Journal des Transferts : le PSG doit vendre beaucoup pour Neymar, Nice discute avec Sneijder, Mbappé réclame un salaire XXL...

Le PSG doit vendre beaucoup pour Neymar, Nice discute avec Sneijder, Mbappé réclame un salaire XXL... Romain Rigaux - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 29/07/2017 à 18h00

Le PSG doit vendre beaucoup pour Neymar, Nice discute avec Sneijder, Mbappé réclame un salaire XXL, le Barça pense à Di Maria... Voici le Top 5 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces 24 heures. Neymar débarquera-t-il au PSG cet été ? Le mercato estival ayant ouvert ses portes, les clubs s'activent pour préparer leur effectif en vue de la saison prochaine. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière. Pour voir toutes les informations classées par date ou par club, rendez-vous sur les tableaux mercato de Maxifoot. Le TOP 5 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1. Le PSG doit vendre pour s'offrir Neymar Si le Paris Saint-Germain entend bien lever la clause libératoire de 222 millions d'euros de Neymar, l'UEFA souhaite fixer une condition cruciale au club de la capitale : un dégraissage intensif. Selon RMC, l'instance européenne ne veut pas laisser le vice-champion de France faire ce que bon lui semble sur le marché des transferts et réclame qu'il vende pour au moins la moitié de ce qu'il dépensera pour le Brésilien, soit environ 110 millions d'euros, avant le 31 janvier 2018. Alors que le PSG travaille pour établir le meilleur montage financier possible, cette solution ne semble pas plaire du côté des dirigeants. Pour rappel, l'UEFA ne peut pas imposer cette volonté à la formation française, qui peut sortir le chéquier comme elle le souhaite. Mais si le PSG ne s'y plie pas, il pourrait s'exposer à des sanctions à l'avenir, dès le prochain mercato estival, afin de rester dans les clous du fair-play financier. De son côté, Mundo Deportivo évoque une autre hypothèse puisque le Brésilien pourrait signer un contrat avec Qatar Sports Investments, propriétaire du Paris SG, pour devenir ambassadeur de la Coupe du monde 2022 au Qatar. L'attaquant barcelonais se verrait remettre un chèque de 300 millions d'euros qui pourrait ainsi lui permettre de payer sa clause libératoire pour s'engager ensuite à Paris. Mais ce montage financier sera-t-il considéré comme valable dans le cadre du FPF pour l'UEFA ? 2. Nice discute avec Sneijder ! Et si l'OGC Nice réalisait un superbe coup sur le marché des transferts ? Malgré des moyens financiers limités, le Gym continue de creuser des pistes séduisantes. Ainsi, d'après les informations du quotidien régional Nice-Matin, le club azuréen s'intéresse désormais au milieu offensif Wesley Sneijder, libre depuis la résiliation de son contrat avec Galatasaray. Si cette rumeur a été démentie par une source interne du dernier 3e de Ligue 1, les médias étrangers confirment pourtant des contacts entre les deux parties. Selon le journal néerlandais Voetbal International, l'agent de l'ancien joueur du Real Madrid se trouve actuellement sur la Côte d'Azur pour discuter avec les dirigeants niçois. Si l'opération était finalisée rapidement, Sneijder, visiblement séduit par la proposition de Nice, pourrait même disputer le 3e tour préliminaire retour de la Ligue des Champions face à l'Ajax Amsterdam mercredi ! 3. Mbappé réclame un salaire XXL Partira ? Partira pas ? Révélation du dernier exercice, l'attaquant Kylian Mbappé a pour l'instant repris la saison avec l'AS Monaco. Sous contrat jusqu'en 2019, le Tricolore et son entourage discutent notamment d'une possible prolongation avec le club princier. Mais les négociations semblent à l'arrêt. Il faut dire que le clan du natif de Bondy se montre, à juste titre, très gourmand. D'après le quotidien Le Parisien, la jeune pépite réclame tout simplement le salaire net le plus élevé du club ! Une requête énorme puisque ce statut appartient jusqu'à présent à l'attaquant Radamel Falcao qui bénéficie des avantages fiscaux réservés aux étrangers en Principauté. Autrement dit, pour placer Mbappé au-dessus du Tigre, l'ASM devrait lui verser un salaire mensuel brut supérieur à un million d'euros d'après les estimations du quotidien régional ! Face à ces exigences XXL, le club du Rocher préfère visiblement temporiser en attendant qu'un prétendant de Mbappé s'aligne éventuellement sur les 180 M€ réclamés dans ce dossier… 4. Le Barça pense à Di Maria Soucieux de renforcer son secteur offensif, le FC Barcelone pense à Philippe Coutinho (Liverpool) ou Paulo Dybala (Juventus Turin) lors de ce mercato d'été. Mais d'après les informations de la radio RMC, l'ailier du Paris Saint-Germain Angel Di Maria plaît également à la formation catalane ! Cet intérêt des Blaugrana serait notamment poussé par Lionel Messi, grand ami du Parisien en sélection. Cependant, le Barça n'aurait absolument pas l'intention de passer à l'offensive pour Di Maria avant la fin du mercato. Pourquoi ? Le vice-champion d'Espagne ne veut pas faciliter la manoeuvre du PSG concernant Neymar par rapport au fair-play financier de l'UEFA. En tout cas, l'Argentin sera une cible moins compliquée à attirer que Coutinho ou Dybala si Paris doit alléger sa masse salariale pour le Brésilien. 5. Dembélé va rester à Dortmund Fortement convoité par le FC Barcelone, l'ailier Ousmane Dembélé ne quittera pas le Borussia Dortmund cet été. En effet, le Français a juré fidélité au club allemand, avec lequel il nourrit de grandes ambitions. «Pour être honnête, ces spéculations ne m'intéressent pas du tout. Je suis content d'être ici, a assuré l'ancien Rennais dans un entretien accordé à Bild. Je veux gagner la Ligue des Champions. Je veux devenir champion du monde avec la France, bien sûr, et je veux remporter d'autres titres avec le BvB.» Une excellente nouvelle pour le récent 3e de Bundesliga ! Télégramme Foot Transfert - mis à jour le samedi 29 juillet à 18h C'est officiel : - Le gardien de Guingamp Romain Salin rejoint le Sporting Portugal.

