélérations, il a fait plusieurs différences, notamment sur le second but en décalant parfaitement Jorge. Devant le but, il a buté sur Lafont sur une belle frappe en première période. Même s'il n'est pas encore dans une grande forme, son talent a tout de même illuminé la partie... Touché au genou, il a été remplacé à la 73e minute par Allan Saint-Maximin (non noté).

TOULOUSE :

Alban Lafont (5) : même s'il a encaissé trois buts, le gardien de Toulouse n'a pas démérité. Même s'il est légèrement fautif sur la 3e réalisation, il ne faut pas oublier qu'il a longtemps retardé l'échéance avec de belles parades devant Mbappé, Lemar ou encore Lopes.

Kelvin Adou (4) : sur son côté droit, le latéral n'a pas eu une partie facile face à Mbappé. Plutôt à son avantage en début de partie, il a été plus en difficulté par la suite avec notamment une défense approximative sur le centre de Jorge qui a conduit à la réalisation de Falcao. Autre mauvais point, son apport offensif a été proche du néant.

Steeve Yago (5) : pas toujours académique dans ses interventions, le défenseur central a été présent grâce à son agressivité. Puissant dans les duels, il a même sauvé son équipe à plusieurs reprises avec notamment une intervention décisive devant Mbappé. Petit bémol, il a été devancé par Jemerson sur le but de la tête du Brésilien.

Christopher Jullien (6) : et dire qu'il vient seulement de reprendre l'entraînement après sa blessure ! Véritable patron du secteur défensif du TFC, il a affiché une énorme sérénité avec de belles interventions, surtout dans le domaine aérien. Même dans ses relances, il a été précieux pour permettre à son équipe de respirer. Impeccable au marquage de Glik pendant la majorité du match, il s'est oublié sur le 3e but de Monaco.

François Moubandje (3,5) : une partie vraiment difficile pour le latéral gauche. Auteur d'une grosse boulette sur une énorme situation pour Falcao, il a été incapable d'arrêter les vagues de Sidibé dans son couloir. Pire encore, il a été battu par le Colombien sur le second but de l'AS Monaco.

Alexis Blin (5) : défensivement, le milieu de terrain n'a pas ménagé ses efforts avec une belle activité à la récupération. Plutôt sérieux dans ce secteur de jeu, il n'a pas eu un énorme impact par la suite dans le jeu de son équipe.

Ibrahima Sangaré (4) : un petit match pour lui. Bien évidemment, il a travaillé défensivement avec un volume de jeu important, mais il a été bien trop brouillon dans ses passes. Il a perdu trop de ballons simples et n'a pas vraiment aidé les siens. Remplacé à la 62e minute par Yann Bodiger (non noté).

Jimmy Durmaz (5,5) : sur ses rares ballons, le Suédois a été plutôt intéressant. Même s'il a eu du déchet dans ses tentatives, il a été impliqué dans les bons coups de son équipe avec notamment cette passe décisive sur le but de Delort. Remplacé à la 72e minute par Yaya Sanogo (non noté).

Zinédine Machach (6) : en difficulté l'an dernier à l'Olympique de Marseille, le milieu de terrain a parfaitement lancé sa saison avec un but sur une reprise croisée. Sur la suite du match, il a été l'auteur d'un bon rush stoppé par Jemerson avant de disparaître peu à peu. Remplacé à la 54e minute par Somalia (non noté).

Corentin Jean (4,5) : face à son ancienne équipe, l'attaquant s'est beaucoup battu, mais n'a pas été à son avantage. Peu trouvé par ses coéquipiers, il n'a pas assez pesé sur les défenseurs monégasques et n'a pas été capable de réaliser une vraie différence.

Andy Delort (7) : une performance convaincante pour le buteur de Toulouse. Même s'il n'a pas été omniprésent, il a été brillant sur ses rares situations avec une remise de la poitrine décisive sur l'ouverture du score de Machach et un joli but sur une frappe puissante. Un bon départ malgré la défaite des siens.

