Trophée des Champions : Monaco et Paris vont déjà en découdre

Ce samedi (21h), l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain s'affrontent à Tanger lors du Trophée des Champions. L'occasion pour les deux formations françaises de se retrouver après un exercice 2016-2017 acharné, mais aussi de se jauger en ce début de saison.

Le duel Thiago Silva - Kylian Mbappé promet !

C'est reparti ! Après un exercice 2016-2017 passionnant sur la scène nationale avec la lutte acharnée entre l'AS Monaco, le Paris Saint-Germain et même l'OGC Nice, l'élite du football français fait sa rentrée ce samedi (21h) avec le Trophée des Champions. Championne de France en titre, la formation de la Principauté va tenter de ravir ce titre au club de la capitale, détenteur de ce trophée depuis 4 ans.

Monaco a changé, mais veut rester compétitif

Pour cette première rencontre officielle de la saison, Monaco va afficher un visage bien différent par rapport à l'année dernière. Le mercato a grandement modifié l'effectif à la disposition de l'entraîneur monégasque Leonardo Jardim avec les départs de certains cadres comme Benjamin Mendy, Tiémoué Bakayoko et Bernardo Silva. Mais portés par le duo Radamel Falcao-Kylian Mbappé mais aussi les arrivées de jeunes talents comme Youri Tielemans et Terence Kongolo, les Asémistes ont bien l'intention de rivaliser avec les Parisiens.

«Des joueurs importants sont partis, mais d'autres de grande qualité sont arrivés. Nous avons beaucoup travaillé pour être prêt et essayer de faire encore mieux cette saison. Tout le monde a l'état d'esprit pour faire un bon match et tenter de l'emporter», a assuré le capitaine Falcao en conférence de presse. Pour débuter ce nouveau cycle sur de bonnes bases, Monaco serait bien inspiré de s'adjuger un premier titre cette saison.

Le PSG a une revanche à prendre...

Mais en face, le PSG n'a pas envie d'abandonner un autre trophée au profit de l'ASM. Encore marqué par la perte du titre de champion de France, le club de la capitale a clairement une revanche à prendre par rapport à l'an dernier. «Avoir perdu le titre nous reste en travers de la gorge. Donc remporter le Trophée des Champions et ensuite être constants en championnat, c'est le plus important», a déjà prévenu le milieu Thiago Motta pour le Parisien.

A l'inverse de Monaco, Paris se présentera avec un groupe quasiment inchangé par rapport à l'an dernier, à l'exception des arrivées de Daniel Alves, annoncé titulaire, et de Yuri Berchiche. Bien que privé d'Angel Di Maria, suspendu, et de Julian Draxler, mis au repos, le coach Unai Emery peut finalement compter sur Marco Verratti et Adrien Rabiot, longtemps incertains pour cette partie. Comme l'an dernier, on espère que ces deux équipes vont nous régaler avec un superbe choc pour lancer les hostilités !

La compo probable des deux équipes :

Monaco : Subasic - Sidibé, Glik, Jemerson, Kongolo - R. Lopes, Fabinho, Tielemans, Lemar - Falcao (c), Mbappé.

Paris SG : Areola - D. Alves, Marquinhos, T. Silva (c), Kurzawa - Verratti, T. Motta, Rabiot - Guedes, Cavani, Pastore.

Que pensez-vous de ce Trophée des Champions ? Qui va l'emporter ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...