Nice : coupable d'un raté qui coûte cher, Cardinale a relancé le débat

Auteur d'un dégagement raté, le gardien Yoan Cardinale a permis à l'Ajax Amsterdam d'égaliser face à l'OGC Nice (1-1) mercredi à l'occasion du 3e tour préliminaire aller de la Ligue des Champions. Déjà coupable de plusieurs bourdes la saison passée, le portier voit resurgir de vieux démons.

Yoan Cardinale n'en est pas à sa première erreur à Nice...

«Notre but est tombé du ciel.» Au moment d'évoquer l'égalisation de son équipe contre l'OGC Nice (1-1) mercredi à l'occasion du 3e tour préliminaire aller de la Ligue des Champions, l'entraîneur de l'Ajax Amsterdam, Marcel Keizer, n'y est pas allé par quatre chemins !

49e minute. Alors que son équipe mène 1-0, le gardien azuréen, Yoan Cardinale (23 ans), se troue complètement. Sur un centre anodin de Justin Kluivert, le Sudiste rate son dégagement du poing et prolonge le ballon directement sur Donny van de Beek qui reprend instantanément pour égaliser dans le but vide. Une bévue lourde de conséquences puisqu'elle compromet les chances de qualification des Aiglons pour les barrages et les contraint à l'exploit mercredi prochain aux Pays-Bas…

Dante – «on s'en fout qu'il ait fait une erreur»

Noté 4/10 par la rédaction de Maxifoot (voir ici), le dernier rempart du Gym a néanmoins bénéficié du soutien de son entraîneur, Lucien Favre. «Sur le but pris, il n'y a pas que le dégagement», a estimé le Suisse en conférence de presse. «Sur le centre, on a commis une faute tactique, mais je ne vous dirai pas laquelle. J'ai donc vu autre chose sur cette action. Après, on est déçus de prendre ce but, qui n'est pas l'aboutissement d'une vraie occasion, car ils ne nous ont pas mis hors de position.»

«On s'en fout qu'il ait fait une erreur. L'important, c'est de faire un gros match tous ensemble au retour», a également éludé le capitaine niçois, Dante. Malgré ces déclarations et une fin de match plus solide avec notamment un arrêt décisif face à Frenkie de Jong, Cardinale a relancé le débat sur son cas.

Favre va-t-il regretter son choix ?

Car le portier, cible de moqueries régulières en raison de son embonpoint (1m81, 84 kg), n'en est pas à sa première erreur. Décisif tout au long de l'incroyable parcours de l'OGCN la saison passée, le natif de La Ciotat s'était aussi signalé par plusieurs boulettes, notamment lors du choc face au Paris Saint-Germain (2-2) en décembre 2016 avec deux sorties aériennes complètement ratées. C'est encore dans ce domaine que l'intéressé a péché mercredi…

Alors qu'une rumeur insistante faisait état d'un intérêt de Nice pour le gardien de l'AS Saint-Etienne, Stéphane Ruffier, Favre avait coupé court au début de la préparation et maintenu sa confiance à Cardinale en affirmant «Yoan a fait une superbe saison. Par sa présence, il apporte quelque chose à l'équipe.» Reste à espérer que les Aiglons ne regretteront pas leur choix…

D'après vous, Yoan Cardinale est-il le principal responsable de cette contre-performance ? Pour vous, Nice doit-il recruter un nouveau gardien ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous…