OM : confiant, Germain se fixe un premier objectif personnel

Déjà performant avec l'Olympique de Marseille, Valère Germain se montre optimiste pour sa première saison au club phocéen. Ambitieux, l'attaquant olympien, qui ne craint pas la pression, espère battre son record personnel de buts. Avec un petit coup de pouce de l'entraîneur Rudi Garcia.

Valère Germain veut dépasser la barre des 14 buts en L1.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Valère Germain n'a pas raté ses débuts à l'Olympique de Marseille. Efficace pendant la préparation, l'attaquant de 27 ans a confirmé avec un triplé contre Ostende (4-2) jeudi, pour le troisième tour préliminaire aller de l'Europa League.

Une performance idéale pour séduire les supporters, réputés exigeants avec leurs joueurs. Pas de quoi effrayer la recrue olympienne. «Les supporters, ce qu'ils apprécient, c'est que les joueurs se donnent toujours à fond, a confié l'ancien Monégasque à France Football. Il y aura des matchs où je passerai à côté, mais ici, si tu mouilles le maillot, ils pardonnent. Je ne me fais pas de soucis.»

«La médiatisation, je m'en fous un peu...»

En tant que natif de Marseille, Germain sait de quoi il parle. Comme lorsqu'il évoque la pression médiatique qui pèse sur l'OM chaque saison. «Je sais qu'on est médiatisé, mais je m'en fous un peu en fait, a réagi l'avant-centre. Ça ne va pas changer mon quotidien d'être à l'OM. Il y aura peut-être un peu plus de photos quand j'irai acheter du pain, j'aurai peut-être plus d'abonnés sur Internet ou des conneries comme ça. Mais bon, ça ne va pas changer ma vie.»

Germain et les penalties

Serein, le buteur marseillais ne doute pas non plus de ses qualités. Même s'il sait qu'un nouvel attaquant devrait signer cet été, Germain compte s'imposer et battre son record personnel de buts sur une saison de Ligue 1. Pour cela, le joueur passé par l'OGC Nice serait ravi d'être choisi par son coach Rudi Garcia pour tirer les penalties. «Je veux m'améliorer par rapport à ce que j'avais fait de mieux, c'est-à-dire 14 buts avec l'OGC Nice (en 2015-2016). Après, c'était 14 sans tirer de penalties !» , a-t-il précisé.

«Les penalties, c'est con, mais t'en tires quatre ou cinq dans la saison, bah t'es déjà presque à 20 buts... Comme Bafé l'année dernière, a comparé le fils de Bruno Germain. A Nice et à Monaco, je n'ai pas eu de chance, il y avait Hatem qui les tirait bien. A Monaco, Fabinho, c'était Monsieur 100% et il y avait aussi Falcao... Je peux atteindre la barre des 20 buts en tirant les penalties et en jouant pas mal de matchs.» Autant dire que Germain ne s'effacera pas face à la future recrue phare de l'OM…

Que pensez-vous de l'objectif de Valère Germain ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.