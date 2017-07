Manchester United : Matic, Fellaini, Aurier... Où en est le mercato de Mourinho ?

Moins actif que prévu, malgré les arrivées de Victor Lindelöf et de Romelu Lukaku, Manchester United devrait relancer son mercato estival. Outre la signature imminente de Nemanja Matic, le latéral droit du Paris Saint-Germain Serge Aurier pourrait également débarquer d'ici la fin de cette période des transferts.

José Mourinho espère encore deux recrues.

On s'attendait à un mercato plus animé du côté de Manchester United. Et ce n'est pas le manager José Mourinho qui dira le contraire. Satisfait des signatures du défenseur central Victor Lindelöf et de l'attaquant Romelu Lukaku, le coach des Red Devils attend deux renforts supplémentaires. Même si le Portugais sait que les prix du marché ne facilitent pas la tâche de ses dirigeants.

Matic arrive

Mais que Mourinho se rassure, le mercato mancunien devrait repartir. Comme annoncé depuis de longues semaines, le milieu de Chelsea Nemanja Matic (28 ans) va enfin débarquer. Et la photo du Serbe, avec le maillot d'entraînement de MU floqué du numéro 31 (voir ici), confirme l'imminence de ce transfert estimé entre 40 et 45 millions d'euros. Mais pour le moment, le technicien refuse de confirmer.

«J'attends des nouvelles, a commenté Mourinho. Je sais qu'il a très envie de venir. Je pense que nous avons une chance. Mais dans le football, on ne sait jamais tant que rien n'est officiel. Le numéro 31 est libre, mais je ne sais pas si Matic était là car je n'étais pas présent.» En tout cas, la presse britannique voit déjà le Blue pousser Marouane Fellaini (29 ans) vers la sortie, plus précisément vers Galatasaray avec qu'il serait déjà d'accord selon le Guardian.

Mourinho retient Fellaini, Aurier ciblé ?

«Pour Galatasaray, il est plus facile de me recruter plutôt que de faire signer Fellaini, a prévenu le coach de Manchester United. Il est trop important pour moi. Son départ est impossible.» A l'approche du début de saison, il n'est pas question d'affaiblir son effectif. Au contraire, Mourinho espère une autre recrue, à savoir Serge Aurier (24 ans).

Non retenu par le Paris Saint-Germain, qui a recruté Daniel Alves, l'Ivoirien serait d'accord avec le club anglais, annonce la presse d'outre-Manche, qui reprend une information du compte Twitter Paris United. De son côté, le quotidien Le Parisien nous apprend que MU, mais aussi Tottenham ainsi que l'Inter Milan, jouent la montre sur ce dossier en attendant que le PSG revoit ses exigences (25 M€) à la baisse pour ce transfert. Autant dire que le mercato mancunien est loin d'être terminé…

Que pensez-vous du mercato de Manchester United ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.