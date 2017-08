Journal des Transferts : Paris offre un record à Neymar et relance Seri, Dembélé ok avec le Barça, Monaco tenterait Sanchez... Romain Lantheaume - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 04/08/2017 à 17h59 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Paris officialise Neymar et relance la piste Seri, Dembélé d'accord avec le Barça, Monaco rêve d'Alexis Sanchez, Bale menacé au Real, Boudebouz vers le Bétis... Voici le Top 6 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces dernières 24 heures. Paris l'a fait, Neymar a signé ! Le mercato estival ayant ouvert ses portes, les clubs s'activent pour préparer leur effectif en vue de la saison prochaine. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière. Pour voir toutes les informations classées par date ou par club, rendez-vous sur les tableaux mercato de Maxifoot. Le TOP 6 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1. Le PSG fait entrer Neymar dans l'histoire C'est officiel, Neymar (25 ans) est un joueur du Paris Saint-Germain ! Au terme d'un feuilleton de deux semaines, le club de la capitale a annoncé jeudi soir la signature pour cinq années de l'attaquant brésilien, qui devient donc le joueur le plus cher de l'histoire. En effet, le vice-champion de France a déboursé le montant de la clause libératoire de l'ancien Blaugrana, fixée à 222 millions d'euros. Un coup énorme pour le PSG qui réalise ce qui est déjà désigné comme «le transfert du siècle» . Le Sud-Américain a été présenté en grande pompe vendredi (voir ici), d'abord à la presse, puis ensuite aux abords du Parc des Princes devant de nombreux supporters en folie qui ont exprimé leur joie en entonnant des chants et des cris et en allumant des fumigènes. Dans le même temps, mis en vente depuis ce matin à 10h, les maillots au nom de l'Auriverde s'arrachent déjà comme des petits pains à la boutique du PSG. D'après les premières estimations, environ 8 000 tuniques floquées Neymar ont été vendues en 3 heures, soit 44 maillots à la minute ! 2. Dembélé dit oui au Barça ! Entre le FC Barcelone et Ousmane Dembélé (20 ans), ça brûle ! Désigné comme la nouvelle priorité du club catalan pour remplacer Neymar, l'ailier du Borussia Dortmund se serait déjà mis d'accord avec les Blaugrana sur les termes d'un futur contrat d'après le journaliste italien Tancredi Palmeri (beIN Sports, CNN International, La Gazzetta dello Sport…) ! Reste désormais à convaincre le BvB de lâcher sa pépite. D'après notre confrère, les Blaugrana vont effectuer une offre à hauteur de 80 millions d'euros. A priori, il faudra au moins 20 M€ supplémentaires pour faire céder le club de la Ruhr, qui ne comptait pas se séparer du Français initialement. Mais avec les 222 M€ de la clause libératoire de Neymar en caisse, le vice-champion d'Espagne dispose largement de la marge suffisante pour s'entendre avec Dortmund. 3. Ghezzal, Sanchez… Monaco s'active ! Après avoir amassé un véritable trésor de guerre grâce aux ventes réalisées, l'AS Monaco cible encore 3 à 4 recrues cet été. D'après le tabloïd The Sun, le club princier aurait même dans l'idée de tenter sa chance pour l'attaquant Alexis Sanchez (28 ans) en proposant 50 millions d'euros à Arsenal ! Le champion de France compterait notamment profiter de l'intérêt des Gunners pour son milieu offensif Thomas Lemar (21 ans). Difficile tout de même d'envisager un dénouement favorable à ce dossier dans la mesure où les deux joueurs devraient être retenus par leur club respectif cet été. Le coach de la formation londonienne, Arsène Wenger, vient notamment de répéter que le Sud-Américain n'est pas à vendre. Et puis visiblement, le Chilien ne jure que par Manchester City… C'est pourquoi, l'ASM a bien avancé un autre dossier plus abordable menant à l'ailier Rachid Ghezzal (25 ans), qui se rapproche du club du Rocher ! Pas parvenu à s'entendre sur une prolongation avec son club formateur de l'Olympique Lyonnais, l'international algérien est libre de tout contrat. Des discussions entre le Fennec et l'ASM ont eu lieu en fin de saison dernière et celles-ci ont récemment repris d'après L'Equipe qui annonce une rencontre à venir entre les deux parties pour avancer sur les contours d'un futur contrat ! Un salaire d'environ 180 000 euros par mois et une prime à la signature de 3 millions d'euros attendraient l'ancien Gone en Principauté. 