Transfert : attendu dimanche à Arsenal, Alexis Sanchez fait grise mine... Romain Lantheaume - Actu Transferts, Mise en ligne: le 28/07/2017 à 12h55 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Bloqué par Arsenal malgré ses envies de départ à un an du terme de son bail, l'attaquant Alexis Sanchez doit reprendre l'entraînement dimanche à Londres. Mais le Chilien, qui se dit «malade» , n'essaie même pas de cacher son manque de motivation. Alexis Sanchez ne semble plus avoir la tête à Arsenal. Quel avenir pour Alexis Sanchez (28 ans) ? A un an de la fin de son contrat, l'attaquant d'Arsenal a clairement fait comprendre à ses dirigeants qu'il souhaite changer d'air cet été pour disputer la Ligue des Champions. Problème : les Gunners ne veulent rien entendre et leur manager, Arsène Wenger, exclut toujours un départ du Chilien, quitte à prendre le risque de le voir partir gratuitement dans un an s'il ne rempile pas d'ici-là. Après avoir bénéficié de vacances prolongées pour cause de Coupe des Confédérations, l'heure de la rentrée a sonné pour l'ancien Barcelonais. «Malade» , Sanchez fait la grimace… «Alexis et Mustafi prendront part à leur première séance d'entraînement ce dimanche, le jour de notre rencontre face à Séville (dans le cadre de l'Emirates Cup, ndlr)», a annoncé Wenger jeudi sur le site du club. «D'abord il faut voir où ils en sont, à quelle fréquence ils ont travaillé durant leurs vacances. Après, une fois qu'on a évalué leur niveau, ils auront besoin d'un programme personnalisé pour savoir à quel moment ils pourront être d'attaque.» Mentalement, l'Alsacien risque d'avoir du boulot avec Sanchez. Le Sud-Américain ne respire pas la joie en ce moment et il le fait savoir. «Malade», a laconiquement posté le natif de Tocopilla sur Instagram en publiant une photo de lui avec une écharpe autour du cou en train de faire la moue sur son canapé à côté de son chien… Du pain bénit pour les médias anglais qui évoquent déjà une possible grippe qui pourrait retarder son retour. En tout cas, le finaliste de la Coupe des Confédérations ne semble vraiment pas dans de bonnes dispositions mentales. L'appel du pied de Claudio Bravo Reste à savoir si Sanchez ira jusqu'au bras de fer pour forcer son départ, et vers quelle destination. Alors que le Bayern Munich a très tôt renoncé à s'attacher ses services, le double vainqueur de la Copa America a, semble-t-il, fini par rebuter également le Paris Saint-Germain. Des discussions assez avancées ont eu lieu mais le PSG a préféré concentrer ses efforts sur Neymar (FC Barcelone). Les incroyables revendications du Gunner, qui réclamait un salaire de 557 000 € par semaine d'après Sky Sports (!), ont également refroidi le vice-champion de France. D'après la presse anglaise, Sanchez accorderait clairement sa priorité à Manchester City et il serait même prêt à revoir ses prétentions financières à la baisse pour rejoindre l'Etihad Stadium, où son compatriote Claudio Bravo vient de faire savoir qu'il l'attend à «bras ouverts si Arsenal décide de le vendre.». Et c'est là tout le problème… Surtout que le club londonien n'entend pas renforcer un rival. Pour connaître le dénouement de ce dossier, il va falloir s'armer de patience. Pour Alexis Sanchez, c'est la soupe à la grimace. Imaginez-vous Alexis Sanchez rester à Arsenal ? Le voyez-vous aller au bras de fer ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.





