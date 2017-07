Le Barça s'adjuge un superbe Clasico ! - Débrief et NOTES des joueurs (Real 2-3 Barça) Damien Da Silva - Actu Espagne, Mise en ligne: le 30/07/2017 à 04h20 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Dans le cadre de l'International Champions Cup, le FC Barcelone s'est imposé face au Real Madrid (3-2) ce dimanche à Miami. Une rencontre de préparation d'un excellent niveau avec un combat intense entre les deux équipes. Lionel Messi a encore brillé face au Real Madrid. Un Clasico n'est pas un match amical ! Au terme d'une rencontre rythmée et intense, le FC Barcelone a dominé le Real Madrid (3-2) à Miami dans le cadre de l'International Champions Cup. Pour une rencontre de préparation, le niveau de jeu a été très bon avec une envie énorme de la part des différents acteurs. Grâce à ce succès, le club catalan remporte ce tournoi amical après ses précédentes victoires sur la Juventus Turin (2-1) et Manchester United (1-0). Par contre, la formation madrilène n'a toujours pas gagné lors de cette préparation après des revers face à MU (1-1, 1-2 t.a.b.) et Manchester City (1-4). Mais peu importe, dans le contenu, c'était du haut niveau pour les deux formations ! Un début de match dingue des Blaugrana, la réponse des Merengue ! Dès le début de la partie, le Barça parvenait à trouver la faille par l'intermédiaire de Messi, qui trompait Navas sur une frappe détournée par Varane (0-1, 3e). En démonstration, les Blaugrana déroulaient et Rakitic profitait d'un service de Neymar pour doubler la mise d'un tir puissant croisé à l'entrée de la surface (0-2, 6e). Quelle entame des Catalans ! Puis sur le premier mouvement offensif du Real, Kovacic éliminait Piqué devant la surface avant d'ajuster Cillessen d'un tir croisé (1-2, 13e). Sur un rythme fou, les deux équipes se rendaient coups pour coups avec deux grosses situations loupées par Benzema puis Neymar. Ensuite, après un duel perdu par Messi face à Navas, le Real revenait dans la partie avec un contre parfaitement joué par Asensio, qui terminait le travail devant Cillessen (2-2, 35e). Quel spectacle ! Piqué fait la différence, Cillessen dégoûte Isco... Au retour des vestiaires, le Barça réalisait encore une superbe entame avec un coup-franc de Neymar déposé sur Piqué, qui trompe Navas à bout portant du pied (2-3, 49e). Grosse erreur de Vallejo sur l'alignement. Comme en première période, les hommes de Valverde poussaient et Neymar, au terme d'un festival, Suarez, en échec face à Navas, puis Umtiti, dont le tir a été sauvé sur sa ligne par Nacho, rataient de peu le 4e but. Contre le cours du jeu, Isco était ensuite proche d'égaliser, mais Cillessen réalisait un arrêt de grande classe ! Après ce moment difficile, le Real retrouvait de nouveau des couleurs... Si le rythme retombait en raison des nombreux changements, Cillessen sauvait encore les siens sur une nouvelle tentative d'Isco. Malgré une nouvelle alerte sur une frappe enroulée de Ceballos, le score n'évoluait pas et le Barça l'emportait après une magnifique rencontre. Vivement la Supercoupe d'Espagne (13 et 16 août) ! La note du match : 8/10 Pour un match amical, c'était du très haut niveau ! Mais ce n'était pas vraiment un match amical... Ce Clasico a été d'une belle qualité avec du rythme, de l'intensité et aussi de l'envie. Avec les deux buts rapidement inscrits par le Barça, le scénario de la rencontre a été fou avec ce retour du Real avant la pause. Des occasions, des buts et du suspense, une superbe partie ! Les buts : - Après une mauvaise sortie de Ramos, Busquets lance Messi en profondeur. En se jouant de Modric, l'Argentin s'infiltre dans la surface et profite de la déviation de Varane sur sa frappe pour tromper Navas (0-1, 3e). - Sur son côté gauche, Neymar fixe la défense madrilène. D'une passe, le Brésilien trouve à l'opposé Rakitic, qui double la mise d'un tir puissant croisé (0-2, 6e). - A la suite d'une touche, Kovacic hérite du ballon à l'entrée de la surface et parvient à éliminer Piqué d'un crochet. Lucide, le milieu ajuste Cillessen d'une frappe croisée (1-2, 13e). - Sur un contre parfaitement mené par Asensio, l'Espagnol décale Kovacic sur le côté gauche. Le Croate fixe la défense avant de redonner le ballon à son partenaire. Seul devant Cillessen, le milieu ne tremble pas en trompant le portier d'un tir au premier poteau (2-2, 35e). - Positionné côté gauche, Neymar enroule parfaitement un centre sur coup-franc. Profitant du mauvais alignement de Vallejo, Piqué fusille à bout portant Navas (2-3, 49e). Les NOTES des joueurs Maxifoot a décerné une note (sur 10) commentée