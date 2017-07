Transfert : Chelsea entre dans la danse pour Renato Sanches, le Bayern fixe les nouvelles règles du jeu...

Annoncé possible partant cet été, Renato Sanches plaît désormais à Chelsea. Mais le Bayern Munich, qui a refusé une proposition du Milan AC, a changé d'avis concernant un éventuel transfert du milieu de terrain portugais.

Renato Sanches pourrait quitter le Bayern Munich

Titularisé à seulement neuf reprises toutes compétitions confondues la saison dernière avec le Bayern Munich, Renato Sanches n'a pas répondu aux attentes placées en lui pour sa première année en Allemagne. Cette semaine, le milieu de terrain de 19 ans a publiquement ouvert la porte à un départ afin de se relancer et d'obtenir plus de temps de jeu.

Le Bayern ne veut qu'un prêt d'un an

Annoncé dans le viseur du Milan AC, l'international portugais s'était montré séduit à l'idée de rallier la Lombardie. Problème, l'offre des Rossoneri pour un prêt de deux ans assorti d'une option d'achat n'a pas convaincu le Bayern Munich. Et pour cause, le club bavarois ne veut plus vendre son joueur après avoir annoncé un prix de 48 millions d'euros.

«J'ai eu une longue discussion avec lui et tout est ouvert, mais s'il doit partir, ce serait au maximum pour un prêt d'un an, car nous sommes toujours convaincus qu'il peut devenir un bon joueur utile au Bayern» , a indiqué Karl-Heinz Rummenigge à la presse. Un prêt d'une saison peut-il convaincre les Rossoneri ? En pleine reconstruction de l'effectif cet été, le club italien débute un projet sur le long terme et pourrait donc hésiter à payer le salaire élevé d'un joueur qui ne restera pas plus d'une saison.

Conte a discuté avec Ancelotti

La question se pose également pour un nouveau courtisan du Lusitanien : Chelsea ! Comme annoncé dans la matinée par The Evening Standard, l'entraîneur des Blues, Antonio Conte, s'est entretenu avec son compatriote et ami Carlo Ancelotti au sujet de Renato Sanches après le succès 3-2 des Bavarois mardi dernier en amical. Auteur d'un bon match, le joueur avait tapé dans l'oeil du coach londonien.

«Il y a au moins 10 équipes sur Sanches. Conte s'est renseigné sur lui mardi après notre match face à Chelsea car il sait que Renato peut faire la différence au milieu» , a confirmé Rummenigge à La Gazzetta dello Sport. Reste désormais à savoir si Chelsea est aussi disposé à recruter l'ancien joueur du Benfica Lisbonne pour un prêt d'une saison seulement. La Premier League requiert généralement un temps d'adaptation et Renato Sanches devra rapidement se faire une place s'il souhaite jouer plus qu'au Bayern Munich. Ancelotti aura peut-être convaincu Conte de tenter le coup, ou pas.

Pour vous, quelle serait la meilleure destination pour Renato Sanches ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...