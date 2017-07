Monaco : Tielemans a tout de la très bonne pioche !

Pour son premier match officiel sous les couleurs de l'AS Monaco, Youri Tielemans a fait forte impression. Le milieu de terrain belge affiche déjà de très belles promesses et sera l'un des hommes à suivre cette saison.

Tielemans devance le Parisien Meunier

En cédant Tiémoué Bakayoko à Chelsea cet été, l'AS Monaco faisait une croix sur le duo formé par l'international français avec Fabinho. Une paire essentielle dans la conquête du titre et l'excellent parcours en Ligue des Champions la saison passée. Mais le club de la Principauté avait prévu le coup en recrutant Youri Tielemans (20 ans).

Samedi soir, le milieu de terrain arrivé en provenance d'Anderlecht pour 25 millions d'euros n'a peut-être pas permis à Monaco de l'emporter face au Paris SG (1-2) lors du Trophée des Champions, mais il a affiché de très belles promesses. Pour son premier match officiel sous les couleurs de l'ASM, l'ancien Mauve, noté 7/10 par la rédaction de Maxifoot (voir ici), a immédiatement prouvé qu'il était capable de faire oublier Bakayoko, tant sa complicité avec Fabinho est déjà palpable.

Technique et précieux par ses passes

Pour autant, il ne possède pas le même profil que l'ancien Rennais. Plus technique et plus porté vers l'avant, Tielemans apporte une solution offensive supplémentaire puisqu'il a évolué presque aussi haut que les deux ailiers monégasques Djibril Sidibé et Thomas Lemar dans cette rencontre. Le Belge apporte de la verticalité, comme le demande Leonardo Jardim, et cherche à casser les lignes adverses par ses passes.

Avec 30 passes réussies sur 34 tentées, il a prouvé qu'il savait prendre des risques tout en restant précis. C'est d'ailleurs lui qui sert Sidibé sur le but monégasque, grâce à une sublime passe dans la profondeur. Auteur de 13 buts et 13 passes décisives en championnat la saison passée, Tielemans devrait se retrouver fréquemment aux abords de la surface adverse durant cette saison.

Présent défensivement

Faut-il en conclure que Monaco va perdre en solidité défensive au milieu de terrain ? Face au PSG, le natif de Leeuw-Saint-Pierre a été très précieux à la récupération et il a mis l'agressivité nécessaire dans les duels. Seul bémol, il n'a pas réussi à tenir toute la rencontre à ce rythme. Mais c'est le cas pour beaucoup de joueurs en fin de préparation estivale. En tout cas, on a hâte de revoir Tielemans nous régaler cette saison sur les pelouses de Ligue 1 et d'Europe.