à chaque joueur. L'homme du match : Lionel Messi (7,5/10) L'Argentin adore se sublimer contre le Real ! Dès le début de la partie, l'attaquant a annoncé la couleur en éliminant Modric avant d'ouvrir le score sur un tir dévié par Varane. Ensuite, il a été particulièrement disponible en étant libre dans son positionnement. Malgré un duel perdu face à Navas, il a été un danger constant pour les Merengue. Le patron. Remplacé à la 62e minute par Denis Suarez (non noté). REAL MADRID : Keylor Navas (6,5) : difficile de réaliser le moindre reproche au gardien du Real sur les trois buts encaissés par son équipe. Sur le reste de la rencontre, il a été bon avec un duel remporté face à Messi à la demi-heure de jeu puis un autre face à Suarez en seconde période. Il a également gêné Neymar sur une situation très dangereuse... Dani Carvajal (4,5) : match amical ou pas, un Clasico est très important pour l'Espagnol ! Vexé par les deux buts marqués en début de partie par le Barça, il n'a pas hésité à sonner la révolte des siens, en s'embrouillant avec Neymar. Dans le jeu, il faut tout de même retenir son implication sur le 2e but des Blaugrana et un duel tout de même difficile face au Brésilien. Remplacé à la 72e minute par Achraf Hakimi (non noté). Sergio Ramos (3) : ce n'était pas un grand soir pour le capitaine du Real Madrid ! Fautif sur l'ouverture du score avec une sortie totalement ratée qui a profité à Messi, le défenseur central n'a pas brillé sur cette partie avec des relances loupées, dont plusieurs très dangereuses, et des fautes évitables. Remplacé à la 45e minute par Jesús Vallejo (3,5), qui a été coupable d'un alignement particulièrement douteux sur le 3e but inscrit par Piqué. Raphaël Varane (3,5) : si Pepe lui a laissé le champ libre pour la place de titulaire, le Français va vite devoir afficher un autre visage dans les matchs d'une telle intensité. Peu agressif (comme souvent malheureusement), il a été coupable sur l'ouverture du score de Messi en déviant la frappe de l'Argentin. Par la suite, le défenseur n'a pas dégagé une grande sérénité, avec notamment un carton jaune très rapide. Remplacé à la 45e minute par Nacho (5), qui a réalisé un sauvetage sur sa ligne sur un tir d'Umtiti. Malgré tout, son association avec Vallejo n'a pas été convaincante. Marcelo (4) : on va dire que le Brésilien s'est fait plaisir pour ce Clasico. Très offensif, le latéral gauche n'a pas hésité à multiplier les courses vers l'avant, mais n'a pas été en mesure de faire les efforts défensifs. Ce n'est pas un hasard si les deux premiers buts du Barça viennent de son côté... Remplacé à la 72e minute par Théo Hernandez (non noté). Mateo Kovacic (7,5) : sous-estimé en raison de son rôle de remplaçant au Real, le Croate a rappelé qu'il était un formidable joueur de football. Actif à la récupération et propre dans ses transmissions, le milieu s'est distingué avec ce but en début de match en éliminant Piqué avant de tromper Cillessen d'une frappe croisée. Adroit, il a été aussi passeur décisif sur la réalisation d'Asensio avec une passe parfaite. Solide. Remplacé à la 72e minute par Dani Ceballos (non noté). Casemiro (4) : le Brésilien n'a pas retenu ses gestes sur cette rencontre ! Toujours aussi agressif, l'ancien joueur du FC Porto n'a pas été assez présent à la récupération pour le Real. Attention, il a raté quelques relances et a mis son équipe en difficulté sur certaines situations. Remplacé à la 73e minute par Marcos Llorente (non noté). Luka Modric (5,5) : grâce à sa grande qualité technique, le milieu de terrain n'a pas besoin d'être dans une grande forme pour briller. Peut-être moins présent défensivement par rapport à son habitude, le Croate a tout de même réussi plusieurs percées et de bons décalages. Remplacé à la 45e minute par Lucas Vazquez (4,5), qui a été moyen. Brouillon, il n'a pas réussi à briller sur cette seconde période. Gareth Bale (3,5) : pendant le premier quart d'heure, le Gallois a été tout simplement invisible... Un peu plus dans la lumière par la suite, il n'a pas tenu son rang avec une performance globalement insipide. Il a notamment manqué de justesse dans la zone de vérité. Remplacé à la 72e minute par Arnaiz Oscar (non noté). Karim Benzema (4) : une performance décevante pour l'attaquant français. Peu en réussite dans cette partie, le buteur s'est retrouvé en échec sur la majorité de ses tentatives, avec notamment un tir trop croisé sur sa seule véritable occasion. Dans le jeu, on l'a également connu plus inspiré... Remplacé à la 72e minute par Borja Mayoral (non noté). Marco Asensio (7) : quel joueur ! Aligné en l'absence de Cristiano Ronaldo, en vacances, l'Espagnol a été