4. Paris revient pour Seri ! Le transfert record de Neymar désormais bouclé, les dirigeants du PSG réactivent d'autres dossiers mis en sommeil ces dernières semaines. Parmi eux, celui menant au milieu de terrain de l'OGC Nice, Jean Michaël Seri (26 ans). Ce vendredi, le quotidien Le Parisien indique en effet que le club de la capitale a relancé cette piste au cours des dernières heures. Alors que Blaise Matuidi pourrait quitter le vice-champion de France pour 20 millions d'euros, l'Ivoirien représenterait un renfort de choix pour l'entrejeu francilien. Méfiance tout de même car Arsenal, Tottenham, voire le FC Barcelone, qui hésite, s'apprêtent également à passer à l'offensive. De son côté, le Gym a refusé environ 20 millions d'euros de la part de Swansea et de l'AS Roma. Les Aiglons ne veulent pas entendre parler d'un départ à moins de 40 M€ soit le montant de la clause libératoire du joueur, passée sous seing privé. Certains affirment néanmoins que Nice pourrait plier pour 30 M€. Le mois d'août s'annonce animé pour Seri ! 5. Mbappé met Bale en danger Comme nous vous l'indiquions jeudi, l'attaquant Kylian Mbappé (18 ans) serait tout proche de rejoindre le Real Madrid. Mais l'arrivée du prodige français, estimée à 160 millions d'euros plus 25 millions d'euros de bonus, pourrait faire une victime, et non des moindres. Selon les informations de Marca, Zinedine Zidane, qui a donné son feu vert pour enrôler l'international tricolore, a indiqué à son président, Florentino Pérez, qu'un des trois membres de la BBC devait faire ses bagages pour laisser de la place à Mbappé. Sans surprise, c'est Gareth Bale (28 ans) qui pourrait être prié de voir ailleurs, le Gallois ayant perdu beaucoup de crédit ces derniers mois en raison de ses blessures récurrentes. Si le Britannique n'a jamais caché sa volonté de remonter la pente avec la Maison Blanche, l'éventuelle venue du champion de France pourrait précipiter sa fin, quatre années après son arrivée en provenance de Tottenham. 6. Boudebouz vers l'Andalousie Longtemps annoncé sur le départ, le milieu offensif Riyad Boudebouz (27 ans) va bien quitter Montpellier. Selon L'Equipe, l'Algérien va bel et bien rejoindre le Betis Séville, comme prévu, contre un chèque de 7 millions d'euros plus un million d'euros de bonus et de 20% à la revente. On est loin des 15 millions d'euros réclamés par les dirigeants héraultais il y a encore quelques semaines... Télégramme Foot Transfert - mis à jour le vendredi 4 août 2017 à 18h00. C'est officiel : - Leicester accueille l'attaquant de Manchester City, Kelechi Iheanacho, pour 5 ans et 28 M€.

- Ciblé par Nantes, le milieu offensif de Middlesbrough, Gaston Ramirez, rejoint la Sampdoria de Gênes.

- Libre, le défenseur central Holger Badstuber retourne au VfB Stuttgart. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France : - D'après son agent, le PSG a refusé une offre importante pour le milieu de terrain Javier Pastore.

- Le milieu de terrain du PSG, Adrien Rabiot, ne ferme pas la porte à l'Italie à l'avenir. A l'étranger : - Le FC Porto réclamerait 18 M€ pour l'attaquant Vincent Aboubakar.

- L'AS Roma va proposer 20 M€ pour le milieu offensif du Borussia Dortmund, Emre Mor.

- Anderlecht veut rapatrier le défenseur central Thomas Vermaelen, en échec au Barça.

- Le milieu de terrain de Manchester City, Fernando, va rejoindre Galatasaray. + Les tableaux mercato des clubs de Ligue 1

+ Les tableaux mercato des clubs de Ligue 1

+ Les tableaux mercato à l'étranger (Ang, Esp, Ita, All) A demain 18h pour une nouvelle édition du Journal des Transferts. N'oubliez pas d'ici là de consulter les brèves du jour, complémentaires du JdT !





