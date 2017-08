Europa League : pour Bordeaux et Marseille, il faut simplement finir le boulot... Présentations et compositions probables

Respectivement vainqueurs à l'aller face à Videoton (2-1) et Ostende (4-2), Bordeaux et Marseille vont devoir valider leur qualification pour les barrages de l'Europa League. Cependant, les deux formations tricolores ont le désavantage de se déplacer ce jeudi.

Valère Germain va-t-il encore porter l'OM ?

Un match retour à l'extérieur en Coupe d'Europe, ce n'est jamais facile... d'autant plus en début de saison. Vainqueurs à l'aller, Bordeaux et Marseille ne devront pas se relâcher ce jeudi à l'occasion du 3e tour préliminaire retour de l'Europa League avec des déplacements à Videoton et Ostende. Attention à ne pas tomber dans un piège...

Bordeaux, la menace du but à l'extérieur...

En Hongrie, les Girondins vont devoir se méfier à partir de 19h. Malgré une victoire (2-1) au match aller, Bordeaux reste sous la menace à cause notamment de ce but encaissé à domicile. Malgré tout, le club aquitain dispose d'un petit avantage et le coach bordelais Jocelyn Gourvennec espère profiter de cette situation pour rapidement enterrer les espoirs de Videoton.

«Ils vont vouloir jouer leur jeu et attaquer mais nous, c'est aussi notre jeu. On va jouer pour marquer. J'espère simplement qu'on arrivera à marquer assez vite pour les faire douter et prendre l'ascendant dans le match. Mais on sait que c'est une équipe qui a besoin de gagner pour passer», a analysé le technicien français devant les médias. Avec un groupe quasiment au complet à l'exception des absences de Poundjé, blessé, et de Rolan, écarté, Bordeaux n'a pas le droit à l'erreur.

La composition probable des deux équipes :

Videoton : Kovacsik – Nego, Juhasz (c), Fejes, Stopira - Suljic, Varga, Patkai, Barczi - Scepovic, Lazovic.

Bordeaux : Costil - Sabaly, Lewczuk, Toulalan (c), Contento - Lerager, Plasil, Sankharé - Malcom, Laborde, Kamano.

Pour Marseille, un bel avantage

Pour Marseille, la donne est tout de même différente ! Avec une belle victoire (4-2) au Stade Vélodrome la semaine dernière, la formation phocéenne s'avance avec confiance ce jeudi (20h45) pour ce déplacement en Belgique. Comme Bordeaux, Marseille va effectuer ce déplacement avec l'envie de gagner afin de valider son billet pour les barrages.

«Il faut faire le boulot sur le terrain. On vient pour se qualifier, pas pour faire autre chose. On respecte cette équipe d'Ostende. On vient à l'extérieur pour gagner, comme on le fera toute la saison. Il va falloir penser à marquer. Notre objectif sera d'être plus solide, et d'être efficace devant», a résumé l'entraîneur olympien Rudi Garcia. Malgré les atouts d'Ostende, Marseille doit enfoncer le clou sur cette seconde rencontre avec un groupe au complet. Après la belle qualification de Nice pour les barrages de la Ligue des Champions, les Girondins et les Phocéens vont imiter les Aiglons en C3 !

La composition probable des deux équipes :

Ostende : Proto - Capon, Rozehnal, Lombaerts, Milic - Jali, Siani (c) - Rezaeian, Berrier, Musona - Akpala.

Marseille : Mandanda - Sakai, Rolando, Rami, Evra - Sanson, Gustavo, Lopez - Thauvin, Germain, Payet (c).

Que pensez-vous des deux rencontres concernant Bordeaux et Marseille ? Les deux clubs français vont-ils se qualifier ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...