tout simplement le meilleur élément offensif du Real. Tranchant, disponible et juste, il a été un poison pour la défense du FC Barcelone. Récompensé de ses efforts, il a parfaitement mené un contre à la demi-heure de jeu pour finalement égaliser sur un tir au premier poteau. Un futur grand. Remplacé à la 45e minute par Isco (6), qui a été un danger pour le Barça. Malgré les difficultés de son équipe, l'Espagnol s'est procuré deux belles occasions, bien repoussées par Cillessen. FC BARCELONE : Jasper Cillessen (7) : si le portier du FC Barcelone n'a pas été en mesure d'intervenir sur les deux buts du Real, le Néerlandais s'est bien rattrapé en seconde période. Sur les frappes de Marcelo et Isco, il a répondu présent avec de magnifiques arrêts. Si son équipe l'a emporté, c'est aussi grâce à lui. Aleix Vidal (4) : le latéral droit n'a pas été à son avantage sur cette partie. Souvent débordé dans son couloir, il a souffert face aux montées de Marcelo. Encore plus inquiétant, l'Espagnol a été littéralement déposé par Asensio sur le contre qui a conduit à l'égalisation du Real. C'est embêtant quand on sait que la principale qualité du défenseur est sa vitesse... Remplacé à la 62e minute par Nelson Semedo (non noté). Gerard Piqué (5,5) : défensivement, l'international espagnol n'a pas réalisé une grande performance. Trop facilement éliminé par Kovacic sur le premier but du Real, il a été peu rassurant sur l'ensemble de la partie. Par contre, il a été encore une fois présent offensivement avec ce but à la suite d'un coup-franc de Neymar. Remplacé à la 72e minute par Javier Mascherano (non noté). Samuel Umtiti (5,5) : dans une défense du Barça peu convaincante, le Français a été l'élément le plus rassurant. Malgré le pressing important du Real, il a été plutôt à son avantage dans ses relances et a réalisé quelques interventions intéressantes. Remplacé à la 62e minute par Thomas Vermaelen (non noté). Jordi Alba (4) : une partie décevante pour le latéral gauche. Offensivement, l'international espagnol a eu un impact relativement limité en étant notamment gêné par le pressing adverse. Et comme souvent, il n'a pas été irréprochable défensivement, avec de gros espaces laissés dans son couloir. Remplacé à la 72e minute par Lucas Digne (non noté). Ivan Rakitic (7) : décidément, le milieu du Barça adore briller lors du Clasico ! Décisif lors de la dernière rencontre entre les deux équipes en Liga, le Croate a encore marqué sur cette partie d'un tir croisé à l'entrée de la surface. Présent offensivement, il a été tout proche de s'offrir un doublé avec une frappe non cadrée. Petit bémol, défensivement, il peut faire mieux... Remplacé à la 72e minute par Carles Alena (non noté). Sergio Busquets (6,5) : même si l'Espagnol a été souvent seul à la récupération, il a encore fourni un énorme travail. A son avantage techniquement, il a distillé de nombreux bons ballons à ses partenaires, avec notamment une passe décisive pour Messi en début de partie. Logiquement, il a été un peu plus en difficulté physiquement après la pause. Remplacé à la 72e minute par Sergi Samper (non noté). Andrès Iniesta (6) : à 33 ans, le milieu de terrain a encore une classe folle sur le terrain. Toujours capable de faire des différences par ses courses dans les petits espaces, il a brillé dans la période forte du Barça avec ses décalages précis. Comme Rakitic, son repli défensif n'a pas été à la hauteur. Remplacé à la 45e minute par Sergi Roberto (5,5), qui a parfaitement pris son relais dans la construction du jeu. Propre. Neymar (7,5) : le Brésilien a-t-il disputé son dernier match avec le FC Barcelone ? Annoncé avec insistance au Paris Saint-Germain, l'attaquant n'a en tout cas pas triché pour son possible dernier choc face au Real. Malgré une petite alerte physique en début de partie, il a répondu présent avec des courses tranchantes et cette passe décisive sur le premier but signé Rakitic. Un peu moins brillant par la suite malgré quelques fulgurances face à un Carvajal tenace, il a été encore décisif avec ce coup-franc déposé sur Piqué pour la réalisation gagnante. Remplacé à la 72e minute par Arda Turan (non noté). Luis Suarez (6) : dans le jeu, l'Uruguayen n'a pas déçu avec de bonnes remises et un impact certain dans la création. Par contre, dans la zone de vérité, il a été trop imprécis avec des frappes non cadrées. On l'a connu bien plus tueur dans la surface adverse... Remplacé à la 62e minute par Paco Alcacer (non noté). Lionel Messi (7,5) : lire le commentaire ci-dessus. Et pour vous, quels ont été les meilleurs et les moins bons joueurs du match ? Réagissez dans la zone de "commentaires" ci-dessous ! FICHE TECHNIQUE

