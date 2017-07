Lyon : accusé de jouer au "comptable" avec Mammana, Aulas répond !

Pas parvenu à s'imposer à l'Olympique Lyonnais au cours de sa première saison dans le Rhône, le défenseur central Emanuel Mammana devrait être vendu au Zenit Saint-Pétersbourg pour 16 millions d'euros. Un choix fustigé par les supporters et les observateurs.

Emanuel Mammana n'aura jamais vraiment eu sa chance à Lyon.

«Emanuel Mammana est un authentique espoir et grand joueur du football argentin.» Le 7 juillet 2016, le président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, ne tarissait pas d'éloges au moment de présenter sa nouvelle recrue.

Un an plus tard, le dirigeant rhodanien s'apprête pourtant à se séparer du défenseur central de 21 ans ! En effet, le Zenit Saint-Pétersbourg propose 16 millions d'euros pour l'Argentin, acheté pour 7,5 M€, et d'après les quotidiens L'Equipe et Le Progrès, les Gones vont accepter cette offre !

Riolo charge Aulas

Malgré la belle plus-value en perspective, cette décision suscite l'incompréhension de nombreux fans lyonnais, qui croyaient au potentiel du Sud-Américain. Alors que le site de supporters Coeur de Gone dénonce une «vente de la honte», d'autres internautes ont directement interpellé Aulas sur les réseaux sociaux. Le chroniqueur de la radio RMC Daniel Riolo y est lui aussi allé de son tacle.

«L'OL va vraiment vendre Mammana ? Ça doit être une pipe alors. Génésio et Aulas savent mieux que nous... Faut pas chercher. Peu importe qui, on vend ! Quand je dis qu'Aulas est avant tout un comptable», s'est emporté l'éditorialiste sur Twitter. Avec 6 défenseurs centraux (Mouctar Diakhaby, Mammana, Marcelo, Jérémy Morel, Nicolas Nkoulou et Mapou Yanga-Mbiwa), les départs de deux éléments à ce poste s'imposent cet été. En revanche, il n'était vraiment pas prévu que ce soit l'ancien joueur de River Plate qui soit prié de faire ses valises avec Yanga-Mbiwa.

Aulas et Genesio sur la même longueur d'onde

«À partir du moment où on nous propose le double pour un joueur et qu'il n'est pas dans les trois ou quatre premiers dans la hiérarchie des défenseurs centraux pour notre entraîneur, cette offre nous intéresse», a rétorqué Aulas dans les colonnes du quotidien L'Equipe. «Je l'aime beaucoup mais il n'a pas montré le niveau qu'on attendait pour les matchs que nous avons disputés.»

Il est vrai que le natif de Merlo a connu des difficultés d'adaptation et qu'il n'a pas toujours offert les garanties espérées, ni justifié sa flatteuse réputation. Mais l'Argentin possède une qualité de relance et un potentiel indiscutables. Surtout, avec seulement 24 matchs disputés en 2016-2017, dont 17 en Ligue 1, Mammana a-t-il véritablement eu sa chance ? Pas vraiment, mais l'entraîneur Bruno Genesio en a visiblement assez vu, lui qui a clairement fait comprendre à l'intéressé qu'il lui préférerait la recrue Marcelo cette saison pour évoluer axe droit. Il vaudrait mieux qu'Aulas et le technicien ne regrettent pas leur décision à l'avenir…

