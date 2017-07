Montpellier : Der Zakarian se frotte les mains pour Boudebouz

Annoncé partant avant l'ouverture du marché des transferts, Ryad Boudebouz n'a toujours pas quitté Montpellier. En cause, le prix réclamé par le club héraultais, mais aussi et surtout sa blessure à un genou pendant la préparation. Du coup, l'entraîneur Michel Der Zakarian se voit déjà conserver son milieu offensif.

Ryad Boudebouz pourrait rester à Montpellier.

Après une saison étincelante avec Montpellier (11 buts et 9 passes décisives en L1), Ryad Boudebouz semblait destiné à rejoindre une formation plus huppée. D'ailleurs, le milieu de 27 ans n'a jamais caché ses envies d'ailleurs. Et ses dirigeants n'ont pas tardé à lui accorder un bon de sortie.

Le prix de Boudebouz a baissé

Seulement voilà, l'international algérien s'est blessé cet été. L'ancien Sochalien souffre d'une entorse du genou gauche qui l'éloignera des terrains jusqu'à la mi-août. De quoi freiner les ardeurs de ses prétendants, déjà refroidis par les 15 M€ réclamés par le MHSC. Ce qui explique pourquoi le club héraultais serait finalement prêt à le libérer contre une somme comprise entre 8 et 10 M€.

Une réduction qui pourrait profiter à West Ham, au FC Séville, au Besiktas, à la Sampdoria ou au Bayer Leverkusen. Mais selon France Football, c'est plutôt le Betis Séville qui se serait manifesté avec une offre de 7 M€. En tout cas, l'entraîneur montpelliérain, Michel Der Zakarian, n'a pas entendu parler de cette proposition et se voit déjà conserver Boudebouz.

Der Zakarian est confiant

«Le club n'a reçu aucune offre, a indiqué le technicien à La Dépêche. Et en stage, malheureusement, il s'est blessé. Notre meneur de jeu est parti pour rester.» Der Zakarian se frotte les mains, et on le comprend. En revanche, il s'agirait d'une déception pour le natif de Colmar, dont les qualités techniques rendraient service à pas mal d'équipes. Mais les admirateurs de Boudebouz ont encore un mois pour agir et sauter sur cette bonne affaire.

Que pensez-vous de la situation de Riyad Boudebouz ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.