Journal des Transferts : Neymar attendu au Qatar, les Français ont la cote au Barça, Aurier vers MU...

Neymar attendu au Qatar, les Français ont la cote au Barça, Aurier vers MU, Sanchez prêt à tout pour City, Matuidi encore indécis... Voici le Top 5 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces dernières 24 heures.

Neymar, bientôt un joueur du PSG ?

Le TOP 5 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater

1. Neymar attendu au Qatar !

Potentiellement sur le départ du FC Barcelone, l'attaquant Neymar semble se rapprocher du Paris Saint-Germain. Après sa tournée de préparation aux Etats-Unis avec les Blaugrana, le Brésilien s'est rendu en Chine pour des événements promotionnels. Mais quelle sera sa prochaine destination ? Pour les quotidiens L'Equipe et Le Parisien, la star auriverde pourrait bien passer par le Qatar dans le courant de la semaine, afin de finaliser son contrat au PSG avec le propriétaire du club, l'émir Tamim ben Hamad Al Thani, et effectuer sa visite médicale. Ensuite, Neymar débarquerait à Paris pour être présenté devant les médias et débuter son aventure sous les couleurs franciliennes. Enfin le dénouement de ce feuilleton ?

2. Pour remplacer Neymar, les Français ont la cote au Barça

Si le FC Barcelone s'active pour tenter de recruter le milieu offensif de Liverpool Philippe Coutinho, ce dossier n'est absolument pas lié à un éventuel départ de Neymar pour le Paris Saint-Germain. Ainsi, d'après les informations du quotidien catalan El Mundo Deportivo, les Blaugrana étudient plusieurs pistes pour potentiellement remplacer le Brésilien. Et deux joueurs retiennent l'attention des dirigeants barcelonais : Kylian Mbappé, qui aurait été récemment contacté par la formation ibérique, et Ousmane Dembélé, courtisé depuis longtemps par le Barça ! Même si les deux internationaux français ne sont pas des cibles faciles, le vice-champion d'Espagne disposera d'une puissance financière importante si le PSG aligne 222 millions d'euros pour Neymar. Une affaire à suivre...

3. Aurier vers Manchester United ?

Sur le départ du Paris Saint-Germain lors de ce mercato d'été, le latéral droit Serge Aurier se trouve dans le viseur de l'Inter Milan et de Tottenham. Mais si un troisième club raflait la mise ? D'après plusieurs médias anglais ce lundi, l'Ivoirien pourrait prendre la direction de Manchester United. Citant le compte Twitter Paris United, la presse britannique s'emballe sur un potentiel accord entre Aurier et les Red Devils. Bien évidemment, il faudra attendre d'autres confirmations, mais il pourrait s'agir d'une belle opportunité pour l'ancien Toulousain.

4. Sanchez prêt à tout pour City

Lié avec Arsenal jusqu'en juin 2018, l'attaquant Alexis Sanchez a clamé haut et fort son désir de disputer la Ligue des Champions cette saison. Alors que les Gunners ne joueront que l'Europa League cette année, l'entraîneur Arsène Wenger se montre déterminé à conserver le Chilien. Mais de son côté, l'ancien Barcelonais souhaiterait absolument rejoindre Manchester City. Ainsi, d'après les informations du Daily Mail, Sanchez serait prêt à entamer un bras de fer avec Arsenal afin de s'engager avec les Citizens pour évoluer sous les ordres de Pep Guardiola. Malgré la volonté du Sud-Américain, il paraît impossible pour le club londonien de céder l'un de leurs meilleurs joueurs à un concurrent direct en Premier League.

5. Encore indécis, Matuidi rêve de l'Angleterre...

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2018, le milieu de terrain Blaise Matuidi n'a toujours pas tranché concernant son avenir. Courtisé par la Juventus Turin, l'international français pense toujours à tenter une expérience à l'étranger mais rêve surtout d'évoluer en Premier League d'après les informations du quotidien régional Le Parisien. Du coup, l'ancien Stéphanois pourrait patienter afin de voir si des opportunités se présentent en Angleterre pour lui. Dans le même temps, une rencontre est prévue cette semaine entre l'agent de Matuidi, Mino Raiola, et le directeur sportif parisien Antero Henrique.

Télégramme Foot Transfert - mis à jour le lundi 31 juillet 2017 à 18h00.

C'est officiel :

- L'attaquant Aboubakar Kamara quitte Amiens pour Fulham lors d'un transfert estimé à 6 M€.

- Le milieu de terrain Nemanja Matic rejoint Manchester United pour 45 M€ en provenance de Chelsea.

Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater :

En France :

- L'agent du défenseur central de l'Olympique Lyonnais Emanuel Mammana a confirmé le départ imminent de son client pour le Zénith Saint-Pétersbourg.

- Bonne nouvelle pour l'Olympique de Marseille, l'attaquant Carlos Bacca a été écarté par le Milan AC pour l'Europa League.

- Le défenseur central de l'Olympique Lyonnais Nicolas Nkoulou va rester cet été.

- Annoncé proche de l'AS Saint-Etienne, le latéral gauche de Newcastle Massadio Haïdara n'a pas réussi à s'entendre financièrement avec les Verts.

- Le milieu de terrain du Zénith Saint-Pétersbourg Hernani va rejoindre en prêt l'AS Saint-Etienne.

- Après un long feuilleton, le buteur de Bordeaux Diego Rolan devrait rester.

- Souhaitant initialement partir cet été, le milieu offensif Ryad Boudebouz pourrait rester à Montpellier.

- L'ailier de Guingamp Marcus Coco intéresse Huddersfield, Southampton et surtout Newcastle.

À l'étranger :

- Face à l'intérêt de Chelsea, la Juventus Turin a fermé la porte à un départ du latéral gauche Alex Sandro.

- L'ailier de Leicester Riyad Mahrez se rapproche de l'AS Roma.

- Everton commencerait à s'impatienter pour le buteur d'Arsenal Olivier Giroud.

- José Mourinho a écarté l'idée d'un départ du milieu de Manchester United Marouane Fellaini pour Galatasaray.

- Liverpool a totalement abandonné la piste menant au milieu du RB Leipzig Naby Keita.

- Le défenseur central du FC Barcelone Thomas Vermaelen pourrait se relancer à West Bromwich Albion.

- Libre, l'ailier Jesus Navas pourrait effectuer son retour au FC Séville.

- Courtisé par le Sporting Portugal, le gardien Cédric Carrasso hésite encore pour son avenir.

