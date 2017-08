Tirage Ligue des Champions : un bouillant Nice-Naples en barrages ! Romain Lantheaume - Actu Champion's League, Mise en ligne: le 04/08/2017 à 12h50 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Organisé ce vendredi à Nyon en Suisse, le tirage au sort des barrages de la Ligue des Champions n'a pas fait de cadeau à Nice qui va jouer son ticket pour la phase de groupes face à Naples les 15-16 et 22-23 août à l'occasion d'un bouillant derby méditerranéen ! Balotelli aura l'occasion de briller chez lui en Italie ! Déjà peu verni lors du tour précédent, l'OGC Nice va devoir accomplir un nouvel exploit pour atteindre la phase de groupes de la Ligue des Champions ! En effet, organisé ce vendredi à Nyon en Suisse, le tirage au sort des barrages de la compétition lui a réservé Naples comme adversaire ! Non-tête de série dans la voie de la Ligue, le Gym allait forcément tomber sur du lourd, mais le 3e du dernier exercice de Serie A représente tout de même un gros morceau alors que le FC Séville, Liverpool, le CSKA Moscou et le Sporting Portugal étaient les autres adversaires possibles. Le San Paolo, ça sera chaud ! Bâtis autour d'une colonne vertébrale composée de Kalidou Koulibaly, Marek Hamsik et Dries Mertens, les Partenopei disposent d'un collectif bien huilé et capable de perforer une défense en quelques passes. Le match aller, le 15 ou 16 août, dans la ferveur du mythique stade San Paolo s'annonce bouillant pour des Aiglons peu expérimentés sur la scène européenne. Il va falloir résister à la pression… Pour la petite histoire, les deux clubs se sont déjà affrontés au cours des deux derniers étés en match amical, Nice l'emportant 3-2 en 2015 avant de s'écrouler 3-0 au San Paolo il y a un an pour le 90e anniversaire du Napoli… Balotelli de retour au pays ! Mais les hommes de Lucien Favre ont prouvé au tour précédent, face à l'Ajax Amsterdam (1-1, 2-2), qu'ils savent puiser au plus profond de leurs ressources pour renverser des situations a priori compliquées. Forfait lors du match retour face aux Néerlandais, le buteur azuréen Mario Balotelli devrait normalement être rétabli pour cette affiche et on sait que Super Mario a à coeur de briller dans son pays en cette saison de Coupe du monde. De quoi donner de l'espoir au Gym avant ce bouillant derby méditerranéen qui fera aussi office de choc de ces barrages. Dans les autres affiches, Liverpool hérite d'un tirage abordable avec Hoffenheim, mais le coach des Reds, Jürgen Klopp, devra éviter le piège tendu par ses compatriotes pour ce nouveau retour en Allemagne. Le FC Séville devra également rester vigilant face à l'Istanbul Basaksehir de Gaël Clichy et Emmanuel Adebayor. Les matchs aller se disputeront les 15 et 16 août. Retour les 22 et 23 août. Le programme des barrages : Istanbul Basaksehir (TUR) - Séville (ESP)

Young Boys (SUI) - CSKA Moscou (RUS)

Naples (ITA) - Nice (FRA)

Hoffenheim (ALL) - Liverpool (ENG)

Sporting CP (POR) - Steaua Bucarest (ROU)

Qarabag (AZE) - FC Copenhague (DAN)

APOEL (CHY) - Slavia Prague (RTC)

Olympiakos (GRE) – HNK Rijeka (CRO)

Celtic (ECO) - Astana (KAZ)