Match amical

Real Madrid 2-3 FC Barcelone (2-2)

Hard Rock Stadium (Miami)

Buts : Kovacic (13e), Asensio (35e) pour le Real Madrid ; Messi (3e), Rakitic (6e), Piqué (49e) pour le FC Barcelone.

Avertissements : Varane (20e), Carvajal (59e) pour le Real Madrid ; Suarez (59e) pour le FC Barcelone.



Real Madrid : Navas - Carvajal (Hakimi, 72e), Ramos (Vallejo, 45e), Varane (Nacho, 45e), Marcelo (Hernandez, 72e)- Kovacic (Ceballos, 72e), Casemiro (Llorente, 72e), Modric (Vazquez, 45e) - Bale (Oscar, 72e), Benzema (Mayoral, 72e), Asensio (Isco, 45e).



FC Barcelone : Cillessen - Vidal (Semedo, 62e), Piqué (Mascherano, 72e), Umtiti (Vermaelen, 62e), Alba (Digne, 72e) - Rakitic (Alena, 72), Busquets (Samper, 72e), Iniesta (Roberto, 45e) - Neymar (Turan, 72e), Suarez (Alcacer, 62e), Messi (Suarez, 62e). La célébration de Messi sur l'ouverture du score (0-1, 3e)

La fête collective des Blaugrana après le 2e but signé Rakitic (0-2, 6e)

Kovacic, félicité par Casemiro à la suite de sa réalisation (1-2, 13e)

D'une frappe au premier poteau, Asensio a égalisé (2-2, 35e)

Mais c'est finalement Piqué qui a eu le dernier mot (2-3, 49e)

Pour son potentiel dernier match avec le Barça, Neymar a été bon

Le club catalan a remporté ce tournoi amical







