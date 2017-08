Journal des Transferts : Mbappé veut partir, la Liga retarde l'arrivée de Neymar à Paris, un prix fou réclamé pour Dembélé... Damien Da Silva - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 03/08/2017 à 18h00 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Mbappé veut partir, la Liga retarde l'arrivée de Neymar à Paris, un prix fou réclamé pour Dembélé, Bacca préfère Séville à l'OM, Wenger retient Sanchez... Voici le Top 5 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces dernières 24 heures. Kylian Mbappé, un avenir loin de Monaco ? Le mercato estival ayant ouvert ses portes, les clubs s'activent pour préparer leur effectif en vue de la saison prochaine. Le TOP 5 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1. Mbappé veut partir de l'AS Monaco ! Nouveau rebondissement dans le dossier Kylian Mbappé ! D'après les informations du quotidien L'Equipe, l'attaquant de l'AS Monaco aurait décidé de quitter le club de la Principauté à l'occasion de ce mercato d'été. Mais pour aller où ? Toujours selon la même source, il y a 4 équipes susceptibles d'accueillir l'international français : le Real Madrid, Manchester City, le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Avec l'arrivée imminente de Neymar, le PSG devrait avoir du mal à réaliser un second transfert majeur en raison du fair-play financier de l'UEFA. Par contre, le Barça, avec la vente du Brésilien pour 222 millions d'euros, s'avance comme un prétendant sérieux pour le Monégasque, qui a été contacté ces dernières semaines par les Blaugrana. Dans le même temps, La Gazzetta dello Sport assure que le Real va décrocher le gros lot contre un chèque de 200 millions d'euros ! Si Mbappé a véritablement décidé de quitter Monaco, ce dossier pourrait très rapidement se décanter.... 2. Neymar, la Liga refuse le paiement de sa clause libératoire mais... Coup de tonnerre dans le feuilleton Neymar ! La Liga a mis sa menace à exécution ! Alors que l'avocat Juan de Dios Crespo se trouvait ce jeudi au siège de la Ligue espagnole pour déposer un chèque de 222 millions d'euros pour lever la clause libératoire de l'attaquant du FC Barcelone, l'instance ibérique a refusé cet argent selon le quotidien Marca. De quoi compliquer la venue du Brésilien au Paris Saint-Germain ? Absolument pas ! Légalement, l'instance espagnole n'a pas le droit de bloquer cette transaction et un recours vers la FIFA pourrait résoudre cette situation. Aux dernières nouvelles, les avocats de Neymar oeuvrent actuellement pour finaliser cette opération en utilisant une autre solution : payer la clause auprès du Barça ou d'un notaire. Il s'agit d'un simple contretemps, mais le joueur devrait bel et bien débarquer à Paris vendredi. 3. Un prix fou réclamé pour Dembélé Désigné comme la nouvelle priorité du FC Barcelone pour remplacer Neymar, sur le départ pour le Paris Saint-Germain, ce jeudi, l'ailier du Borussia Dortmund Ousmane Dembélé intéresse également le Real Madrid. Si le club allemand ne souhaite pas vendre l'international français cet été, le BvB se dit prêt à l'envisager en cas d'énorme proposition selon Bild. Mais à partir de quel montant Dortmund pourrait-il craquer ? D'après la publication allemande, il faudrait au moins aligner 100 millions d'euros pour avoir une chance de faire plier les dirigeants du Borussia. Une somme importante, qui ne devrait pas forcément faire peur aux deux cadors espagnols... 4. Bacca préfère Séville à l'OM Ce jeudi, le journaliste de La Gazzetta dello Sport Carlo Laudisa a révélé que l'attaquant du Milan AC Carlos Bacca était séduit par la possibilité de rejoindre l'Olympique de Marseille et avait même débuté l'apprentissage du Français. Cependant, son agent Sergio Barila a précisé au quotidien ibérique Estadio Deportivo que le Colombien avait toujours un faible pour son ancienne équipe, le FC Séville. «Carlos aimerait revenir à Séville. L'OM ? Il a d'autres offres c'est vrai, mais on doit prendre la bonne décision pour lui et sa famille. Carlos voulait rester à Milan mais le nouveau propriétaire a d'autres idées», a commenté le représentant du Sud-Américain. Mais le club andalou passera-t-il à l'action sur ce dossier ? Ce n'est pas sûr et l'OM pourrait en profiter. 5. Wenger retient toujours Alexis Sanchez Si les prétendants d'Alexis Sanchez ne l'avaient pas encore compris, l'entraîneur d'Arsenal Arsène Wenger n'a pas l'intention de vendre l'international chilien cet été malgré la fin de son contrat en juin 2018. En conférence de presse, le coach des Gunners s'est montré une nouvelle fois catégorique sur l'avenir de son buteur. «Il est concentré. Ma décision est claire. Il va rester et l'accepter. Il sera là cette saison et peut-être les suivantes si nous parvenons à le faire prolonger», a même confié le technicien français. Difficile donc d'imaginer un départ de Sanchez, qui a repris cette semaine l'entraînement avec Arsenal. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le jeudi 3 août 2017 à 18h00. C'est officiel : - Le défenseur central Simon Kjaer a signé à Séville pour 11 millions d'euros en provenance de Fenerbahçe.

- L'attaquant Alvaro Negredo quitte le FC Valence pour Besiktas.

- Prolongé par Chelsea jusqu'en juin 2022, le milieu de terrain Mario Pasalic a été prêté dans la foulée au Spartak Moscou. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France : - Courtisé par Lugano, l'attaquant du Paris Saint-Germain Jean-Christophe Bahebeck a refusé de rejoindre le club suisse.

- Même si l'AS Monaco ne veut pas vendre l'ailier Thomas Lemar, Arsenal continue de discuter pour l'international français.

- Annoncé dans le viseur de l'AS Monaco, le latéral gauche d'Aston Villa Jordan Amavi plaît aussi à l'Olympique de Marseille.

- Le président de l'OGC Nice a confirmé des contacts avec le milieu offensif Wesley Sneijder, libre.

- Par contre, l'OGC Nice a précisé que le milieu offensif de Manchester City Samir Nasri n'avait jamais été une option.

- Malgré plusieurs offres, le milieu de terrain Thomas Mangani a décidé de continuer son aventure à Angers. À l'étranger : - Poussé dehors par Chelsea, l'attaquant Diego Costa veut absolument rejoindre l'Atletico Madrid.

- En conflit avec Southampton, le défenseur central Virgil van Dijk pourrait gagner son bras de fer en partant pour Liverpool.

- Le milieu offensif de Tottenham Christian Eriksen a publiquement dragué le FC Barcelone.

- Même en difficulté, le milieu Jack Wilshere refuse de quitter Arsenal.

- Longtemps courtisé par Nantes, le milieu offensif de Middlesbrough Gaston Ramirez se dirige finalement vers la Sampdoria.

- Le milieu de terrain du Bayern Munich Arturo Vidal a écarté un départ pour l'Inter Milan.

- Mircea Lucescu va devenir le nouveau sélectionneur de la Turquie. + Les tableaux mercato des clubs de Ligue 1