- Le défenseur central d'Anderlecth, Bram Nuytinck, a signé 4 ans à l'Udinese. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France - Estudiantes a confirmé un accord avec le PSG pour le transfert du défenseur central Juan Foyth. Opération estimée à 10 M€.

- Courtisé par l'OM, l'attaquant du Celtic Glasgow, Moussa Dembélé, ne serait finalement pas contre une expérience en France.

- L'Inter Milan pourrait finalement demander moins de 13 M€ pour céder son attaquant Stevan Jovetic, annoncé sur les tablettes de l'OM.

- Monaco et Rennes ont trouvé un accord à 10 M€ pour le transfert de l'attaquant Adama Diakhaby.

- Saint-Etienne devra débourser près de 5 M€ pour s'offrir le défenseur d'Ingolstadt, Marcel Tisserand, courtisé par Watford mais séduit par les Verts.

- Bordeaux pourrait boucler rapidement l'arrivée du milieu défensif Otavio (Atletico Paranaense) pour environ 6 M€.

- Libre depuis son départ de Swansea, le latéral polyvalent Franck Tabanou dispose d'une offre de contrat d'Amiens pour trois saisons.

- Nantes a proposé 3,5 M€ pour le défenseur central de Santos, Lucas Verissimo. A l'étranger - Le Barça a coché le nom d'Antoine Griezmann en cas de départ de Neymar. Mais l'attaquant français a déjà assuré qu'il ne quittera pas l'Atletico Madrid cet été.

- Le Barça pourrait inclure son milieu Rafinha dans l'opération pour tenter de convaincre Liverpool dans le dossier Philippe Coutinho.

- L'AS Rome pourrait abandonner le dossier Riyad Mahrez après deux offres repoussées par Leicester, qui réclame entre 35 et 40 M€.

- Le milieu de Manchester United, Marouane Fellaini, plaît à la Juventus Turin, l'Inter Milan et Galatasaray. + Les tableaux mercato des clubs de Ligue 1

+ Les tableaux mercato des clubs de Ligue 1

+ Les tableaux mercato à l'étranger (Ang, Esp, Ita, All) A lundi 18h pour une nouvelle édition du Journal des Transferts. N'oubliez pas d'ici là de consulter les brèves du jour, complémentaires du JdT !





