Transfert : deux cadors anglais entrent en piste pour Karamoh !

Déjà partagé entre l'AS Saint-Etienne et l'Inter Milan, le milieu offensif de Caen, Yann Karamoh, a aussi tapé dans l'oeil d'Arsenal et de Tottenham. D'après la presse anglaise, les deux clubs londoniens ont effectué une première offre.

Yann Karamoh a décidément la cote cet été !

C'est le feuilleton de l'été du côté du Stade Malherbe de Caen. D'abord déclaré intransférable par ses dirigeants qui ont menacé de traîner devant la FIFA les clubs qui le contacteraient, Yann Karamoh se dirige désormais clairement vers un départ à un an du terme de son contrat.

Reste à savoir quelle destination va rejoindre le courtisé milieu offensif de 19 ans. Alors que le SMC s'était mis d'accord avec l'AS Saint-Etienne pour un transfert, le retour de l'Inter Milan dans la course a tout changé. Après avoir proposé 5 à 6 millions d'euros la semaine dernière, les Nerazzurri ont demandé à Caen de patienter quelques jours afin de s'aligner sur l'offre de l'ASSE, estimée à 8 M€. Mais les Lombards vont eux aussi devoir se méfier de la concurrence.

Arsenal et Tottenham ont tâté le terrain

En effet, deux cadors de Premier League viennent de se mêler à la lutte ! D'après le Daily Star, Arsenal et Tottenham ont observé Karamoh et soumis une première proposition. Les deux formations anglaises ont commencé doucement en offrant à peine plus de 4 millions d'euros. Mais s'ils décident de lancer une offensive d'envergure, les deux clubs londoniens n'auront aucun mal à s'aligner sur les 8 M€ mis sur la table par les Verts ou même sur les 10 M€ que réclamerait finalement Caen d'après la presse anglaise.

L'Inter en pole ?

Reste à savoir quelle destination privilégiera l'international Espoirs français. D'après le journal L'Equipe, un accord existe avec l'Inter, qui a les faveurs de son entourage et qui lui aurait promis un minimum de temps de jeu. A priori, la concurrence serait plus relevée chez les deux clubs londoniens. Mais la presse anglaise ne tarit pas d'éloges pour celui qu'elle présente comme le «nouveau Kylian Mbappé» et il est parfois difficile de résister à l'appel de la Premier League...

