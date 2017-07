Journal des Transferts : le Barça ne négocie pas pour Neymar mais pense à Mbappé, un prix fou réclamé pour Coutinho...

Le Barça ne négocie pas pour Neymar mais pense à Mbappé, un prix fou réclamé pour Coutinho, Benzema bientôt prolongé, un retour d'Ibrahimovic à MU discuté... Voici le Top 5 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces dernières 24 heures.

Neymar, le Barça ne facilitera pas son départ...

Le mercato estival ayant ouvert ses portes, les clubs s'activent pour préparer leur effectif en vue de la saison prochaine. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière.

Pour voir toutes les informations classées par date ou par club, rendez-vous sur les tableaux mercato de Maxifoot.

Le TOP 5 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater

1. Neymar, le Barça ne veut pas négocier avec le PSG

Et un rebondissement de plus dans le feuilleton Neymar ! Alors qu'il envisageait jusqu'à présent de recruter l'ailier du FC Barcelone en activant sa clause libératoire de 222 millions d'euros, le Paris Saint-Germain a revu ses plans. D'après le journal L'Equipe, le club de la capitale veut tenter de négocier directement avec les Blaugrana ! En effet, le PSG compte bien rester dans les clous du fair-play financier et s'il veut activer la clause du Brésilien, il va devoir avancer directement la somme au joueur. Celle-ci sera donc soumise à des charges et l'addition devrait s'élever au total à plus de 300 M€ ! Un transfert classique permettrait en revanche d'économiser plusieurs dizaines de millions d'euros. Mais sans surprise, le Barça n'a absolument pas l'intention de faciliter le départ du Brésilien vers le PSG et refuse de discuter d'après Sport. Cette tentative a même surpris les Barcelonais, qui ne s'attendaient absolument pas à une telle demande de la part du club de la capitale. Il faut dire que les relations entre les deux formations sont mauvaises en raison notamment du dossier Marco Verratti...

2. Le Barça a contacté Mbappé !

Le FC Barcelone assure ses arrières ! Confronté aux doutes de l'attaquant Neymar, qui pense à un départ pour le Paris Saint-Germain, le club catalan a activé ses réseaux pour trouver un éventuel remplaçant au Brésilien. D'après les informations du journaliste d'El Pais Diego Torres mais aussi du quotidien Le Parisien, les Blaugrana ont contacté l'entourage du buteur de l'AS Monaco Kylian Mbappé ! Déjà courtisé par le Real Madrid et Manchester City, l'international français se trouverait dans les petits papiers des dirigeants du Barça. Du côté du Real, le président des Merengue Florentino Pérez serait même inquiet par rapport à une offensive du vice-champion d'Espagne pour le Monégasque. Une forte concurrence qui pourrait faire grimper les enchères...

3. Liverpool demande un prix fou pour Coutinho...

Depuis mercredi, le FC Barcelone disposerait d'un accord avec le milieu offensif de Liverpool Philippe Coutinho. Mais les Blaugrana vont encore devoir trouver un terrain d'entente avec les Reds et les négociations sont très difficiles ! Alors que le club anglais réclamait initialement 100 millions d'euros pour le Brésilien, le montant désormais demandé au Barça serait fou, environ 150 millions d'euros, d'après le quotidien catalan Sport. Bien évidemment, un accord pourrait être trouvé pour une somme moins importante, mais cette piste se révèle compliquée pour le vice-champion d'Espagne.

4. Benzema bientôt prolongé au Real

Malgré l'intérêt du Real Madrid pour l'attaquant de l'AS Monaco Kylian Mbappé, l'avenir de Karim Benzema chez les Merengue semble assuré. Apprécié par l'entraîneur madrilène Zinédine Zidane, l'avant-centre va être prolongé par ses dirigeants d'après les informations du quotidien Marca. Intouchable selon la UNE du média madrilène, l'ancien Lyonnais, sous contrat jusqu'en juin 2019 avec le champion d'Europe en titre, va ainsi être rassuré concernant son importance au sein du projet du Real. Une juste récompense pour Benzema, qui a eu un rôle majeur dans les récents titres remportés par la Maison Blanche.

5. Et si Ibrahimovic revenait à MU ?

Laissé libre au terme de son contrat en juin dernier en raison de sa blessure au genou, Zlatan Ibrahimovic va-t-il revenir à Manchester United ? Alors que l'entraîneur mancunien José Mourinho a toujours laissé la porte ouverte à un retour du Suédois, le quotidien britannique The Times assure que des discussions sont en cours entre les dirigeants des Red Devils et l'agent de l'ancien Parisien, Mino Raiola. Ainsi, Ibrahimovic pourrait signer un contrat court avec Manchester United après la guérison de sa blessure, prévue en janvier. Malgré la présence de Romelu Lukaku, le Scandinave pourrait représenter une belle recrue pour MU lors de la seconde partie de l'exercice 2017-2018. Affaire à suivre...

Télégramme Foot Transfert - mis à jour le jeudi 27 juillet 2017 à 18h00.

C'est officiel :

- Bordeaux a officialisé le départ du défenseur central Nicolas Pallois pour le FC Nantes.

- Le FC Nantes a enregistré l'arrivée du gardien Ciprian Tatarusanu en provenance de la Fiorentina pour 2,5 millions d'euros.

- Le milieu Bill Tuiloma quitte l'Olympique de Marseille pour les Portland Timbers.

Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater :

En France :

- Le Paris Saint-Germain penserait au buteur de la Sampdoria Patrik Schick.

- La Juventus Turin a confirmé son intérêt pour le milieu du Paris Saint-Germain Blaise Matuidi.

- L'OGC Nice serait prêt à accepter le départ du latéral gauche Dalbert pour l'Inter Milan.

- L'attaquant Nabil Fekir s'est montré catégorique concernant son avenir à l'Olympique Lyonnais.

- L'Olympique de Marseille a bien proposé un contrat professionnel au latéral gauche Christopher Rocchia.

- L'entraîneur de Bordeaux Jocelyn Gourvennec a mis la pression au milieu de Leicester Nampalys Mendy.

- Le défenseur de Bordeaux Frédéric Guilbert devrait retourner définitivement à Caen.

- L'AS Saint-Etienne pense au milieu du Zénith Saint-Pétersbourg Hernani.

- Le gardien Jean-Louis Leca a confirmé sa volonté de quitter Bastia, relégué en National 1.

À l'étranger :

- Le départ du milieu offensif Ross Barkley d'Everton a été confirmé.

- Le milieu du FC Barcelone Arda Turan suscite l'intérêt de Galatasaray.

- Le milieu de terrain de Dortmund Mikel Merino pourrait rejoindre Newcastle.

- La Juventus Turin s'active sur la piste menant à l'ailier de la Lazio Roma Diao Baldé Keita.

- Le Milan AC n'a reçu aucune offre pour le buteur Carlos Bacca.

- Libre, le gardien Cédric Carrasso parle avec le Sporting Portugal.

+ Les tableaux mercato des clubs de Ligue 1

+ Les tableaux mercato à l'étranger (Ang, Esp, Ita, All)

A demain 18h pour une nouvelle édition du Journal des Transferts. N'oubliez pas d'ici là de consulter les brèves du jour, complémentaires du JdT !