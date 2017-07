Monaco : premier match et première colère pour Jardim

Leonardo Jardim est apparu tendu après la défaite de l'AS Monaco face au Paris Saint-Germain (1-2) samedi soir lors du Trophée des Champions, pour le premier match officiel du club de la Principauté. L'entraîneur monégasque a critiqué l'organisation et l'arbitrage de la rencontre.

Jardim n'a pas apprécié l'organisation du Trophée des Champions

Après un début de match solide et une première période conclue par un avantage au score, l'AS Monaco a craqué lors du second acte face au Paris Saint-Germain (1-2), samedi soir lors du Trophée des Champions. Si Leonardo Jardim a reconnu que les Parisiens avaient été plus efficaces pour expliquer la défaite «logique» de son équipe, l'entraîneur monégasque avait aussi un message à faire passer.

Alors que la LFP se félicitait de jouer cette rencontre à Tanger (Maroc) dans un stade à guichets fermés avec près de 44 000 spectateurs et une belle ambiance en tribunes, Jardim a peu goûté à l'organisation de ce match. Et il a tenu à le faire savoir.

L. Jardim - «nous sommes habitués à la L1 et à la C1»

«Je voudrais revenir sur l'organisation de ce match. Monaco et Paris sont deux équipes du top européen, du top français. Les vingt dernières minutes, les ramasseurs de balle me disent : "Paris va gagner"» , soupire le Portugais. «J'ai dû remettre le ballon à mes joueurs rapidement sur les touches» , a-t-il poursuivi. Mais le coach de l'ASM en avait aussi après l'arbitrage.

«Trois minutes de temps additionnel, alors qu'on en méritait six... Sur le coup franc qui amène le 1-1, le mur est à quinze mètres. On a besoin d'une meilleure organisation. Nous sommes habitués à la L1 et à la C1» , a lancé Jardim. Il est vrai que l'arbitre M. El Jaafari n'a pas été très inspiré samedi soir puisqu'un penalty aurait pu être sifflé des deux côtés alors que Kamil Glik a échappé à un carton rouge qui, sans doute, s'imposait lorsque le Polonais a fauché Edinson Cavani qui filait au but.

Jardim inquiet pour Sidibé

Jardim n'a pas caché également son agacement concernant la blessure au genou de Djibril Sidibé, sorti à la 77e minute après un contact avec Thiago Silva. «On commet une faute contre lui, mais c'est lui qui est sanctionné et peut-être qu'il va manquer de nombreux matchs à la suite de cette blessure... Voilà» , a déploré le technicien portugais dans des propos rapportés par Nice-Matin. Une longue indisponibilité de l'international français représenterait une bien mauvaise nouvelle pour le champion de France en titre et son entraîneur.

