OM : Marseille déjà dingue de Germain !

Pour confirmer son excellente préparation, l'attaquant Valère Germain a fêté sa première au stade Vélodrome par un triplé retentissant jeudi contre Ostende (4-2) à l'occasion du 3e tour préliminaire aller de la Ligue Europa. L'Olympique de Marseille est déjà sous le charme.

Germain n'est pas près d'oublier sa première au Vélodrome.

Olivier Giroud ? Carlos Bacca ? Moussa Dembélé ? A la recherche d'un attaquant de renom cet été, l'Olympique de Marseille ne devrait pas boucler ce dossier avant plusieurs semaines.

Germain débute au Vélodrome par un triplé

Et ce ne sont pas les performances de Valère Germain (27 ans) qui vont pousser les dirigeants phocéens à se précipiter dans leur quête ! Débarqué pour 8 millions d'euros en provenance de l'AS Monaco, le champion de France réalise en effet des débuts de rêve à l'OM.

Dans la lignée de sa préparation très convaincante avec 4 buts, l'ancien Niçois a brillé jeudi soir pour sa première au stade Vélodrome en signant tout simplement un triplé contre Ostende (4-2) à l'occasion du match aller du 3e tour préliminaire de la Ligue Europa ! Rusé et toujours aussi malin dans ses déplacements, l'ancien international Espoirs français a également fait parler ses qualités de finisseur même si la transversale et le gardien adverse l'ont privé d'un but supplémentaire.

Germain en voulait encore plus !

«J'aurais pu en marquer un ou deux de plus», a souligné l'intéressé après la rencontre. «Mais c'est déjà très bien. J'espère que ça va continuer. Pour mon premier match à Marseille, je réalise le premier triplé de ma carrière. C'est une belle soirée, je m'en souviendrai. (…) On ne peut pas rêver mieux.» Bien sûr, il ne s'agissait que d'un tour préliminaire de Coupe d'Europe, mais Germain a déjà conquis son nouvel environnement ! Ovationnée par le Vélodrome à sa sortie, la recrue a même vu quelques petits malins modifier sa page Wikipedia en guise de reconnaissance (voir ici) ! Même ton dithyrambique chez ses coéquipiers.

D. Payet – «lui, on l'a eu pour pas cher !»

«Valère a montré qu'il était un redoutable finisseur», l'a encensé son capitaine Dimitri Payet devant la presse. «Il s'est vite fondu dans le collectif. Il se déplace bien et met les ballons au fond. Après ce qu'il a fait ce soir, on ne peut rien lui demander de plus, si ce n'est de continuer. Un bon attaquant qui plante, ça coûte cher. Lui, on l'a eu pour pas cher !»

«Ce soir, Valère a été chirurgical», a complété l'entraîneur phocéen, Rudi Garcia. «C'est magnifique pour sa confiance. Il ne pouvait pas rêver mieux pour son premier match au Vélodrome. C'est une bonne chose pour être adopté par notre public.» Le tout sous les yeux du paternel, Bruno, ancien joueur de l'OM (1988-1991 et 1994-1995), pour qui l'émotion a dû être à son comble en tribunes !

Que vous inspirent ces superbes débuts de Germain ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous…