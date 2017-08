PSG : Sport en "guerre", "tricherie", "démesure"... le transfert de Neymar fait jaser la presse internationale !

Au lendemain de l'officialisation du transfert de Neymar au Paris Saint-Germain pour un montant record de 222 millions d'euros, les journaux du monde entier consacrent leur Une au «transfert du siècle». Mais plusieurs titres s'inquiètent de cette folie financière. Revue de presse.

Neymar fait encore les gros titres de la presse ce vendredi.

Le transfert du siècle ! En activant sa clause libératoire de 222 millions d'euros, le Paris Saint-Germain a arraché l'ailier Neymar (25 ans) au FC Barcelone jeudi et signé un énorme coup qui a suscité des commentaires dans les journaux du monde entier.

La preuve, même certains titres généralistes français consacrent ce vendredi leur Une au nouveau joueur le plus cher de l'histoire. Au centre des attentions évidemment, le montant déboursé par le PSG pour «rêver plus grand».

«Neymar à Paris : le football bascule dans la démesure» , titre ainsi le quotidien Le Figaro, avant de se montrer plus nuancé dans ses pages intérieures en soulignant que cet investissement peut être rentable notamment grâce à l'impact marketing du Brésilien.

Les médias généralistes préoccupés par cette «démesure»

Cette transaction record inspire aussi une réflexion au quotidien régional Ouest-France, qui s'interroge «football et argent : quelles limites ?». Le ton est plus neutre du côté du Monde, qui consacre néanmoins sa Une au «transfert de tous les records». A événement exceptionnel, couverture exceptionnelle pour L'Equipe qui salue l'arrivée du «Roi Neymar à Paris» en proposant un dossier très fourni de 18 pages consacré au transfert du 5e du dernier Ballon d'Or.

Sport ne lâche rien !

A l'étranger, la venue de l'Auriverde dans la Ville Lumière fait évidemment parler. Le célèbre Financial Times consacre même sa Une à l'ancien prodige de Santos, sur un ton très informatif. Ailleurs, on parle aussi de cette transaction, mais pas toujours en bien… «220 millions de tricherie», tacle ainsi le quotidien allemand Bild, reprenant ainsi les termes employés en Espagne. En effet, si AS, Marca et Mundo Deportivo parlent moins de Neymar ce vendredi, préférant rendre hommage à l'ancien pilote Ángel Nieto, décédé jeudi, le quotidien catalan Sport continue de taper sur la PSG et sa recrue à qui il déclare la «guerre» !

D'après le journal pro-Barça, le vice-champion d'Espagne compterait aller au tribunal afin de ne pas avoir à verser la totalité de la prime de 26 millions d'euros promise au Brésilien en octobre dernier au moment de sa prolongation. Autant dire que le Sud-Américain n'a pas fini de faire les Unes, en Catalogne comme ailleurs !

Que vous inspirent ces Unes de la presse sur le transfert record de Neymar ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous…

Sport encore en guerre !

Pour Bild, c'est de la triche !

Neymar même en Une du Financial Times !

Neymar s'invite aussi en Une du Monde !

L'Equipe passe en mode Neymar

Le Figaro et Ouest-France s'interrogent...